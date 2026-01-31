Assine
overlay
Início Galeria
Celebridades e TV

Ator ‘odiado’ da saga de Harry Potter passa por transformação e surpreende

RF
Redação Flipar
  • <p>Ele interpretou Duda Dursley, o primo mimado e cruel de Harry Potter. Filho de Válter e Petúnia, ele fez da vida do protagonista um verdadeiro inferno nos primeiros filmes da saga. Seu personagem era o retrato da antipatia — e isso marcou sua imagem por anos.</p>

    Ele interpretou Duda Dursley, o primo mimado e cruel de Harry Potter. Filho de Válter e Petúnia, ele fez da vida do protagonista um verdadeiro inferno nos primeiros filmes da saga. Seu personagem era o retrato da antipatia — e isso marcou sua imagem por anos.

     Foto: divulgação
  • <p>Na história, Duda era obeso, agressivo e mimado. Melling, ainda criança, encarnou esse papel com tanta veracidade que foi lembrado como um dos personagens mais odiados de toda a franquia.</p>

    Na história, Duda era obeso, agressivo e mimado. Melling, ainda criança, encarnou esse papel com tanta veracidade que foi lembrado como um dos personagens mais odiados de toda a franquia.

     Foto: reprodução
  • <p>Mas na vida real, Harry Melling é completamente diferente de Duda. Gentil, reservado e talentoso, ele conseguiu se distanciar da sombra do personagem e construir uma carreira que poucos atores da saga conseguiram igualar.</p>

    Mas na vida real, Harry Melling é completamente diferente de Duda. Gentil, reservado e talentoso, ele conseguiu se distanciar da sombra do personagem e construir uma carreira que poucos atores da saga conseguiram igualar.

     Foto:
  • <p>Por volta do quinto filme, Melling passou por uma transformação física radical. Ele perdeu tanto peso que a produção precisou usar próteses para manter a aparência exigida pelo roteiro. A mudança foi tão drástica que ele quase ficou irreconhecível.</p>

    Por volta do quinto filme, Melling passou por uma transformação física radical. Ele perdeu tanto peso que a produção precisou usar próteses para manter a aparência exigida pelo roteiro. A mudança foi tão drástica que ele quase ficou irreconhecível.

     Foto: reprodução de video
  • <p>Essa transformação não foi motivada por pressão externa. Segundo o próprio ator, foi algo natural: “Não aconteceu por nenhuma necessidade importante de minha parte, mas é algo que simplesmente aconteceu”, revelou em entrevista à People.</p>

    Essa transformação não foi motivada por pressão externa. Segundo o próprio ator, foi algo natural: “Não aconteceu por nenhuma necessidade importante de minha parte, mas é algo que simplesmente aconteceu”, revelou em entrevista à People.

     Foto: reprodução/ instagram
  • <p>A mudança física se tornou um divisor de águas. Melling conta que, por não ser mais reconhecido como Duda, teve a chance de recomeçar sua carreira do zero — longe dos estigmas e das limitações que o papel anterior impunha.</p>

    A mudança física se tornou um divisor de águas. Melling conta que, por não ser mais reconhecido como Duda, teve a chance de recomeçar sua carreira do zero — longe dos estigmas e das limitações que o papel anterior impunha.

     Foto:
  • <p>“Tinha a experiência de ser parte dos filmes, mas também sentia que tinha a oportunidade de começar de novo, o que é útil”, disse o ator. Essa nova fase foi marcada por escolhas ousadas e papéis desafiadores.</p>

    “Tinha a experiência de ser parte dos filmes, mas também sentia que tinha a oportunidade de começar de novo, o que é útil”, disse o ator. Essa nova fase foi marcada por escolhas ousadas e papéis desafiadores.

     Foto: reprodução de video
  • <p>Livre do peso de Harry Potter, Melling começou a fazer audições sem que os diretores o associassem automaticamente ao primo de Harry. Isso abriu portas para projetos mais sérios e artísticos.</p>

    Livre do peso de Harry Potter, Melling começou a fazer audições sem que os diretores o associassem automaticamente ao primo de Harry. Isso abriu portas para projetos mais sérios e artísticos.

     Foto: reprodução/ instagram
  • <p>Em 2016, ele trabalhou com o renomado diretor James Gray no filme “Z – A Cidade Perdida”, uma aventura dramática baseada em fatos reais. Foi seu primeiro grande passo fora do universo bruxo.</p>

    Em 2016, ele trabalhou com o renomado diretor James Gray no filme “Z – A Cidade Perdida”, uma aventura dramática baseada em fatos reais. Foi seu primeiro grande passo fora do universo bruxo.

     Foto: reprodução/ IMDB
  • <p>Dois anos depois, em 2018, Melling brilhou em “The Ballad of Buster Scruggs”, dos irmãos Coen. O filme, uma antologia de histórias ambientadas no Velho Oeste, foi aclamado pela crítica e exibido na Netflix.</p>

    Dois anos depois, em 2018, Melling brilhou em “The Ballad of Buster Scruggs”, dos irmãos Coen. O filme, uma antologia de histórias ambientadas no Velho Oeste, foi aclamado pela crítica e exibido na Netflix.

