Descubra o destino das moedas jogadas por turistas para “dar sorte” na Fontana di Trevi

Redação Flipar
  Além de admirarem a beleza arquitetônica da monumental construção, os visitantes seguem o rito de atirar moedas nas águas que jorram de suas fontes.

    Além de admirarem a beleza arquitetônica da monumental construção, os visitantes seguem o rito de atirar moedas nas águas que jorram de suas fontes.

    Foto: Flickr Slices of Light
  A tradição sugere que ao jogar uma moeda com a mão direita sobre o ombro esquerdo na Fontana di Trevi o turista terá sorte para voltar a Roma.

    A tradição sugere que ao jogar uma moeda com a mão direita sobre o ombro esquerdo na Fontana di Trevi o turista terá sorte para voltar a Roma.

    Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  Os passantes também aproveitam para rogar que desejos pessoais se realizem ao atirar as moedas.

    Os passantes também aproveitam para rogar que desejos pessoais se realizem ao atirar as moedas.

    Foto: Imagem de patrizio napolitano por Pixabay
  As estimativas são de que diariamente as águas da fonte acumulem cerca de três mil euros – o que dá 90 mil euros por mês.

    As estimativas são de que diariamente as águas da fonte acumulem cerca de três mil euros – o que dá 90 mil euros por mês.

     Foto: Flickr cogozalez1
  E com tanta gente jogando moeda, e tanto dinheiro dentro do poço, o que é feito com esse valor?

    E com tanta gente jogando moeda, e tanto dinheiro dentro do poço, o que é feito com esse valor?

    Foto: Flickr Alessandro De Benedictis
  De acordo com a agência Reuters, a coleta das moedas é feita regularmente por empregados da empresa de Serviços Públicos Regionais.

    De acordo com a agência Reuters, a coleta das moedas é feita regularmente por empregados da empresa de Serviços Públicos Regionais.

     Foto: Flickr Jordi Llorente
  Os encarregados de coletar as moedas utilizam longas vassouras e mangueiras de sucção.

    Os encarregados de coletar as moedas utilizam longas vassouras e mangueiras de sucção.

     Foto: Reprodução do Youtube
  Placas instaladas nos arredores da Fontana di Trevi indicam que os recursos são destinados à caridade.

    Placas instaladas nos arredores da Fontana di Trevi indicam que os recursos são destinados à caridade.

    Foto: Flickr Jordi Llorente
  A instituição que recebe a doação das moedas costuma ser a divisão de Roma da Caritas, organização católica.

    A instituição que recebe a doação das moedas costuma ser a divisão de Roma da Caritas, organização católica.

    Foto: Reprodução Site Caritas
  Após as moedas passarem por secagem e limpeza, os religiosos fazem a contagem do dinheiro, que financia um banco de alimentos, um refeitório e projetos de ação social.

    Após as moedas passarem por secagem e limpeza, os religiosos fazem a contagem do dinheiro, que financia um banco de alimentos, um refeitório e projetos de ação social.

    Foto: piqsels.com / public domain
  Obra barroca do escultor romano Nicola Salvi, baseada em projeto do napolitano Bernini, a Fontana di Trevi foi inaugurada em 1735.

    Obra barroca do escultor romano Nicola Salvi, baseada em projeto do napolitano Bernini, a Fontana di Trevi foi inaugurada em 1735.

    Foto: By Peter1936F - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57178055
  Entre as esculturas que adornam a fonte, a mais deslumbrante é a estátua de Netuno – nome romano para o grego Poseídon, o deus dos mares e oceanos na mitologia.

    Entre as esculturas que adornam a fonte, a mais deslumbrante é a estátua de Netuno – nome romano para o grego Poseídon, o deus dos mares e oceanos na mitologia.

    Foto: Marcel Roblin /Wikimédia Commons
  Entre junho de 2014 e novembro de 2015, a Fontana di Trevi passou por um complexo processo de restauração e ficou fechada ao público.

    Entre junho de 2014 e novembro de 2015, a Fontana di Trevi passou por um complexo processo de restauração e ficou fechada ao público.

    Foto: Ank Kumar/Wikimedia Commons
  No período, a prefeitura de Roma instalou uma passarela com uma pequena fonte para que os turistas pudessem seguir praticando o rito de jogar moedas.

    No período, a prefeitura de Roma instalou uma passarela com uma pequena fonte para que os turistas pudessem seguir praticando o rito de jogar moedas.

     Foto: Reprodução de Youtube
  A construção tem 49 metros de largura e 26 l metros de altura, medidas que a fazem ser a maior fonte de Roma.

    A construção tem 49 metros de largura e 26 l metros de altura, medidas que a fazem ser a maior fonte de Roma.

    Foto: Flickr Mauro Astolfi
  No cinema, a Fontana di Trevi foi cenário de famosa cena no filme "La Dolce Vita" ("A Doce Vida"), de Federico Fellini, icônico diretor italiano.

    No cinema, a Fontana di Trevi foi cenário de famosa cena no filme “La Dolce Vita” (“A Doce Vida”), de Federico Fellini, icônico diretor italiano.

    Foto: Salvo Cannizzaro/Wikimedia Commons
  Na mítica cena, a atriz de Hollywood Sylvia Rank (vivida pela sueca Anita Ekberg) entra na água da fonte e convence o jornalista Marcello Rubini (Marcello Mastroianni) a copiá-la.

    Na mítica cena, a atriz de Hollywood Sylvia Rank (vivida pela sueca Anita Ekberg) entra na água da fonte e convence o jornalista Marcello Rubini (Marcello Mastroianni) a copiá-la.

    Foto: DIVULGAÇÃO
  Em maio de 2023, a cidade de Serra Negra, no interior de São Paulo, inaugurou uma réplica da Fontana di Trevi. A localidade tem forte presença de descendentes de italianos e a obra é uma homenagem a esse fato.

    Em maio de 2023, a cidade de Serra Negra, no interior de São Paulo, inaugurou uma réplica da Fontana di Trevi. A localidade tem forte presença de descendentes de italianos e a obra é uma homenagem a esse fato.

    Foto: Divulgação/Prefeitura de Serra Negra
