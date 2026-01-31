Assine
‘Superpoderes’ no mundo animal: saiba o que algumas espécies fazem de excepcional

Redação Flipar
  • <p>Embora ainda não tenham sido feitos testes em humanos, os resultados preliminares são animadores.</p>

     Foto: Sandeep Handa por Pixabay
  • <p>Em testes de laboratório, os cientistas colocaram “fatias” de tumores de câncer de mama em camundongos e ensinaram 35 formigas a associar a urina desses roedores com açúcar.</p>

     Foto: Egor Kamelev Pexels
  • <p>As formigas passaram mais tempo próximas das urinas cancerígenas do que das saudáveis.</p>

     Foto: Poranimm Athithawatthee Pexels
  • <p>A habilidade das formigas vem dos receptores olfativos, presentes em suas antenas, que geralmente elas usam para encontrar comida e farejar parceiros. Confira outros animais que têm “superpoderes”!</p>

     Foto: Egor Kamelev pexels
  • <p>Água-viva Turritopsis nutricula: Essa água-viva possui uma habilidade cobiçada por muita gente: a imortalidade! Esse bicho consegue restaurar os tecidos, fazendo com que as fases da vida regridam.</p>

     Foto: reprodução youtube
  • <p>Claro que o animal pode morrer se for devorado por um predador, por exemplo. O grande segredo é que, naturalmente, esse tipo de água-viva consegue voltar ao estágio inicial da vida, mesmo depois de atingir a idade adulta.</p>

     Foto: reprodução youtube
  • <p>Camaleão: Se existe um animal com o poder de ficar invisível, é o camaleão. Além de usar a habilidade para fugir de predadores, ele a usa principalmente para se comunicar com outros camaleões e controlar a temperatura corporal.</p>

     Foto: Egor Kamelev pexels
  • <p>Baiacu Espinho (ou peixe-ouriço): Ao contrário de outros baiacus, essa espécie possui espinhos por todo o corpo. Ao absorver água ou ar, o Baiacu Espinho consegue se inflar para assustar predadores. Ele pode atingir até três vezes o seu tamanho natural!</p>

     Foto: Stelio Puccinelli unplash
  • <p>Como se não bastasse “superpoder”, o Baiacu ainda é um dos peixes mais venenosos do mundo e é capaz de liberar tetrodotoxina, uma substância que ataca o sistema nervoso. E aí, vai encarar?</p>

     Foto: wikimedia commons George Parrilla
  • <p>Peixe-leão-vermelho: Ao se deparar com algum perigo, esse peixe ergue as barbatanas dorsais, que contêm glândulas venenosas, e aponta para os inimigos. Mais um que pode entrar para os “Vingadores” do mundo animal!</p>

     Foto: wikimedia commons Jens Petersen
  • <p>Pangolim: Esse é um mamífero que vive em zonas tropicais da Ásia e da África. Além de ter o corpo coberto por escamas, ele ainda consegue se enrolar e virar uma bola super-rígida e praticamente impenetrável!</p>

     Foto: Louis Mornaud Unsplash
  • <p>Porco-espinho: Outro animal que usa espinhos para se proteger é o velho conhecido porco-espinho. Na verdade, ao contrário do que seu nome diz, ele tem pelos tão rígidos que chegam a ser chamados de espinhos. Alguns podem atingir até 50 centímetros!</p>

     Foto: Jürgen por Pixabay
  • <p>Rã-da-floresta: Esse anfíbio que vive na América do Norte arrumou um jeitinho curioso de lidar com o frio extremo: congelando o próprio sangue! </p>

    Foto: wikimedia commons Peter Paplanus
  • <p>Especialistas explicam que é como se o animal estivesse morto, afinal os órgãos dele param e ele não consegue respirar. Acontece que essa espécie consegue controlar as células de uma forma que 65% da água do corpo permaneça descongelada e ele sobreviva. </p>

    Foto: wikimedia commons Dave Huth
  • <p>Sapo peludo: E não é que existe um “Wolverine da vida real”?! Esse sapo possui garras feitas de ossos e, para colocá-las para fora, ele precisa romper a pele e quebrar os próprios dedos. E mais: ele ainda é capaz de se regenerar depois.</p>

     Foto: wikimedia commons Em?ke Dénes
  • <p>Planária: Esses vermes que pertencem ao filo “Platelmintos” são capazes de se multiplicar caso sejam partidos ao meio ou mesmo cortados em vários pedaços. Cada parte dele se regenera e assim uma nova planária ressurge. </p>

    Foto: wikimedia commons Eduard Solà
  • <p>É possível até mesmo remover uma célula e a partir dela se desenvolverá um verme novinho em folha! </p>

    Foto: wikimedia commons Xavier japiot
  • <p>Peixe Arqueiro: Esse peixe, natural da Ásia e da Oceania, é capaz de cuspir um filete de água em direção a suas presas, incluindo até insetos que estejam fora d’água!</p>

     Foto: wikimedia commons Chrumps
  • <p>Onthophagus taurus: Considerado o inseto mais forte do mundo, essa espécie de besouro é capaz de carregar 1.141 vezes o seu próprio peso, o que equivale a um ser humano de 70 kg conseguir levantar 80 toneladas!</p>

     Foto: wikimedia commons Lee Cain
  • <p>Polvo Mímico: Essa é uma espécie de polvo que vive no pacífico e é capaz imitar outras espécies de animais. Ele consegue assumir a forma de peixes-leões, cobras, arraias e enguias.</p>

     Foto: wikimedia commons Rickard Zerpe
  • <p>Descoberto em 1998, na Indonésia, o Polvo Mímico é a única espécie conhecida capaz de assumir as características de outras espécies de animais. Faz lembrar a Mística, personagem dos X-Men que assume a forma do que quiser. </p>

    Foto: wikimedia commons / reprodução
