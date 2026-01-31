Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Onde começam e onde terminam as rodovias mais extensas do mundo

RF
Redação Flipar
  • <p>Panamericana (Três Américas) – 48.000 km – Liga a Baía de Prudhoe, no Alaska, a Udhuaia, no Sul da Argentina. 48 mil km!</p>

    Panamericana (Três Américas) – 48.000 km – Liga a Baía de Prudhoe, no Alaska, a Udhuaia, no Sul da Argentina. 48 mil km!

     Foto: A. Duarte / Flickr
  • <p> A Rota Panamericana passa por 14 países: Argentina, Chile, Peru, Colômbia, Equador, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Canadá e Estados Unidos.</p>

    A Rota Panamericana passa por 14 países: Argentina, Chile, Peru, Colômbia, Equador, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Canadá e Estados Unidos.

     Foto: Wikimedia
  • <p>Ela se estende ao longo da costa Oeste do continente, sendo interrompida somente pela falha de Darièn, no Panamá, que tem 160 km de extensão. </p>

    Ela se estende ao longo da costa Oeste do continente, sendo interrompida somente pela falha de Darièn, no Panamá, que tem 160 km de extensão.

    Foto: Seaweege wiki commons
  • <p>National 1 (Austrália) – 14.500 km – É um anel rodoviário que permite percorrer o país inteiro. </p>

    National 1 (Austrália) – 14.500 km – É um anel rodoviário que permite percorrer o país inteiro.

    Foto: Mawson Lakes / Divulgação Sec. Tur. Australia
  • <p>A National Highway da Austrália foi criada em 1955 e tem vias duplas ou simples que cortam todos os estados do país. </p>

    A National Highway da Austrália foi criada em 1955 e tem vias duplas ou simples que cortam todos os estados do país.

    Foto: - Jean and Fred Hort / Flickr
  • <p>Transiberiana (Rússia) – 11.000 km – Vai de São Petersburgo, na parte europeia da Rússia, até Vladivostok, no extremo da parte asiática do país, além de Mongólia, China e o Mar do Japão.</p>

    Transiberiana (Rússia) – 11.000 km – Vai de São Petersburgo, na parte europeia da Rússia, até Vladivostok, no extremo da parte asiática do país, além de Mongólia, China e o Mar do Japão.

     Foto: Wikipédia Commons
  • <p>A rodovia Transiberiana corta sete estados russos e passa também pelo Cazaquistão. A sua construção durou desde 1891 até 1916 e em 2002 a eletrificação foi finalizada. </p>

    A rodovia Transiberiana corta sete estados russos e passa também pelo Cazaquistão. A sua construção durou desde 1891 até 1916 e em 2002 a eletrificação foi finalizada.

    Foto: Wikipédia Commons
  • <p>TransCanada (Canadá) – 7.821 km – Começa em Victoria e termina em Saint Jean. </p>

    TransCanada (Canadá) – 7.821 km – Começa em Victoria e termina em Saint Jean.

    Foto: Wikimedia commons
  • <p>Esta via, construída em 1950, conecta as 10 províncias, ligando algumas das maiores cidades do Canadá</p>

    Esta via, construída em 1950, conecta as 10 províncias, ligando algumas das maiores cidades do Canadá

     Foto: Wikimedia commons
  • <p>Golden Quadrilateral (Índia) – 5.846 km – Liga as quatro maiores cidades do país: Déli, Mumbai, Chennai e Calcutá.</p>

    Golden Quadrilateral (Índia) – 5.846 km – Liga as quatro maiores cidades do país: Déli, Mumbai, Chennai e Calcutá.

     Foto: - wikimedia commons
  • <p>Concluída em 2012, tem trechos de quatro e até seis pistas, com grande tráfego o ano inteiro. </p>

    Concluída em 2012, tem trechos de quatro e até seis pistas, com grande tráfego o ano inteiro.

