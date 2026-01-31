Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Piscina atrai turistas em capela de antigo hospital psiquiátrico

RF
Redação Flipar
  • <p>Mais impressionante ainda é o fato de que a capela ficava dentro do hospital psiquiátrico Claybury Hospital, que funcionou de 1893 a 1997.</p>

    Mais impressionante ainda é o fato de que a capela ficava dentro do hospital psiquiátrico Claybury Hospital, que funcionou de 1893 a 1997.

     Foto: wikimedia commons/creative commons
  • <p>Depois de fechado, o espaço foi reformado e virou um condomínio luxuoso, o Repton Park, com apartamentos, áreas verdes e um clube exclusivo.</p>

    Depois de fechado, o espaço foi reformado e virou um condomínio luxuoso, o Repton Park, com apartamentos, áreas verdes e um clube exclusivo.

     Foto: reprodução
  • <p>A academia do local, gerida pela Virgin Active, manteve a arquitetura original do prédio, com tijolos à vista e estilo vitoriano.</p>

    A academia do local, gerida pela Virgin Active, manteve a arquitetura original do prédio, com tijolos à vista e estilo vitoriano.

     Foto: divulgação/Virgin Active
  • <p>No seu interior, há uma piscina de 24 metros, além de chuveiros, uma banheira de hidromassagem e até uma sauna, que antes era o confessionário da capela.</p>

    No seu interior, há uma piscina de 24 metros, além de chuveiros, uma banheira de hidromassagem e até uma sauna, que antes era o confessionário da capela.

     Foto: montagem/reprodução instagram
  • <p>Apesar das mudanças, a igreja ainda mantém sua estrutura impressionante, com arcos altos, vitrais coloridos e um teto em abóbada</p>

    Apesar das mudanças, a igreja ainda mantém sua estrutura impressionante, com arcos altos, vitrais coloridos e um teto em abóbada

     Foto: reprodução/instagram
  • <p>Quem nada na piscina pode admirar os vitrais coloridos, o teto alto e os arcos imponentes.</p>

    Quem nada na piscina pode admirar os vitrais coloridos, o teto alto e os arcos imponentes.

     Foto: divulgação/Virgin Active
  • <p>O Repton Park se tornou um endereço cobiçado, especialmente por famosos. Há boatos de que celebridades como Jeremy Clarkson, Lily Allen, Kate Moss, Patsy Palmer e Simon Webbe já moraram ali.</p>

    O Repton Park se tornou um endereço cobiçado, especialmente por famosos. Há boatos de que celebridades como Jeremy Clarkson, Lily Allen, Kate Moss, Patsy Palmer e Simon Webbe já moraram ali.

     Foto: divulgação/Virgin Active
  • <p>O condomínio também é popular entre jogadores de times de futebol locais, como Arsenal e Tottenham.</p>

    O condomínio também é popular entre jogadores de times de futebol locais, como Arsenal e Tottenham.

     Foto: reprodução
  • <p>Redbridge Ã© uma Ã¡rea localizada em Ilford, no nordeste de Londres, que dÃ¡ nome ao London Borough of Redbridge.</p>

    Redbridge Ã© uma Ã¡rea localizada em Ilford, no nordeste de Londres, que dÃ¡ nome ao London Borough of Redbridge.

     Foto: Redbridge Lane East, Redbridge by Malc McDonald
  • <p>O nome “Redbridge”, aliás, se refere a uma ponte sobre o rio Roding, construída com tijolos vermelhos — ao contrário das demais pontes da região feitas de pedra branca. Ela foi demolida em 1921.</p>

    O nome “Redbridge”, aliás, se refere a uma ponte sobre o rio Roding, construída com tijolos vermelhos — ao contrário das demais pontes da região feitas de pedra branca. Ela foi demolida em 1921.

     Foto: River Roding by Robin Webster
  • <p>A área é conhecida por sua atmosfera residencial tranquila, com ruas arborizadas, parques agradáveis e boa infraestrutura, sendo uma opção popular para famílias que buscam qualidade de vida fora do centro movimentado da capital britânica. </p>

    A área é conhecida por sua atmosfera residencial tranquila, com ruas arborizadas, parques agradáveis e boa infraestrutura, sendo uma opção popular para famílias que buscam qualidade de vida fora do centro movimentado da capital britânica.

    Foto: Peter Facey / Old Redbridge Road / CC BY-SA 2.0
  • <p>JÃ¡ o Repton Park Ã© composto por mais de 400 casas e apartamentos, que combinam edifÃ­cios gÃ³ticos vitorianos restaurados com novas construÃ§Ãµes.</p>

    JÃ¡ o Repton Park Ã© composto por mais de 400 casas e apartamentos, que combinam edifÃ­cios gÃ³ticos vitorianos restaurados com novas construÃ§Ãµes.

     Foto: divulgaÃ§Ã£o
  • <p>O condomínio conta com jardins privados e uma ampla área verde, anteriormente um campo de críquete, que agora abriga um pavilhão de madeira utilizado como creche infantil.</p>

    O condomínio conta com jardins privados e uma ampla área verde, anteriormente um campo de críquete, que agora abriga um pavilhão de madeira utilizado como creche infantil.

     Foto: divulgação
  • <p>Inaugurado em 1893, o Claybury Hospital foi um dos chamados “Five Great Asylums” (Cinco Grandes Asilos) construídos ao redor de Londres no final do século 19.</p>

    Inaugurado em 1893, o Claybury Hospital foi um dos chamados “Five Great Asylums” (Cinco Grandes Asilos) construídos ao redor de Londres no final do século 19.

     Foto: wikimedia commons/creative commons
  • <p>O hospital tinha como principal prioridade atender pacientes com doenÃ§as mentais, seguindo os princÃ­pios de tratamento mais humanizados da Ã©poca.</p>

    O hospital tinha como principal prioridade atender pacientes com doenÃ§as mentais, seguindo os princÃ­pios de tratamento mais humanizados da Ã©poca.

     Foto: wikimedia commons/creative commons
  • <p>Durante seu auge, o hospital tinha capacidade para mais de 2.000 pacientes e incluía fazendas, oficinas e até um teatro, onde os internos participavam de atividades ocupacionais como parte do tratamento.</p>

    Durante seu auge, o hospital tinha capacidade para mais de 2.000 pacientes e incluía fazendas, oficinas e até um teatro, onde os internos participavam de atividades ocupacionais como parte do tratamento.

     Foto: wikimedia commons/creative commons
  • <p>Com as mudanças nas políticas de saúde mental no Reino Unido no final do século 20, especialmente após a introdução do “Care in the Community” (“tratamento comunitário em vez de internação prolongada”), muitos hospitais psiquiátricos grandes foram fechados. </p>

    Com as mudanças nas políticas de saúde mental no Reino Unido no final do século 20, especialmente após a introdução do “Care in the Community” (“tratamento comunitário em vez de internação prolongada”), muitos hospitais psiquiátricos grandes foram fechados.

    Foto: robinsonk26 por Pixabay
  • <p>Com isso, o Claybury Hospital encerrou suas atividades em 1997, após mais de um século de funcionamento.</p>

    Com isso, o Claybury Hospital encerrou suas atividades em 1997, após mais de um século de funcionamento.

     Foto: wikimedia commons/creative commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay