Assine
overlay
Início Galeria
ESTADO DE MINAS

Rota pelo Golfo Arábico promovida pela MSC Cruzeiros revela luxo e fé

E
Estado de Minas
  • Uma das paradas do MSC Euribia é em Abu Dhabi, onde está a Grande Mesquita Sheikh Zayed.
    Uma das paradas do MSC Euribia é em Abu Dhabi, onde está a Grande Mesquita Sheikh Zayed. Foto: Lucas Lanna Resende/EM/D.A Press
  • Outra parada do MSC Euribia é em Manama, capital do Bahrein; antes de enriquecer com a descoberta do petróleo, a cidade vivia da pesca de pérolas.
    Outra parada do MSC Euribia é em Manama, capital do Bahrein; antes de enriquecer com a descoberta do petróleo, a cidade vivia da pesca de pérolas. Foto: Lucas Lanna Resende/EM/D.A Press
  • Em Dubai, é possível fazer um passeio pelo deserto.
    Em Dubai, é possível fazer um passeio pelo deserto. Foto: Lucas Lanna Resende/EM/D.A Press
  • Além do passeio pelo deserto de Dubai, também é possível jantar no local.
    Além do passeio pelo deserto de Dubai, também é possível jantar no local. Foto: Lucas Lanna Resende/EM/D.A Press
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay