Empresa chinesa usa IA para criar rosto robótico ultrarrealista
A AheadForm apresentou um protótipo chamado Origin M1, uma cabeça robótica com traços humanos que impressiona pelo realismo.Foto: Reprodução/YouTube
O modelo, exibido em um vídeo no YouTube, é capaz de piscar, sorrir e reagir de forma realista.Foto: Reprodução/YouTube
O robô conta com câmeras acopladas nas pupilas para observar o ambientem, além de 25 micro-motores para reproduzir expressões faciais sutis.Foto: Reprodução/YouTube
A AheadForm foi fundada em 2024 e tem como estratégia tornar as interações entre humanos e robôs mais naturais, combinando inteligência artificial e tecnologia robótica realista.Foto: Reprodução/YouTube
A empresa acredita que o realismo destas cabeças robóticas pode revolucionar áreas como atendimento ao cliente, educação e saúde.Foto: Reprodução/YouTube
Para a startup, a tecnologia poderia promover maior empatia, confiança e aceitação social dos robôs.Foto: Montagem/Divulgac?a?o/AheadFrom
Em 2024, o fundador da AheadForm, Yuhang Hu, publicou um estudo na Science Robotics sinalizando avanços rumo a humanoides com leitura emocional.Foto: Katja Anokhina/Unsplash
Embora o produto ainda não esteja disponível comercialmente, a criação do Origin M1 aponta para um futuro no qual robôs conseguirão expressar emoções de forma autêntica e natural.Foto: Amanda Dalbjörn/Unsplash
Essa não é a primeira vez que a AheadForm exibe robôs avançados. Eles já apresentaram a série Elf, que tem controle preciso de movimentos, e a Série Lan, focada na eficiência de custos.Foto: Reprodução/YouTube
O Elf V1, por exemplo, consegue interpretar emoções, responder de forma natural e sincronizar fala e gestos.Foto: Divulgação/AheadFrom
Ele utiliza Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs) e Modelos de Linguagem e Visão (VLMs) para aprender e se adaptar em tempo real.Foto: Divulgação/AheadFrom
Hu Yuhang, fundador da AheadForm, Ã© doutor pela Universidade Columbia e especialista em inteligÃªncia artificial multimodal e aprendizado de mÃ¡quina.Foto: ReproduÃ§Ã£o/YouTube
Além de desenvolver e promover novas tecnologias, ele é conhecido por publicar conteúdos científicos nas redes sociais.Foto: Divulgação/Universidade de Columbia
“Em 10 anos, poderemos interagir com robôs e sentir que eles são quase humanos”, declarou Yuhang, em entrevista ao South China Morning Post.Foto: Reprodução/YouTube
“Talvez em 20 anos, eles poderão andar normalmente e realizar algumas tarefas como uma pessoa”, reforçou.Foto: Reprodução