     Foto:
  • <p>Em 2020, ele participou de “O Diabo de Cada Dia”, dirigido por Antonio Campos. O filme, sombrio e psicológico, contou com um elenco estelar e mostrou o alcance dramático de Melling como ator.</p>

    Em 2020, ele participou de “O Diabo de Cada Dia”, dirigido por Antonio Campos. O filme, sombrio e psicológico, contou com um elenco estelar e mostrou o alcance dramático de Melling como ator.

     Foto: REPRODUÇÃO
  • <p>No mesmo ano, ele apareceu na minissérie “O Gambito da Rainha”, um dos maiores sucessos da Netflix. Ao interpretar o excêntrico Mr. Shaibel, Melling conquistou o público com sua atuação contida e comovente.</p>

    No mesmo ano, ele apareceu na minissérie “O Gambito da Rainha”, um dos maiores sucessos da Netflix. Ao interpretar o excêntrico Mr. Shaibel, Melling conquistou o público com sua atuação contida e comovente.

     Foto:
  • <p>Sua performance em “O Gambito da Rainha” foi elogiada por críticos do mundo todo. Muitos sequer perceberam que se tratava do antigo Duda Dursley — prova de que Melling havia se reinventado por completo.</p>

    Sua performance em “O Gambito da Rainha” foi elogiada por críticos do mundo todo. Muitos sequer perceberam que se tratava do antigo Duda Dursley — prova de que Melling havia se reinventado por completo.

     Foto:
  • <p>Em 2022, ele contracenou com Christian Bale em “O Pálido Olho Azul”, um thriller gótico ambientado no século 19. Mais uma vez, Melling mostrou sua versatilidade e profundidade como ator.</p>

    Em 2022, ele contracenou com Christian Bale em “O Pálido Olho Azul”, um thriller gótico ambientado no século 19. Mais uma vez, Melling mostrou sua versatilidade e profundidade como ator.

     Foto:
  • <p>Neste filme, ele interpretou ninguém menos que Edgar Allan Poe. A escolha foi ousada, mas Melling entregou uma atuação intensa e misteriosa que rendeu elogios e consolidou sua reputação como ator de prestígio.</p>

    Neste filme, ele interpretou ninguém menos que Edgar Allan Poe. A escolha foi ousada, mas Melling entregou uma atuação intensa e misteriosa que rendeu elogios e consolidou sua reputação como ator de prestígio.

     Foto: DIVULGAÇÃO/ NETFLIX
  • <p>Enquanto muitos atores de Harry Potter enfrentaram dificuldades para se desvincular de seus papéis, Melling fez o caminho inverso: usou a rejeição como combustível para se reinventar.</p>

    Enquanto muitos atores de Harry Potter enfrentaram dificuldades para se desvincular de seus papéis, Melling fez o caminho inverso: usou a rejeição como combustível para se reinventar.

     Foto: reprodução/ instagram
  • <p>Hoje, ele é considerado um dos talentos mais promissores do cinema britânico. Sua carreira, aliás, é marcada por escolhas inteligentes, papéis complexos e uma capacidade rara de desaparecer dentro dos personagens.</p>

    Hoje, ele é considerado um dos talentos mais promissores do cinema britânico. Sua carreira, aliás, é marcada por escolhas inteligentes, papéis complexos e uma capacidade rara de desaparecer dentro dos personagens.

     Foto: DIVULGAÇÃO
  • <p>Melling nunca buscou fama fácil. Ele preferiu o caminho da arte, da atuação refinada, dos projetos autorais. E isso o tornou um dos nomes mais respeitados entre os ex-atores mirins da saga.</p>

    Melling nunca buscou fama fácil. Ele preferiu o caminho da arte, da atuação refinada, dos projetos autorais. E isso o tornou um dos nomes mais respeitados entre os ex-atores mirins da saga.

     Foto:
  • <p>De Duda Dursley a Edgar Allan Poe, Harry Melling provou que talento e coragem podem superar qualquer estigma. Sua jornada é um exemplo inspirador de reinvenção e autenticidade.</p>

    De Duda Dursley a Edgar Allan Poe, Harry Melling provou que talento e coragem podem superar qualquer estigma. Sua jornada é um exemplo inspirador de reinvenção e autenticidade.

     Foto:
  • <p>O Flipar encerra esta galeria com uma certeza: o personagem mais odiado de “Harry Potter” foi interpretado por um dos atores mais brilhantes da franquia. E sua carreira, longe dos holofotes mágicos de Hogwarts, é pura magia dramática.</p>

    O Flipar encerra esta galeria com uma certeza: o personagem mais odiado de “Harry Potter” foi interpretado por um dos atores mais brilhantes da franquia. E sua carreira, longe dos holofotes mágicos de Hogwarts, é pura magia dramática.

     Foto:
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay