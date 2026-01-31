O curioso vilarejo atravessado pelo Tratado de Tordesilhas

A linha do Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo entre Portugal e Espanha em 1494, passa por Olhos D’Água, segundo o historiador Paulo Bertran em seu livro sobre o Planalto Central. Essa curiosidade está registrada na parede do Bar Museu, em frente à Praça Santo Antônio. É um ponto de encontro entre geografia, história e identidade local.