Aves que se destacam por terem bicos curiosos e incomuns
-
Além de serem essenciais para a alimentação, os bicos desempenham papéis importantes na defesa, comunicação, construção de ninhos e até na regulação térmicaFoto: L. Shyamal wikimedia commons
-
Pelo mundo, encontramos espécies com bicos exóticos e adaptados a seus habitats e hábitos alimentares. Desde os grandes e coloridos bicos dos tucanos até os finos e sensíveis bicos dos kiwis, cada um é um exemplo de como a evolução moldou essas estruturas para a sobrevivência.Foto: L. Shyamal wikimedia commons
-
A seguir, conheça alguns dos animais com bicos extraordinários do planeta. Alguns são mais discretos, mas têm uma potênciaFoto: Sergiotucano wikimedia commons
admirável. Outros são bem chamativos. E existe até bico curvado, que poucas pessoas já viram. Confira.
-
Tucano-toco (Ramphastos toco) – Possui um bico grande e colorido, que pode chegar a 20 cm, leve e resistente, ajudando na regulação térmica. Vive em florestas tropicais da América do Sul, especialmente no Brasil.Foto: Chris Parfitt fwikimedia commons
-
-
Colhereiro-americano (Platalea ajaja) – Seu bico achatado e em forma de colher auxilia na captura de pequenos peixes e crustáceos ao agitar a água. Habita áreas úmidas das Américas, do sul dos EUA até a Argentina.Foto: Photo Dante - wikimedia commons
-
Cálao-rinoceronte (Buceros rhinoceros) – Seu bico grande e curvado possui uma estrutura chamada castão, que amplifica seus chamados e é usado em disputas. Vive em florestas tropicais do Sudeste Asiático.Foto: Tom Murphy VII - wikimedia commons
-
Tentilhão-de-darwin (Geospiza spp.) – Pequenos pássaros cujos bicos variam em formato e tamanho conforme sua alimentação, um exemplo de evolução adaptativa. São nativos das Ilhas Galápagos, no Equador.Foto: Kiwi Rex - wikimedia commons
-
-
Pato-mandarim (Aix galericulata) – Seu bico curto e vermelho é adaptado para capturar pequenos invertebrados e sementes na superfície da água. Encontrado em lagos e rios da Ásia , especialmente na China e Japão.Foto: Imagem de O V por Pixabay
-
Pelicano-branco-americano (Pelecanus erythrorhynchos) – Possui um bico longo com uma grande bolsa flexível que ajuda a capturar peixes, funcionando como uma rede. Vive em lagos, rios e zonas costeiras da América do Norte.Foto: Frank Schulenburg wikimedia commons
-
Marabu-africano (Leptoptilos crumenifer) – Seu bico enorme e forte é usado para rasgar carcaças e capturar pequenos animais, sendo essencial para sua função de necrófago. Habita savanas e zonas úmidas da África Subsaariana.Foto: Charles J. Sharp wikimedia commons -
-
-
Avestruz (Struthio camelus) – Tem um bico curto, largo e achatado, adaptado para arrancar folhas e engolir pequenos objetos duros. Vive em savanas e desertos da África.Foto: Jackson, Beth - wikimedia commons
-
Kiwi (Apteryx spp.) – Seu bico longo, fino e com narinas na ponta é ideal para farejar insetos e vermes no solo. É encontrado em florestas e áreas úmidas da Nova Zelândia.Foto: domínio público
-
Arapaçu-de-bico-curvo (Ortalis vetula) – Seu bico curvado e forte facilita a alimentação de frutos e sementes duras. Vive em florestas tropicais da América Central e do norte da América do Sul.Foto: Hector Bottai -wikimedia commons
-
-
Cegonha-bico-de-sapato (Balaeniceps rex) – Seu bico grande, largo e em forma de tamanco é perfeito para capturar peixes, anfíbios e pequenos répteis. Habita pântanos e áreas alagadas da África Central.Foto: Bob Owen - wikimedia commons
-
Anhuma (Anhima cornuta) – Tem um bico curto e forte, adaptado para arrancar vegetação aquática e pequenos invertebrados. Vive em áreas úmidas da América do Sul, especialmente no Brasil e ArgentinaFoto: Bill Bouton wiki commons
-
Papagaio-do-mar (Fratercula arctica) – Seu bico colorido e triangular ajuda a segurar vários peixes ao mesmo tempo enquanto pesca. Habita costas e ilhas do Atlântico Norte, como Canadá, Islândia e Noruega.Foto: Imagem de Paul Edney por Pixabay
-
-
-
Ibís-sagrado (Threskiornis aethiopicus) – Seu bico longo e curvado para baixo facilita a captura de insetos, crustáceos e pequenos peixes em águas rasas. É encontrado na África e em algumas partes da Ásia.Foto: Charles J. Sharp - wikimedia commons
-
Urubu-rei (Sarcoramphus papa) – O bico é forte, curvado e alaranjado, ideal para rasgar carcaças. Essa ave é nativa das Américas, encontrada do México à Argentina, em florestas tropicais e savanas. Seu bico, junto com a cabeça colorida e sem penas, ajuda a evitar contaminações ao se alimentar de carne em decomposição.Foto: Paolo Costa Baldi - wikimedia commons
-
-
Cruza-bicos (gênero Loxia) – Tem um bico cruzado e forte, adaptado para extrair sementes de pinhas. Ele é nativo do Hemisfério Norte, encontrado em florestas de coníferas da América do Norte, Europa e Ásia. Seu bico especializado permite acessar alimentos que outras aves não conseguem, garantindo sua sobrevivência em climas frios.Foto: Elaine R. Wilson wikimedia commons
-
Flamingo-americano (Phoenicopterus ruber): Tem bico grande, curvado e adaptado para filtrar pequenos organismos da água. Nativo das Américas, vive em lagoas salinas e manguezais do Caribe, América Central e América do Sul. Os filhotes nascem com bico reto e cinza, que facilita a alimentação com o “leite do papo” dos pais; os adultos desenvolvem bico curvado e forte para filtrar algas e crustáceos.Foto: Steve wikimedia commons
-
-
-
Beija-Flor bico de espada Ensifera ensifera) – Tem um bico levemente curvado para cima e 25% maior que o corpo. Seu bico permite acesso ao nÃ©ctar de talos de flores mais compridos, alÃ©m de poder ser usado em disputas territoriais com outros beija-flores, Mas pode dificultar o voo.Foto: Alejandro Bayer Tamayo wikimedia commons