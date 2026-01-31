Assine
Empresa chinesa usa IA para criar rosto robótico ultrarrealista

Redação Flipar
  • <p>A AheadForm apresentou um protótipo chamado Origin M1, uma cabeça robótica com traços humanos que impressiona pelo realismo.</p>

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>O modelo, exibido em um vídeo no YouTube, é capaz de piscar, sorrir e reagir de forma realista.</p>

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>O robô conta com câmeras acopladas nas pupilas para observar o ambientem, além de 25 micro-motores para reproduzir expressões faciais sutis. </p>

    Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>A AheadForm foi fundada em 2024 e tem como estratégia tornar as interações entre humanos e robôs mais naturais, combinando inteligência artificial e tecnologia robótica realista.</p>

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>A empresa acredita que o realismo destas cabeças robóticas pode revolucionar áreas como atendimento ao cliente, educação e saúde.</p>

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>Para a startup, a tecnologia poderia promover maior empatia, confiança e aceitação social dos robôs.</p>

     Foto: Montagem/Divulgac?a?o/AheadFrom
  • <p>Em 2024, o fundador da AheadForm, Yuhang Hu, publicou um estudo na Science Robotics sinalizando avanços rumo a humanoides com leitura emocional.</p>

     Foto: Katja Anokhina/Unsplash
  • <p>Embora o produto ainda não esteja disponível comercialmente, a criação do Origin M1 aponta para um futuro no qual robôs conseguirão expressar emoções de forma autêntica e natural.</p>

     Foto: Amanda Dalbjörn/Unsplash
  • <p>Essa não é a primeira vez que a AheadForm exibe robôs avançados. Eles já apresentaram a série Elf, que tem controle preciso de movimentos, e a Série Lan, focada na eficiência de custos.</p>

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>O Elf V1, por exemplo, consegue interpretar emoções, responder de forma natural e sincronizar fala e gestos.</p>

     Foto: Divulgação/AheadFrom
  • <p>Ele utiliza Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs) e Modelos de Linguagem e Visão (VLMs) para aprender e se adaptar em tempo real.</p>

     Foto: Divulgação/AheadFrom
  • <p>Hu Yuhang, fundador da AheadForm, Ã© doutor pela Universidade Columbia e especialista em inteligÃªncia artificial multimodal e aprendizado de mÃ¡quina.</p>

     Foto: ReproduÃ§Ã£o/YouTube
  • <p>Além de desenvolver e promover novas tecnologias, ele é conhecido por publicar conteúdos científicos nas redes sociais.</p>

     Foto: Divulgação/Universidade de Columbia
  • <p>“Em 10 anos, poderemos interagir com robôs e sentir que eles são quase humanos”, declarou Yuhang, em entrevista ao South China Morning Post.</p>

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>“Talvez em 20 anos, eles poderão andar normalmente e realizar algumas tarefas como uma pessoa”, reforçou.</p>

     Foto: Reprodução
