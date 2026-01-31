Colírio promete foco nítido por dez horas sem óculos
O medicamento, desenvolvido pela LENZ Therapeutics, utiliza uma solução oftálmica à base de aceclidina em concentração de 1,44%.
De uso diário, o colírio melhora o foco próximo por até dez horas, dispensando temporariamente o uso de óculos de leitura, segundo matéria veiculada pelo "Fantástico", da TV Globo.
A aceclidina, molécula que serve de base para o produto, é conhecida há décadas no tratamento de glaucoma.
De acordo com Eef Schimmelpennink, CEO da LENZ, a substância apresentava um efeito colateral curioso. Ao reduzir o diâmetro da pupila, fazia com que pacientes percebessem uma melhora na nitidez de perto.
A partir dessa observação, a empresa desenvolveu uma formulação específica para a presbiopia, aperfeiçoando a dose e a segurança do composto.
O mecanismo de ação do medicamento, batizado de VIZZ, consiste em contrair o músculo esfíncter da íris, aumentando a profundidade de foco sem provocar desvio miópico.
Em termos simples, ele recria o efeito natural que ocorre quando a pupila se fecha em ambientes claros, o que facilita a leitura e outras atividades de curta distância.
Os testes clínicos que embasaram a aprovação envolveram três estudos de fase 3. Nos dois primeiros, 466 voluntários receberam uma dose única diária durante 42 dias. Os resultados mostraram melhora significativa da visão de perto em até 30 minutos após a aplicação, com efeito prolongado de dez horas.
O terceiro estudo, que acompanhou 217 participantes por seis meses, confirmou a segurança do uso contínuo.
Os eventos adversos observados foram, em sua maioria, leves e temporários, como irritação no local da aplicação, visão turva passageira e dor de cabeça. Nenhum efeito colateral grave foi registrado.
O VIZZ é indicado para adultos com presbiopia e chegou ao mercado norte-americano neste último trimestre de 2025.
O produto é vendido apenas com prescrição médica e cada embalagem, com doses para 25 dias, custa o equivalente a R$ 420.
De acordo com a Academia Americana de Oftalmologia, cerca de 1,8 bilhão de pessoas em todo o mundo vivem com presbiopia.
Com a chegada do novo colírio, especialistas acreditam que o tratamento poderá oferecer uma alternativa prática e menos invasiva a milhões de pessoas que desejam enxergar de perto sem recorrer constantemente aos óculos.
A aprovação do medicamento também reacendeu o interesse de empresas farmacêuticas e laboratórios de outros países no desenvolvimento de terapias semelhantes.
A expectativa é que o medicamento abra caminho para novas pesquisas e versões adaptadas a diferentes perfis de pacientes, incluindo pessoas com sensibilidade ocular ou histórico de doenças oculares prévias.