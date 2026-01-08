Férias em BH: Museu dos Brinquedos tem programação especial em janeiro

Durante todo o mês, o espaço vira um grande ateliê interativo com muita diversão, arte e brincadeiras para as crianças e toda a famíliaDurante todo o mês, o espaço vira um grande ateliê interativo com muita diversão, arte e brincadeiras para as crianças e toda a família Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press