Chipre: os encantos da ‘Ilha de Afrodite’, deusa do amor
Embora a independência tenha ocorrido em agosto, o feriado nacional é observado em 1º de outubro, data em que o país celebra a sua liberdade do domínio britânico. O grito de liberdade veio em 1960, com garantia dos Acordos de Londres e Zurique. Mas conflitos entre gregos e turcos levaram à divisão da ilha.Foto: British Colonial Government / Domínio Publico
Localizado entre Europa, Ásia e África, Chipre é a terceira maior ilha do Mediterrâneo. Dividido entre comunidades gregas e turcas, tem como capital Nicósia, também separada por uma zona neutra da ONU. Com clima mediterrâneo e rica história, é um destino único.Foto: Pompos Pompou / wikimedia commons
Saiba, então, um pouco mais da história e das atrações deste incrível país conhecido como a “Ilha de Afrodite” devido à sua associação mitológica com a deusa grega do amor e da beleza.Foto: Divulgação / Min. Turismo Chipre
Tem quase 1,5 milhão de habitantes e uma extensão territorial de 9.250 km, o que o torna um dos menores países em área do mundo. Montanhoso e com localização costeira bastante distinta e interessante, é banhado pelas águas do Mar Mediterrâneo, estando localizado entre a costa sul turca e o norte egípcio.Foto: Domínio Público
Sua história é uma das mais antigas e complexas do Mediterrâneo, remontando a cerca de 10.000 a.C., com ocupação humana desde o período Neolítico, quando os primeiros habitantes viviam em abrigos simples, praticavam agricultura, pecuária e pesca, além do uso de ferramentas de pedra e cerâmica rudimentar.Foto: Wknight94 / Wikimedia Commons
Habitado há mais de 9 mil anos, tem vestígios de civilizações antigas, incluindo gregos, romanos e bizantinos. A cultura cipriota reflete essa diversidade, com influências cristãs ortodoxas e islâmicas.Foto: Nikodem Nijaki / Wikimedia Commons
O Chipre foi conquistado por Alexandre, o Grande, em 333 a.C. Após a sua morte e a consequente divisão de seu império depois de guerras entre seus sucessores, a ilha tornou-se parte do Império Helenístico. Em 58 a.C., passou a integrar o Império Romano.Foto: Dominio Publico / Museo Archeologico Nazionale / Napoles
A ilha é vastamente conhecida por suas tradições milenares, incluindo a culinária, música e dança. Além disso, atrai interesse por sua rica história, cultura, praias e importância no comércio de cobre no passado.Foto: Joan / Wikimedia Commons
Assim, Chipre foi um importante centro de comércio de cobre na antiguidade. E seu nome, de acordo com a história, está ligado ao termo latino para cobre, “aes Cyprium”, posteriormente abreviado para “Cuprum”.Foto: Domínio Público
Chipre encanta com uma variedade de paisagens, desde praias paradisíacas no litoral até montanhas, paisagens costeiras, sítios arqueológicos e vilarejos pitorescos. Passa por cidades históricas, reservas ecológicas e, é claro, locais cheios de lendas.Foto: Dickelbers / Wikimedia Commons
Destinos como Pafos, Agia Napa e Larnaca oferecem experiências únicas, desde mergulho com tartarugas e esportes aquáticos até caminhadas por paisagens históricas.Foto: Divulgação / Min. Turismo / Chipre
Chipre tem alto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e economia fortemente voltada para serviços e turismo a fim de atender com qualidade visitantes de todo o mundo.Foto: Deensel / Wikimedia Commons
A moeda é o euro, os idiomas oficiais são grego e turco, e o país faz parte da União de Desenvolvimento Europeia. A vida moderna convive, desse modo, com tradições milenares.Foto: Divulgação / Secretaria de Turismo de Nicosia
Praia de Afrodite (Petra tou Romiou): segundo a lenda, foi onde a deusa Afrodite nasceu. A praia tem pedras brancas e águas azul-turquesa, ideal para relaxar ou fazer snorkel.Foto: Diego Delso / Wikimedia Commons
Konnos Bay: cercada por floresta de pinheiros, com águas calmas e quentes, perfeita para famílias e esportes aquáticos.Foto: Reprodução
Lara Beach: praia selvagem e protegida, onde tartarugas marinhas constroem seus ninhos. Ideal para quem busca tranquilidade e contato com a natureza.Foto: pxhere / dominio publico
Golden Beach: localizada no norte da ilha, com dunas, vegetação nativa e presença de burros selvagens. É uma área de conservação ambiental.Foto: Reprodução
Governor’s Beach: impressiona pela areia negra contrastando com pedras brancas de gesso, criando um visual único.Foto: Reprodução
Parque Nacional da Península de Akamas: abriga florestas de coníferas, praias isoladas, trilhas e o famoso Desfiladeiro de Avakas, com paredões de até 30 metros de altura.Foto: Michal Klajban / Wikimedia Commons
Banho de Afrodite: uma gruta cercada por vegetação, com uma nascente de água fria e cristalina. Dizem que quem se banha ali ganha beleza e saúde.Foto: Hector Ochoa / Wikimedia Commons
Montanhas Troodos: região montanhosa com trilhas, cachoeiras e vilarejos tradicionais. Ideal para caminhadas e observação da natureza.Foto: Chneophytou / Wikimedia Commons
Mas a ilha também atrai aqueles que querem experimentar da sua gastronomia. O local, aliás, reúne uma deliciosa fusão das culinárias grega, turca e da Ásia, marcada por sabores intensos, ingredientes frescos e tradições milenares.Foto: Divulgação / Min Turismo / Chipre
As bebidas típicas, por sua vez, são o café cipriota (forte e encorpado, servido com ou sem açúcar), vinho Commandaria (um dos mais antigos do mundo), cervejas locais, além do Ouzo e do Raki (bebidas alcoólicas com sabor de anis).Foto: Divulgação / Min. Turismo / Chipre