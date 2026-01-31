Onde começam e onde terminam as rodovias mais extensas do mundo
-
Panamericana (Três Américas) – 48.000 km – Liga a Baía de Prudhoe, no Alaska, a Udhuaia, no Sul da Argentina. 48 mil km!Foto: A. Duarte / Flickr
-
A Rota Panamericana passa por 14 países: Argentina, Chile, Peru, Colômbia, Equador, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Canadá e Estados Unidos.Foto: Wikimedia
-
Ela se estende ao longo da costa Oeste do continente, sendo interrompida somente pela falha de Darièn, no Panamá, que tem 160 km de extensão.Foto: Seaweege wiki commons
-
National 1 (Austrália) – 14.500 km – É um anel rodoviário que permite percorrer o país inteiro.Foto: Mawson Lakes / Divulgação Sec. Tur. Australia
-
-
A National Highway da Austrália foi criada em 1955 e tem vias duplas ou simples que cortam todos os estados do país.Foto: - Jean and Fred Hort / Flickr
-
Transiberiana (Rússia) – 11.000 km – Vai de São Petersburgo, na parte europeia da Rússia, até Vladivostok, no extremo da parte asiática do país, além de Mongólia, China e o Mar do Japão.Foto: Wikipédia Commons
-
A rodovia Transiberiana corta sete estados russos e passa também pelo Cazaquistão. A sua construção durou desde 1891 até 1916 e em 2002 a eletrificação foi finalizada.Foto: Wikipédia Commons
-
-
TransCanada (Canadá) – 7.821 km – Começa em Victoria e termina em Saint Jean.Foto: Wikimedia commons
-
Esta via, construída em 1950, conecta as 10 províncias, ligando algumas das maiores cidades do CanadáFoto: Wikimedia commons
-
Golden Quadrilateral (Índia) – 5.846 km – Liga as quatro maiores cidades do país: Déli, Mumbai, Chennai e Calcutá.Foto: - wikimedia commons
-
-
Concluída em 2012, tem trechos de quatro e até seis pistas, com grande tráfego o ano inteiro.Foto: - wikimedia commons
-
China National 010 (China) – 5.700 km – Anel viário que liga as províncias de Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Shandong, Jiangsu, Xangai, Zhejiang, Fujian e Guangdong.Foto: Wikimedia Creative Commons
-
Seu nome é Tongsan Expressway, mas é conhecida como Nacional 010.Foto: Wikimedia Creative Commons
-
-
US Route 20 (EUA) – 5.415 km. Começa na US 101, em Newport, e vai até a US Route 2, em Bostonssachusetts. Faz a ligação do Oeste com o Leste dos Estados Unidos.Foto: historicus20
-
ConstruÃda em 1926, tem diversos acessos para outras estradas ao longo do percurso, em grandes cidades. Entre elas, Cleveland, Chicago e Springfield.Foto: historicus20
-
US Route 6 (EUA) – 4.860 km – Também faz ligação entre o Oeste e o Leste dos Estados Unidos. Começa na US 395, em Bishop, e vai até a Route 6A, em Provincetown, Massachussets.Foto: Wiki
-
-
Construída em 1926, passa pelos estados de Utah, Colorado, Indiana e Ohio, entre outros.Foto: Wiki
-
Interstate 90 (EUA) – 5.158 km – Interstate 90 – Faz parte do sistema interestadual de autoestradas dos EUA. Construída em 1956.Foto: Divulgação / Interstate Guide
-
Atravessa treze estados: Washington, Idaho, Montana, Wyoming, Dakota do Sul, Minnesota, Wisconsin, Illinois, Indiana, Ohio, Pensilvânia, Nova Iorque e Massachusetts.Foto: Divulgação / Interstate Guide
-
-
Interstate 80 (EUA) – 4.666 km – Conecta a região de São Francisco, na Califórnia, a Teaneck em Nova Jérsei no sentido leste-oeste.Foto: Divulgação / Interstate Guide
-
Construída em 1956, passa por 11 estados e o trecho de Utah é o mais perigoso por causa da grande presença de animais que invadem a pista. Há muito atropelamentos.Foto: Divulgação / Interstate Guide