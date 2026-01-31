Assine
Atrações da Geórgia: país europeu tem portas abertas para brasileiros

Redação Flipar
    O país tem 69.700 km², uma população de aproximadamente 3,7 milhões de pessoas, a moeda local é o Lari Georgiano e o clima varia do subtropical e semiárido até o montanhoso.

     Foto: WikiMedia Commons / Domínio Público
    Ex-república da União Soviética, a Geórgia está localizada nas montanhas do Cáucaso, no extremo leste da Europa, na fronteira com a Ásia. Faz divisa com a Rússia, Armênia, Azerbaijão e Turquia, e é banhada pelo mar Negro.

    Foto: Wikimedia Commons / Arnold Platon
    O país se tornou independente em 9 de abril de 1991, após o fim da União Soviética, e deixou a Comunidade dos Estados Independentes em 2009.

     Foto: domínio público
    A Geórgia tem um alfabeto único, com letras curvas e finas, usado em monumentos e estátuas por todo o país, sendo um dos poucos sistemas de escrita próprios da Europa. Além do georgiano, também são falados idiomas minoritários como o mingreliano, svan e laz.

     Foto: Wikimedia Commons / Serg!o
    A capital é Tbilisi, uma das cidades mais antigas do mundo, com mais de 1.500 anos de história.

    Foto: - pxhere.com dominio publico
    Lá, está localizada a fortaleza de Narikala. Erguida no século 4, fica em uma colina, com vista panorâmica da cidade e do rio Kura.

     Foto: Imagem de fox_lethe por Pixabay
    Outras cidades importantes são Kutaisi e Batumi (foto), onde ficam os maiores aeroportos do país. Batumi, localizada no litoral banhado pelo Mar Negro, é vibrante e moderna, com ruas animadas e arquitetura dinâmica, além de praias de pedra, diferentes da areia fina típica do Brasil.

     Foto: Imagem de Svetlana por Pixabay
    A economia da Geórgia é diversificada e se pode destacar a indústria química e têxtil, além da mineração de manganês e cobre e o cultivo de frutas cítricas.

     Foto: - domínio público
    O turismo é outro pilar econômico, impulsionado pelas belas paisagens naturais. E as portas sao abertas para brasileiros.

     Foto: mostafa meraji Unsplash
    Brasileiros não precisam de visto para visitar a Geórgia a turismo ou negócios. A estadia é permitida por até 1 ano, mediante passaporte válido e comprovantes básicos de viagem.

     Foto: Imagem gerada por i.a
    A Geórgia possui três locais reconhecidos como Patrimônios Mundiais da UNESCO e um deles é a Catedral Bagrati e o Mosteiro Gelati.

     Foto: Brave Lemming / Wikimedia Commons
    Outro é a antiga capital Mtskheta, localizada na confluência dos rios Aragvi e Kura. Tem cerca de 7 mil habitantes.

     Foto: Flickr / World Bank Photo Collection - Tamar Kobakhidze
    E o terceiro são as aldeias históricas e as torres da região montanhosa de Svaneti.

    Foto: Wikimedia Commons / dominio publico
    Além disso, destaca-se a cidade-caverna de Vardzia, construída no século XIII sob a montanha Erusheti como refúgio contra invasões mongóis. Hoje, apenas parte da estrutura pode ser visitada devido a um terremoto, que aconteceu lá.

     Foto: WikiMedia Commons /Shomroni
    Entre os pontos turísticos imperdíveis estão a Fortaleza de Gori, o Pilar de Katskhi, a cachoeira de Abasha, o desfiladeiro Martvili, a montanha Mtirala, conhecida como “Bebê Chorão”, e o Lago Azul, na Abkházia.

     Foto: WikiMedia Commons / Alexey-Komarov
    O país também abriga muitos castelos históricos, como Rabati, Khinkani, Aspindza e Ninotsminda.

     Foto: Wikimedia Commons / Julia Was??nik
    Na gastronomia, destaca-se o khachapuri, um pão macio recheado com queijo derretido, às vezes acompanhado de ovos ou outros ingredientes, popularmente chamado de “pizza georgiana”.

     Foto: Vyacheslav Argenberg wikimedia
    A cultura se expressa também na dança tradicional, cheia de saltos, e na força física dos cidadãos, refletida em esportes como judô e levantamento de peso.

     Foto: Wikimedia Commons / Tomislav Medak
