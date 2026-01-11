FOLIA
Veja como foi a escolha da Corte Momesca do Carnaval de BH 2026
O Rei Momo, a Rainha e a Princesa do Carnaval foram eleitos em evento na tarde deste domingo (11/1), no Parque Municipal
-
Corte Real Momesca de Belo Horizonte desempenha o papel de representante oficial do carnaval da cidade Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
-
Corte Real Momesca de Belo Horizonte desempenha o papel de representante oficial do carnaval da cidade Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
-
Corte Real Momesca de Belo Horizonte desempenha o papel de representante oficial do carnaval da cidade Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
-
Corte Real Momesca de Belo Horizonte desempenha o papel de representante oficial do carnaval da cidade Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
-
-
Corte Real Momesca de Belo Horizonte desempenha o papel de representante oficial do carnaval da cidade Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
-
Corte Real Momesca de Belo Horizonte desempenha o papel de representante oficial do carnaval da cidade Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
-
Corte Real Momesca de Belo Horizonte desempenha o papel de representante oficial do carnaval da cidade Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
-
-
Corte Real Momesca de Belo Horizonte desempenha o papel de representante oficial do carnaval da cidade Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press