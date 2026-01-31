Ator ‘odiado’ da saga de Harry Potter passa por transformação e surpreende
Ele interpretou Duda Dursley, o primo mimado e cruel de Harry Potter. Filho de Válter e Petúnia, ele fez da vida do protagonista um verdadeiro inferno nos primeiros filmes da saga. Seu personagem era o retrato da antipatia — e isso marcou sua imagem por anos.
Na história, Duda era obeso, agressivo e mimado. Melling, ainda criança, encarnou esse papel com tanta veracidade que foi lembrado como um dos personagens mais odiados de toda a franquia.
Mas na vida real, Harry Melling é completamente diferente de Duda. Gentil, reservado e talentoso, ele conseguiu se distanciar da sombra do personagem e construir uma carreira que poucos atores da saga conseguiram igualar.
Por volta do quinto filme, Melling passou por uma transformação física radical. Ele perdeu tanto peso que a produção precisou usar próteses para manter a aparência exigida pelo roteiro. A mudança foi tão drástica que ele quase ficou irreconhecível.
Essa transformação não foi motivada por pressão externa. Segundo o próprio ator, foi algo natural: "Não aconteceu por nenhuma necessidade importante de minha parte, mas é algo que simplesmente aconteceu", revelou em entrevista à People.
A mudança física se tornou um divisor de águas. Melling conta que, por não ser mais reconhecido como Duda, teve a chance de recomeçar sua carreira do zero — longe dos estigmas e das limitações que o papel anterior impunha.
"Tinha a experiência de ser parte dos filmes, mas também sentia que tinha a oportunidade de começar de novo, o que é útil", disse o ator. Essa nova fase foi marcada por escolhas ousadas e papéis desafiadores.
Livre do peso de Harry Potter, Melling começou a fazer audições sem que os diretores o associassem automaticamente ao primo de Harry. Isso abriu portas para projetos mais sérios e artísticos.
Em 2016, ele trabalhou com o renomado diretor James Gray no filme "Z – A Cidade Perdida", uma aventura dramática baseada em fatos reais. Foi seu primeiro grande passo fora do universo bruxo.
Dois anos depois, em 2018, Melling brilhou em "The Ballad of Buster Scruggs", dos irmãos Coen. O filme, uma antologia de histórias ambientadas no Velho Oeste, foi aclamado pela crítica e exibido na Netflix.
Em 2020, ele participou de "O Diabo de Cada Dia", dirigido por Antonio Campos. O filme, sombrio e psicológico, contou com um elenco estelar e mostrou o alcance dramático de Melling como ator.
No mesmo ano, ele apareceu na minissérie "O Gambito da Rainha", um dos maiores sucessos da Netflix. Ao interpretar o excêntrico Mr. Shaibel, Melling conquistou o público com sua atuação contida e comovente.
Sua performance em "O Gambito da Rainha" foi elogiada por críticos do mundo todo. Muitos sequer perceberam que se tratava do antigo Duda Dursley — prova de que Melling havia se reinventado por completo.
Em 2022, ele contracenou com Christian Bale em "O Pálido Olho Azul", um thriller gótico ambientado no século 19. Mais uma vez, Melling mostrou sua versatilidade e profundidade como ator.
Neste filme, ele interpretou ninguém menos que Edgar Allan Poe. A escolha foi ousada, mas Melling entregou uma atuação intensa e misteriosa que rendeu elogios e consolidou sua reputação como ator de prestígio.
Enquanto muitos atores de Harry Potter enfrentaram dificuldades para se desvincular de seus papéis, Melling fez o caminho inverso: usou a rejeição como combustível para se reinventar.
Hoje, ele é considerado um dos talentos mais promissores do cinema britânico. Sua carreira, aliás, é marcada por escolhas inteligentes, papéis complexos e uma capacidade rara de desaparecer dentro dos personagens.
Melling nunca buscou fama fácil. Ele preferiu o caminho da arte, da atuação refinada, dos projetos autorais. E isso o tornou um dos nomes mais respeitados entre os ex-atores mirins da saga.
De Duda Dursley a Edgar Allan Poe, Harry Melling provou que talento e coragem podem superar qualquer estigma. Sua jornada é um exemplo inspirador de reinvenção e autenticidade.
O Flipar encerra esta galeria com uma certeza: o personagem mais odiado de "Harry Potter" foi interpretado por um dos atores mais brilhantes da franquia. E sua carreira, longe dos holofotes mágicos de Hogwarts, é pura magia dramática.