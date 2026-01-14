Assine
overlay
Início Galeria
TAILÂNDIA

Grua cai em trem de passageiros e deixa pelo menos 28 mortos

Uma grua usada em obra ferroviária caiu sobre um trem de passageiros, provocou descarrilamento, incêndio e deixou ao menos 28 mortos e dezenas de feridos

Maria Dulce Miranda
  • A grua era utilizada nas obras de um projeto ferroviário apoiado pela China
    A grua era utilizada nas obras de um projeto ferroviário apoiado pela China Foto: AFP
  • Queda provocou o descarrilamento do trem que circulava entre a capital, Bangcoc, e a província de Ubon Ratchathani, no nordeste do país
    Queda provocou o descarrilamento do trem que circulava entre a capital, Bangcoc, e a província de Ubon Ratchathani, no nordeste do país Foto: AFP
  • Imagens divulgadas pela imprensa local mostram socorristas correndo em direção ao trem tombado em maio à fumaça e escombros
    Imagens divulgadas pela imprensa local mostram socorristas correndo em direção ao trem tombado em maio à fumaça e escombros Foto: AFP
  • O Ministério da Saúde informou 28 mortos e 64 pessoas hospitalizadas, sete delas em estado grave
    O Ministério da Saúde informou 28 mortos e 64 pessoas hospitalizadas, sete delas em estado grave Foto: AFP
  • O ministro dos Transportes da Tailândia, Phiphat Ratchakitprakarn, afirmou que 195 pessoas estavam a bordo
    O ministro dos Transportes da Tailândia, Phiphat Ratchakitprakarn, afirmou que 195 pessoas estavam a bordo Foto: AFP
  • As operações de resgate foram interrompidas temporariamente devido a um
    As operações de resgate foram interrompidas temporariamente devido a um "vazamento de produtos químicos", informou a polícia local, sem mencionar sua origem Foto: AFP
  • A grua era utilizada em uma obra para conectar Bangcoc a Kunming, no sul da China, via Laos
    A grua era utilizada em uma obra para conectar Bangcoc a Kunming, no sul da China, via Laos Foto: AFP
  • O empreendimento é parte da política de Pequim para as
    O empreendimento é parte da política de Pequim para as "novas rotas da seda", destinada a melhorar seus intercâmbios comerciais e fortalecer sua influência Foto: AFP
  • Para evitar que essa ferrovia prejudique suas boas relações com os Estados Unidos, a Tailândia assume o custo total
    Para evitar que essa ferrovia prejudique suas boas relações com os Estados Unidos, a Tailândia assume o custo total Foto: AFP
  • A China continua prestando assistência técnica, mas
    A China continua prestando assistência técnica, mas "parece que o trecho em questão está sendo construído por uma empresa tailandesa", comentou o Ministério das Relações Exteriores chinês Foto: AFP
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay