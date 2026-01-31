Povo de vilarejo ‘escondido’ em montanhas da China tem vida ‘de filme’
A comunidade, localizada na cidade de Lincang, é frequentemente descrita como um “paraíso na Terra” por sua paisagem pitoresca.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
A Vila Gumo cativa viajantes e fotógrafos graças a sua preservação histórica e atmosfera contemplativa.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
A paisagem é dominada por uma arquitetura única: as residências são construídas inteiramente de pedra, bloco a bloco, sem o uso de cimento.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
As estruturas sÃ£o robustas, com telhados de lajes de ardÃ³sia para resistir Ã queda das nozes das nogueiras que circundam o terreno.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Estas casas antigas, muitas ainda habitadas, estendem-se por vielas estreitas e irregulares, dando a sensação de que vida ali parou no tempo.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Entre essas moradias, existem moinhos movidos pela água das encostas que continuam em funcionamento mesmo após 200 anos.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Até hoje, eles sustentam práticas que atravessaram gerações, como transformar grãos em farinha para fazer bolinhos de arroz.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Próximo a essa estrutura, corre o rio Liusha, um fio d’água que antigamente era conhecido como o “Rio dos Amantes”.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
O apelido não é aleatório: a tradição local conta que ele era o lugar onde moças e rapazes solteiros se encontravam para cantar canções de cortejo, uma forma de expressar sentimentos e conseguir a atenção do parceiro desejado.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
O cotidiano em Gumo é rural e tranquilo: cenas como idosas chinesas torrando nozes em fogueiras e senhores conduzindo o gado são comuns.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
O cotidiano dos moradores é inteiramente focado na autossuficiência, sendo o cultivo de nozes a principal atividade local.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
A região ao redor da Vila Gumo faz parte de uma área montanhosa típica de Yunnan, marcada por vales profundos, clima ameno e uma vegetação que mistura florestas densas com plantações tradicionais.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Por ser uma província predominantemente montanhosa, Yunnan acaba tendo muitas comunidades, a exemplo de Gumo.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Esse isolamento também contribuiu para a preservação de suas culturas e arquitetura tradicionais.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Ainda assim, Yunnan é uma das províncias mais diversas da China, abrigando cerca de 25 minorias étnicas.Foto: © CEphoto, Uwe Aranas