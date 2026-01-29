Assine
ACIDENTE DE TRÂNSITO

Carreta tombada trava a Avenida Amazonas, em BH

Trânsito continua congestionado e ainda não há previsão de liberação da via

Edésio Ferreira
  • Carreta continua tombada na manhã desta quinta-feira (29/1), na Av. Amazonas, na capital mineira
    Carreta continua tombada na manhã desta quinta-feira (29/1), na Av. Amazonas, na capital mineira Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
  • Carreta tomba e interdita importante avenida de BH há mais de 10 horas
    Carreta tomba e interdita importante avenida de BH há mais de 10 horas Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
  • Acidente gera congestionamento na região central da capital
    Acidente gera congestionamento na região central da capital Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
  • Acidente aconteceu no sentido Contagem
    Acidente aconteceu no sentido Contagem Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
  • Carreta chegou a tombar na Avenida Amazonas
    Carreta chegou a tombar na Avenida Amazonas Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
  • Acidente da carreta congestiona trânsito
    Acidente da carreta congestiona trânsito Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
  • Transbordo da carga acontece nesta manhã
    Transbordo da carga acontece nesta manhã Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
  • Acidente aconteceu na altura do Bairro Prado
    Acidente aconteceu na altura do Bairro Prado Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
  • Carreta tombou nessa quarta-feira (28/1)
    Carreta tombou nessa quarta-feira (28/1) Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
  • Carreta tombada na Avenida Amazonas
    Carreta tombada na Avenida Amazonas Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
