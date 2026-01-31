Assine
A fascinante história dos relógios: raízes nos primórdios da civilização

Redação Flipar
    Desde os primeiros instrumentos rudimentares que mediam o tempo através da observação do sol e das estrelas, até os relógios de hoje, luxuosos ou tecnológicos, a busca pela medição precisa do tempo tem sido uma constante na história da humanidade.

     Foto: Jon Tyson/Unsplash
    Na Era Pré-Histórica, os relógios de Sol foram os primeiros instrumentos de medição do tempo, utilizando a posição do sol no céu para marcar as horas do dia.

     Foto: Hoffmann Albin - Wikimédia Commons
    Existiam também os relógios de água (Clepsidras), que consistiam em vasos com água que escoavam por um orifício, medindo intervalos de tempo.

     Foto: wikimedia commons S N Barid
    Por fim, os relógios de areia (ampulhetas), que eram ampolas de vidro com areia que fluía de um compartimento para outro, medindo intervalos de tempo curtos.

     Foto: pexels Jordan Benton
    Na Idade Média, surgiram os relógios de velas (velas graduadas que marcavam o tempo pela quantidade de cera queimada) e os relógios de fogo (incensos com marcas que indicavam o tempo pela quantidade queimada).

     Foto: wikimedia commons AlejandroLinaresGarcia
    A invenção do relógio mecânico foi apenas no século 13, uma mudança revolucionária na medição do tempo, utilizando engrenagens e molas para mover ponteiros e indicar as horas.

     Foto: Bild von Wilfried Pohnke auf Pixabay
    Nessa mesma época, os “relógios de torre” ganharam popularidade. Eles eram grandes e pesados, instalados em torres de igrejas e edifícios públicos, marcando as horas para a comunidade local.

     Foto: Imagem de Giada Turola por Pixabay
    No século 17, Galileu Galilei inventou o pêndulo, que aumentou significativamente a precisão dos relógios mecânicos.

     Foto: Imagem de Michal Jarmoluk por Pixabay
    Foi também nesse período que surgiram os primeiros relógios de bolso, uma miniaturização dos relógios, permitindo que as pessoas os carregassem as horas o tempo todo.

     Foto: Isabelle Grosjean - Wikimédia Commons
    Os relógios de pulso começaram a se popularizar no fim do século 19, especialmente entre os militares, que os achavam mais práticos do que os relógios de bolso.

     Foto: Imagem de Pexels por Pixabay
    A introdução dos relógios elétricos na década de 1970 revolucionou a indústria relojoeira. Esses relógios usam eletricidade para funcionar, em vez de engrenagens mecânicas.

     Foto: Flickr kitchener.lord
    Mais recentemente, os relógios inteligentes, ou smartwatches, surgiram como uma fusão entre a tecnologia digital e os relógios tradicionais, oferecendo uma variedade de recursos além de simplesmente mostrar a hora.

     Foto: Imagem de fancycrave1 por Pixabay
    Algumas funções avançadas, como GPS, monitores de frequência cardíaca e conectividade com smartphones foram introduzidas.

     Foto: Imagem de fancycrave1 por Pixabay
    Com o tempo, além da função prática, os relógios também passaram a ser considerados objetos de desejo e símbolos de status e estilo.

     Foto: Jonathan Francisca Unsplash
