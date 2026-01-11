Assine
CARNVAL 2026

Veja como foi o ensaio de aniversário do Funk You neste domingo (11)

Bloco Funk You ocupou o Mercado Distrital do Cruzeiro, no bairro homônimo, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, neste domingo (11/1)

  • Bloco Funk You deu a largada no esquenta do carnaval de 2026 neste domingo (11/1)
    Bloco Funk You deu a largada no esquenta do carnaval de 2026 neste domingo (11/1) Foto: Marcos Vieira/EM/DA Press
  • Felipe Hott anima o público no Mercado Distrital do Cruzeiro neste domingo (11/1)
    Felipe Hott anima o público no Mercado Distrital do Cruzeiro neste domingo (11/1) Foto: Marcos Vieira/EM/DA Press
  • Bloco Funk You celebra aniversário de 9 anos com participação especial de Felipe Hott
    Bloco Funk You celebra aniversário de 9 anos com participação especial de Felipe Hott Foto: Marcos Vieira/EM/DA Press
