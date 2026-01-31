Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Pedra de Roseta: o pedaço de rocha que ajudou a decifrar o Egito Antigo

RF
Redação Flipar
  • <p>A Pedra de Roseta é considerada um dos marcos mais importantes da arqueologia e da linguística. </p>

    A Pedra de Roseta é considerada um dos marcos mais importantes da arqueologia e da linguística.

    Foto: Andre Olavo Leite/Wikimédia Commons
  • <p>Esse fragmento de granito permitiu à humanidade, pela primeira vez em quase 1.500 anos, traduzir e compreender os antigos hieróglifos egípcios, signos de escrita do Egito da época dos Faraós. </p>

    Esse fragmento de granito permitiu à humanidade, pela primeira vez em quase 1.500 anos, traduzir e compreender os antigos hieróglifos egípcios, signos de escrita do Egito da época dos Faraós.

    Foto: Captmondo/Wikimédia Commons
  • <p>O achado da Pedra de Roseta ocorreu nas ruínas de um antigo forte perto da cidade de Roseta – atualmente conhecida como Rashid, no delta do Rio Nilo.</p>

    O achado da Pedra de Roseta ocorreu nas ruínas de um antigo forte perto da cidade de Roseta – atualmente conhecida como Rashid, no delta do Rio Nilo.

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • <p>O responsável direto pela descoberta foi o tenente Pierre-François Bouchard, que era engenheiro militar e notou que a inscrição poderia conter grande valor histórico.</p>

    O responsável direto pela descoberta foi o tenente Pierre-François Bouchard, que era engenheiro militar e notou que a inscrição poderia conter grande valor histórico.

     Foto: Reprodução do Instagram @rivadaviadrummond
  • <p>A Pedra de Roseta é, na verdade, uma rocha semelhante ao granito, chamada laje de granodiorito. Com 114 cm de altura e 72 cm de largura, ela pesa aproximadamente 760 kg. </p>

    A Pedra de Roseta é, na verdade, uma rocha semelhante ao granito, chamada laje de granodiorito. Com 114 cm de altura e 72 cm de largura, ela pesa aproximadamente 760 kg.

    Foto: flickr Fink1530
  • <p>O que a torna extraordinária é o fato de conter o mesmo texto gravado em três sistemas de escrita diferentes. </p>

    O que a torna extraordinária é o fato de conter o mesmo texto gravado em três sistemas de escrita diferentes.

    Foto: Reprodução do Instagram @rivadaviadrummond
  • <p>Na Pedra de Roseta o texto está registrado em hieróglifos e também na escrita demótica egípcia, o idioma administrativo e cotidiano do Egito na época, e em grego antigo, a língua oficial da administração durante a dominação da Grécia durante a dinastia ptolomaica. </p>

    Na Pedra de Roseta o texto está registrado em hieróglifos e também na escrita demótica egípcia, o idioma administrativo e cotidiano do Egito na época, e em grego antigo, a língua oficial da administração durante a dominação da Grécia durante a dinastia ptolomaica.

    Foto: Reprodução do Instagram @rivadaviadrummond
  • <p>O texto contido no granito é um decreto datado de 196 a.C.. em que sacerdotes egípcios reunidos na cidade de Mênfis proclamam a divinização do rei Ptolomeu V. </p>

    O texto contido no granito é um decreto datado de 196 a.C.. em que sacerdotes egípcios reunidos na cidade de Mênfis proclamam a divinização do rei Ptolomeu V.

    Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • <p>Nos escritos, a Pedra de Roseta traz um decreto de 196 a.C. que exalta o faraó Ptolomeu V e registra benefícios concedidos aos templos e sacerdotes.<br /> O texto, gravado em hieróglifos, demótico e grego, celebra seu reinado e ordena que o decreto fosse exibido em todo o Egito.</p>

    Nos escritos, a Pedra de Roseta traz um decreto de 196 a.C. que exalta o faraó Ptolomeu V e registra benefícios concedidos aos templos e sacerdotes.
    O texto, gravado em hieróglifos, demótico e grego, celebra seu reinado e ordena que o decreto fosse exibido em todo o Egito.

