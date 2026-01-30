Assine
BOA AÇÃO

Homem em situação de rua ajuda a resgatar motorista ilhado em alagamento em

O homem em situação de rua que ajudou no resgate de um motorista preso em um alagamento na tarde dessa quinta-feira (30/1), na Rua Marquês de Paranabá

E
Estado de Minas
  • Henrique Caetano Assis de Jesus, faz 26 anos hoje
    Henrique Caetano Assis de Jesus, faz 26 anos hoje Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
  • De acordo com o Corpo de Bombeiros, na rua lateral também houve uma ocorrência envolvendo uma pessoa ilhada dentro de uma loja
    De acordo com o Corpo de Bombeiros, na rua lateral também houve uma ocorrência envolvendo uma pessoa ilhada dentro de uma loja Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
  • O caso aconteceu em frente a um posto de gasolina na Rua Marquês de Paranaguá, no Bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul da capital mineira.
    O caso aconteceu em frente a um posto de gasolina na Rua Marquês de Paranaguá, no Bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul da capital mineira. Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
  • O vídeo que mostra Henrique ajudando o motorista ilhado rapidamnete se espalhou pelas redes sociais
    O vídeo que mostra Henrique ajudando o motorista ilhado rapidamnete se espalhou pelas redes sociais Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
  • Henrique, vive na Região Centro-Sul há cerca de três meses
    Henrique, vive na Região Centro-Sul há cerca de três meses Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
