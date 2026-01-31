MEMÓRIA
Morre o jornalista e chargista Oldack Esteves: relembre alguns trabalhos
Oldack trabalhou no jornal Estado de Minas por 68 anos. Seus últimos trabalhos foram publicados em 2005
Oldack trabalhou no jornal Estado Minas por 68 anos. Seus últimos trabalhos foram publicados em 2005 Foto: Arquivo EM