     Foto: Reprodução do Instagram @rivadaviadrummond
  • <p>Em 1801, os britânicos tomaram a Pedra de Roseta e enviaram o estimado objeto para Londres após derrotarem as tropas de Napoleão no Egito. </p>

    Em 1801, os britânicos tomaram a Pedra de Roseta e enviaram o estimado objeto para Londres após derrotarem as tropas de Napoleão no Egito.

    Foto: Flickr Austrian Lancer
  • <p>Desde 1802, a Pedra de Roseta está exposta no British Museum, em Londres, onde se tornou um dos itens mais visitados e simbólicos da instituição. </p>

    Desde 1802, a Pedra de Roseta está exposta no British Museum, em Londres, onde se tornou um dos itens mais visitados e simbólicos da instituição.

    Foto: - ProtoplasmaKid/Wikimédia Commons
  • <p>Nesses mais de dois séculos, a França reivindica dos ingleses a devolução do objeto, sem sucesso.</p>

    Nesses mais de dois séculos, a França reivindica dos ingleses a devolução do objeto, sem sucesso.

     Foto: Reprodução de vídeo EURONEWS
  • <p>A decifração do texto gravado na Pedra de Roseta exigiu um longo processo. Vários estudiosos se debruçaram sobre ela. </p>

    A decifração do texto gravado na Pedra de Roseta exigiu um longo processo. Vários estudiosos se debruçaram sobre ela.

    Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • <p>Dois nomes se destacaram nessa empreitada: o inglês Thomas Young, que identificou que os hieróglifos continham elementos fonéticos, ligados ao som das palavras, e o francês Jean-François Champollion, que, em 1822, conseguiu a chave definitiva para a leitura dos hieróglifos. </p>

    Dois nomes se destacaram nessa empreitada: o inglês Thomas Young, que identificou que os hieróglifos continham elementos fonéticos, ligados ao som das palavras, e o francês Jean-François Champollion, que, em 1822, conseguiu a chave definitiva para a leitura dos hieróglifos.

    Foto: Reprodução de vídeo EURONEWS
  • <p>Champollion notou que os hieróglifos, ao contrário do que se pensava até então, não eram apenas símbolos figurativos ou mágicos, mas um sistema complexo que combinava fonemas e ideogramas. </p>

    Champollion notou que os hieróglifos, ao contrário do que se pensava até então, não eram apenas símbolos figurativos ou mágicos, mas um sistema complexo que combinava fonemas e ideogramas.

    Foto: Reprodução de Musée Champollion - les Écri
  • <p>A partir dessa constatação, toda a cultura escrita do Antigo Egito pôde ser gradualmente compreendida.</p>

    A partir dessa constatação, toda a cultura escrita do Antigo Egito pôde ser gradualmente compreendida.

     Foto: Reprodução de vídeo EURONEWS
  • <p>A Pedra de Roseta tornou-se um ícone cultural, frequentemente associada à ideia de “chave de tradução” ou “solução para mistérios complexos”. </p>

    A Pedra de Roseta tornou-se um ícone cultural, frequentemente associada à ideia de “chave de tradução” ou “solução para mistérios complexos”.

    Foto: Reprodução de vídeo EURONEWS
  • <p>Hoje, o termo “Pedra de Roseta” é usado metaforicamente para descrever qualquer objeto, código ou ideia que possibilite a compreensão de algo anteriormente inacessível.</p>

    Hoje, o termo “Pedra de Roseta” é usado metaforicamente para descrever qualquer objeto, código ou ideia que possibilite a compreensão de algo anteriormente inacessível.

     Foto: Flickr T Doksone
  • <p>Além disso, seu papel foi fundamental para o nascimento da egiptologia moderna, ciência que estuda a história, religião, escrita e sociedade do Egito Antigo com base em fontes arqueológicas e textuais.</p>

    Além disso, seu papel foi fundamental para o nascimento da egiptologia moderna, ciência que estuda a história, religião, escrita e sociedade do Egito Antigo com base em fontes arqueológicas e textuais.

     Foto: - Reprodução de curadores do Mureu Britãnico
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay