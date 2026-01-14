TAILÂNDIA
Grua cai em trem de passageiros e deixa pelo menos 28 mortos
Uma grua usada em obra ferroviária caiu sobre um trem de passageiros, provocou descarrilamento, incêndio e deixou ao menos 28 mortos e dezenas de feridos
A grua era utilizada nas obras de um projeto ferroviário apoiado pela China Foto: AFP
Queda provocou o descarrilamento do trem que circulava entre a capital, Bangcoc, e a província de Ubon Ratchathani, no nordeste do país Foto: AFP
Imagens divulgadas pela imprensa local mostram socorristas correndo em direção ao trem tombado em maio à fumaça e escombros Foto: AFP
O Ministério da Saúde informou 28 mortos e 64 pessoas hospitalizadas, sete delas em estado grave Foto: AFP
O ministro dos Transportes da Tailândia, Phiphat Ratchakitprakarn, afirmou que 195 pessoas estavam a bordo Foto: AFP
As operações de resgate foram interrompidas temporariamente devido a um "vazamento de produtos químicos", informou a polícia local, sem mencionar sua origem Foto: AFP
A grua era utilizada em uma obra para conectar Bangcoc a Kunming, no sul da China, via Laos Foto: AFP
O empreendimento é parte da política de Pequim para as "novas rotas da seda", destinada a melhorar seus intercâmbios comerciais e fortalecer sua influência Foto: AFP
Para evitar que essa ferrovia prejudique suas boas relações com os Estados Unidos, a Tailândia assume o custo total Foto: AFP
A China continua prestando assistência técnica, mas "parece que o trecho em questão está sendo construído por uma empresa tailandesa", comentou o Ministério das Relações Exteriores chinês Foto: AFP