    Foto: - wikimedia commons
  • <p>China National 010 (China) – 5.700 km – Anel viário que liga as províncias de Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Shandong, Jiangsu, Xangai, Zhejiang, Fujian e Guangdong.</p>

    China National 010 (China) – 5.700 km – Anel viário que liga as províncias de Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Shandong, Jiangsu, Xangai, Zhejiang, Fujian e Guangdong.

     Foto: Wikimedia Creative Commons
  • <p>Seu nome é Tongsan Expressway, mas é conhecida como Nacional 010. </p>

    Seu nome é Tongsan Expressway, mas é conhecida como Nacional 010.

    Foto: Wikimedia Creative Commons
  • <p>US Route 20 (EUA) – 5.415 km. Começa na US 101, em Newport, e vai até a US Route 2, em Bostonssachusetts. Faz a ligação do Oeste com o Leste dos Estados Unidos. </p>

    US Route 20 (EUA) – 5.415 km. Começa na US 101, em Newport, e vai até a US Route 2, em Bostonssachusetts. Faz a ligação do Oeste com o Leste dos Estados Unidos.

    Foto: historicus20
  • <p>ConstruÃ­da em 1926, tem diversos acessos para outras estradas ao longo do percurso, em grandes cidades. Entre elas, Cleveland, Chicago e Springfield.</p>

    ConstruÃ­da em 1926, tem diversos acessos para outras estradas ao longo do percurso, em grandes cidades. Entre elas, Cleveland, Chicago e Springfield.

     Foto: historicus20
  • <p>US Route 6 (EUA) – 4.860 km – Também faz ligação entre o Oeste e o Leste dos Estados Unidos. Começa na US 395, em Bishop, e vai até a Route 6A, em Provincetown, Massachussets.</p>

    US Route 6 (EUA) – 4.860 km – Também faz ligação entre o Oeste e o Leste dos Estados Unidos. Começa na US 395, em Bishop, e vai até a Route 6A, em Provincetown, Massachussets.

     Foto: Wiki
  • <p>Construída em 1926, passa pelos estados de Utah, Colorado, Indiana e Ohio, entre outros.</p>

    Construída em 1926, passa pelos estados de Utah, Colorado, Indiana e Ohio, entre outros.

     Foto: Wiki
  • <p>Interstate 90 (EUA) – 5.158 km – Interstate 90 – Faz parte do sistema interestadual de autoestradas dos EUA. Construída em 1956.</p>

    Interstate 90 (EUA) – 5.158 km – Interstate 90 – Faz parte do sistema interestadual de autoestradas dos EUA. Construída em 1956.

     Foto: Divulgação / Interstate Guide
  • <p>Atravessa treze estados: Washington, Idaho, Montana, Wyoming, Dakota do Sul, Minnesota, Wisconsin, Illinois, Indiana, Ohio, Pensilvânia, Nova Iorque e Massachusetts.</p>

    Atravessa treze estados: Washington, Idaho, Montana, Wyoming, Dakota do Sul, Minnesota, Wisconsin, Illinois, Indiana, Ohio, Pensilvânia, Nova Iorque e Massachusetts.

     Foto: Divulgação / Interstate Guide
  • <p>Interstate 80 (EUA) – 4.666 km – Conecta a região de São Francisco, na Califórnia, a Teaneck em Nova Jérsei no sentido leste-oeste. </p>

    Interstate 80 (EUA) – 4.666 km – Conecta a região de São Francisco, na Califórnia, a Teaneck em Nova Jérsei no sentido leste-oeste.

    Foto: Divulgação / Interstate Guide
  • <p>Construída em 1956, passa por 11 estados e o trecho de Utah é o mais perigoso por causa da grande presença de animais que invadem a pista. Há muito atropelamentos.</p>

    Construída em 1956, passa por 11 estados e o trecho de Utah é o mais perigoso por causa da grande presença de animais que invadem a pista. Há muito atropelamentos.

     Foto: Divulgação / Interstate Guide
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay