Assine
overlay
Início Galeria
BRINCAR DE ARTE

Férias em BH: Museu dos Brinquedos tem programação especial em janeiro

Durante todo o mês, o espaço vira um grande ateliê interativo com muita diversão, arte e brincadeiras para as crianças e toda a família

Edésio Ferreira
  • Durante todo o mês, o espaço vira um grande ateliê interativo com muita diversão, arte e brincadeiras para as crianças e toda a família
    Durante todo o mês, o espaço vira um grande ateliê interativo com muita diversão, arte e brincadeiras para as crianças e toda a família Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
  • Durante todo o mês, o espaço vira um grande ateliê interativo com muita diversão, arte e brincadeiras para as crianças e toda a família
    Durante todo o mês, o espaço vira um grande ateliê interativo com muita diversão, arte e brincadeiras para as crianças e toda a família Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
  • Durante todo o mês, o espaço vira um grande ateliê interativo com muita diversão, arte e brincadeiras para as crianças e toda a família
    Durante todo o mês, o espaço vira um grande ateliê interativo com muita diversão, arte e brincadeiras para as crianças e toda a família Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
  • Durante todo o mês, o espaço vira um grande ateliê interativo com muita diversão, arte e brincadeiras para as crianças e toda a família
    Durante todo o mês, o espaço vira um grande ateliê interativo com muita diversão, arte e brincadeiras para as crianças e toda a família Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
  • Durante todo o mês, o espaço vira um grande ateliê interativo com muita diversão, arte e brincadeiras para as crianças e toda a família
    Durante todo o mês, o espaço vira um grande ateliê interativo com muita diversão, arte e brincadeiras para as crianças e toda a família Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
  • Durante todo o mês, o espaço vira um grande ateliê interativo com muita diversão, arte e brincadeiras para as crianças e toda a família
    Durante todo o mês, o espaço vira um grande ateliê interativo com muita diversão, arte e brincadeiras para as crianças e toda a família Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
  • Durante todo o mês, o espaço vira um grande ateliê interativo com muita diversão, arte e brincadeiras para as crianças e toda a famíliaDurante todo o mês, o espaço vira um grande ateliê interativo com muita diversão, arte e brincadeiras para as crianças e toda a família
    Durante todo o mês, o espaço vira um grande ateliê interativo com muita diversão, arte e brincadeiras para as crianças e toda a famíliaDurante todo o mês, o espaço vira um grande ateliê interativo com muita diversão, arte e brincadeiras para as crianças e toda a família Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
  • Durante todo o mês, o espaço vira um grande ateliê interativo com muita diversão, arte e brincadeiras para as crianças e toda a família
    Durante todo o mês, o espaço vira um grande ateliê interativo com muita diversão, arte e brincadeiras para as crianças e toda a família Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
  • Durante todo o mês, o espaço vira um grande ateliê interativo com muita diversão, arte e brincadeiras para as crianças e toda a família
    Durante todo o mês, o espaço vira um grande ateliê interativo com muita diversão, arte e brincadeiras para as crianças e toda a família Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
  • Durante todo o mês, o espaço vira um grande ateliê interativo com muita diversão, arte e brincadeiras para as crianças e toda a família
    Durante todo o mês, o espaço vira um grande ateliê interativo com muita diversão, arte e brincadeiras para as crianças e toda a família Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
  • Durante todo o mês, o espaço vira um grande ateliê interativo com muita diversão, arte e brincadeiras para as crianças e toda a família
    Durante todo o mês, o espaço vira um grande ateliê interativo com muita diversão, arte e brincadeiras para as crianças e toda a família Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
  • Durante todo o mês, o espaço vira um grande ateliê interativo com muita diversão, arte e brincadeiras para as crianças e toda a família
    Durante todo o mês, o espaço vira um grande ateliê interativo com muita diversão, arte e brincadeiras para as crianças e toda a família Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
  • Durante todo o mÃªs, o espaÃ§o vira um grande ateliÃª interativo com muita diversÃ£o, arte e brincadeiras para as crianÃ§as e toda a famÃ­lia
    Durante todo o mÃªs, o espaÃ§o vira um grande ateliÃª interativo com muita diversÃ£o, arte e brincadeiras para as crianÃ§as e toda a famÃ­lia Foto: EdÃ©sio Ferreira/EM/D.A. Press
  • Durante todo o mês, o espaço vira um grande ateliê interativo com muita diversão, arte e brincadeiras para as crianças e toda a família
    Durante todo o mês, o espaço vira um grande ateliê interativo com muita diversão, arte e brincadeiras para as crianças e toda a família Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
  • Durante todo o mês, o espaço vira um grande ateliê interativo com muita diversão, arte e brincadeiras para as crianças e toda a família
    Durante todo o mês, o espaço vira um grande ateliê interativo com muita diversão, arte e brincadeiras para as crianças e toda a família Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
  • Durante todo o mês, o espaço vira um grande ateliê interativo com muita diversão, arte e brincadeiras para as crianças e toda a família
    Durante todo o mês, o espaço vira um grande ateliê interativo com muita diversão, arte e brincadeiras para as crianças e toda a família Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
  • Durante todo o mês, o espaço vira um grande ateliê interativo com muita diversão, arte e brincadeiras para as crianças e toda a família
    Durante todo o mês, o espaço vira um grande ateliê interativo com muita diversão, arte e brincadeiras para as crianças e toda a família Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
  • Durante todo o mês, o espaço vira um grande ateliê interativo com muita diversão, arte e brincadeiras para as crianças e toda a família
    Durante todo o mês, o espaço vira um grande ateliê interativo com muita diversão, arte e brincadeiras para as crianças e toda a família Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
  • Durante todo o mês, o espaço vira um grande ateliê interativo com muita diversão, arte e brincadeiras para as crianças e toda a família
    Durante todo o mês, o espaço vira um grande ateliê interativo com muita diversão, arte e brincadeiras para as crianças e toda a família Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
  • Durante todo o mês, o espaço vira um grande ateliê interativo com muita diversão, arte e brincadeiras para as crianças e toda a família
    Durante todo o mês, o espaço vira um grande ateliê interativo com muita diversão, arte e brincadeiras para as crianças e toda a família Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
  • Durante todo o mês, o espaço vira um grande ateliê interativo com muita diversão, arte e brincadeiras para as crianças e toda a família
    Durante todo o mês, o espaço vira um grande ateliê interativo com muita diversão, arte e brincadeiras para as crianças e toda a família Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
  • Durante todo o mês, o espaço vira um grande ateliê interativo com muita diversão, arte e brincadeiras para as crianças e toda a família
    Durante todo o mês, o espaço vira um grande ateliê interativo com muita diversão, arte e brincadeiras para as crianças e toda a família Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
  • Durante todo o mês, o espaço vira um grande ateliê interativo com muita diversão, arte e brincadeiras para as crianças e toda a família
    Durante todo o mês, o espaço vira um grande ateliê interativo com muita diversão, arte e brincadeiras para as crianças e toda a família Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
  • Durante todo o mês, o espaço vira um grande ateliê interativo com muita diversão, arte e brincadeiras para as crianças e toda a família
    Durante todo o mês, o espaço vira um grande ateliê interativo com muita diversão, arte e brincadeiras para as crianças e toda a família Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay