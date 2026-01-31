Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Garrafas de champanhe vão para o fundo do mar: saiba a explicação

RF
Redação Flipar
  • <p>Tudo começou em 2010, quando uma equipe de mergulhadores encontrou um navio que havia desaparecido em 1852. </p>

    Tudo começou em 2010, quando uma equipe de mergulhadores encontrou um navio que havia desaparecido em 1852.

    Foto: Imagem de Peggychoucair por Pixabay
  • <p>A embarcação foi achada próximo ao arquipélago de Åland, que fica na Finlândia.</p>

    A embarcação foi achada próximo ao arquipélago de Åland, que fica na Finlândia.

     Foto: Imagem de falco por Pixabay
  • <p>Nessa expedição, os mergulhadores encontraram 168 garrafas de champanhe ainda lacradas no fundo do mar.</p>

    Nessa expedição, os mergulhadores encontraram 168 garrafas de champanhe ainda lacradas no fundo do mar.

     Foto: Youtube Canal AFP Português
  • <p>A degustação dessas bebidas inspirou os produtores a adotarem uma nova teoria para o armazenamento desses produtos.</p>

    A degustação dessas bebidas inspirou os produtores a adotarem uma nova teoria para o armazenamento desses produtos.

     Foto: Flickr gaylabry
  • <p>A primeira descoberta foi com relação às marcas das bebidas. Por meio das rolhas, os especialistas notaram que se tratavam dos champanhes maison Juglar e Veuve Clicquot.</p>

    A primeira descoberta foi com relação às marcas das bebidas. Por meio das rolhas, os especialistas notaram que se tratavam dos champanhes maison Juglar e Veuve Clicquot.

     Foto: Imagem de Olya Adamovich por Pixabay
  • <p>Dois anos depois da descoberta, 11 garrafas chegaram ser vendidas em um leilão. Por elas, foi arrecadado um valor de US$ 156 mil.</p>

    Dois anos depois da descoberta, 11 garrafas chegaram ser vendidas em um leilão. Por elas, foi arrecadado um valor de US$ 156 mil.

     Foto: Youtube Canal Travel Update
  • <p>Segundo informações da IFLScience, hoje em dia as garrafas já pode valer até US$ 190 mil, mais de R$ 930 mil!</p>

    Segundo informações da IFLScience, hoje em dia as garrafas já pode valer até US$ 190 mil, mais de R$ 930 mil!

     Foto: Imagem de Daniel Kirsch por Pixabay
  • <p>Um professor de bioquímica de alimentos na Universidade de Reims, localizada na região de champanhe, na França, analisou amostras de três das garrafas.</p>

    Um professor de bioquímica de alimentos na Universidade de Reims, localizada na região de champanhe, na França, analisou amostras de três das garrafas.

     Foto: Gérald Garitan/Wikimédia Commons
  • <p>Segundo o relatório divulgado por ele, as bebidas permaneceram ‘envelhecendo’ no fundo do mar por cerca de 170 anos, em condições quase perfeitas, o que provocou um aumento significativo no seu valor.</p>

    Segundo o relatório divulgado por ele, as bebidas permaneceram ‘envelhecendo’ no fundo do mar por cerca de 170 anos, em condições quase perfeitas, o que provocou um aumento significativo no seu valor.

     Foto: Youtube Canal Travel Update
  • <p>Primeiro, um grupo de avaliadores caracterizou os vinhos usando os termos “notas animais”, “cabelo molhado”, “redução” e, por vezes, “queijo”.</p>

    Primeiro, um grupo de avaliadores caracterizou os vinhos usando os termos “notas animais”, “cabelo molhado”, “redução” e, por vezes, “queijo”.

     Foto: Youtube Canal Travel Update
  • <p>Contudo, ao entrar em contato com o oxigênio, o vinho liberou outros aromas, como ‘picante’, ‘defumado’ e ‘couro’, segundo os especialistas.</p>

    Contudo, ao entrar em contato com o oxigênio, o vinho liberou outros aromas, como ‘picante’, ‘defumado’ e ‘couro’, segundo os especialistas.

     Foto: Imagem de Jordan Stimpson por Pixabay
  • <p>O especialista Dominique Demarville chegou a dizer que se tratava de um dos champanhes mais excepcionais do mundo. </p>

    O especialista Dominique Demarville chegou a dizer que se tratava de um dos champanhes mais excepcionais do mundo.

    Foto: Imagem de caterina-priesner por Pixabay
  • <p>A situação chegou a um ponto que a marca Veuve Clicquot ficou tão fascinada com a redescoberta de sua bebida que está empenhada em reproduzir as mesmas condições, afundando dezenas de garrafas no mesmo local no arquipélago de Åland!</p>

    A situação chegou a um ponto que a marca Veuve Clicquot ficou tão fascinada com a redescoberta de sua bebida que está empenhada em reproduzir as mesmas condições, afundando dezenas de garrafas no mesmo local no arquipélago de Åland!

     Foto: Antonio Castillo Torija/Wikimédia Commons
  • <p> Existe a expectativa de que algumas dessas garrafas permaneçam submersas por um período de 40 anos!</p>

    Existe a expectativa de que algumas dessas garrafas permaneçam submersas por um período de 40 anos!

     Foto: Divulgação
  • <p>A empresa que produz o champanhe acredita que as profundezas oceânicas representam o ambiente ideal para o “repouso” da bebida.</p>

    A empresa que produz o champanhe acredita que as profundezas oceânicas representam o ambiente ideal para o “repouso” da bebida.

     Foto: (Ocean Fathoms/Instagram)
  • <p>Segundo a Veuve, por conta da baixa salinidade (20 vezes inferior à do Oceano Atlântico) e temperatura constante de 4°C, o Mar Báltico proporciona um ambiente de envelhecimento perfeito.</p>

    Segundo a Veuve, por conta da baixa salinidade (20 vezes inferior à do Oceano Atlântico) e temperatura constante de 4°C, o Mar Báltico proporciona um ambiente de envelhecimento perfeito.

     Foto: Flickr DANIEL TURULL
  • <p>Além das Veuve, a produtora Lucy Edwards afirmou que o armazenamento no fundo do mar “é a área de desenvolvimento mais rápida no champanhe, com a maioria dos grandes produtores e até mesmo pequenas casas tentando isso”.</p>

    Além das Veuve, a produtora Lucy Edwards afirmou que o armazenamento no fundo do mar “é a área de desenvolvimento mais rápida no champanhe, com a maioria dos grandes produtores e até mesmo pequenas casas tentando isso”.

     Foto: Imagem de Myriams-Fotos por Pixabay
  • <p>O Champanhe é um tipo específico de vinho espumante produzido na região de Champagne, no nordeste da França.</p>

    O Champanhe é um tipo específico de vinho espumante produzido na região de Champagne, no nordeste da França.

     Foto: wikimedia commons Kreatinst
  • <p>É conhecido por suas características efervescentes, aroma complexo e sabor único. A produção de champanhe segue métodos específicos, incluindo uma segunda fermentação na garrafa para criar as bolhas características.</p>

    É conhecido por suas características efervescentes, aroma complexo e sabor único. A produção de champanhe segue métodos específicos, incluindo uma segunda fermentação na garrafa para criar as bolhas características.

     Foto: Imagem de brittaneu por Pixabay
  • <p>As uvas tradicionalmente usadas na produção de champanhe são Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier. </p>

    As uvas tradicionalmente usadas na produção de champanhe são Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier.

    Foto: Erfan Parhizi Unsplash
  • <p>A região de Champagne é famosa por seu clima fresco e solo calcário, que contribuem para as características singulares desses vinhos.</p>

    A região de Champagne é famosa por seu clima fresco e solo calcário, que contribuem para as características singulares desses vinhos.

     Foto: wikimedia commons Kreatinst
  • <p>Por lei, o termo “champanhe” é protegido de denominação de origem controlada, o que significa que apenas os vinhos produzidos na região de Champagne podem receber essa designação. </p>

    Por lei, o termo “champanhe” é protegido de denominação de origem controlada, o que significa que apenas os vinhos produzidos na região de Champagne podem receber essa designação.

    Foto: Divulgação
  • <p>Outros vinhos espumantes produzidos em diferentes regiões são geralmente chamados de “vinho espumante” para evitar confusão com o termo específico “champanhe”.</p>

    Outros vinhos espumantes produzidos em diferentes regiões são geralmente chamados de “vinho espumante” para evitar confusão com o termo específico “champanhe”.

     Foto: Imagem /Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay