Lugares onde a bioluminescência cria espetáculo de brilho no mar

    As belas imagens, reproduzidas no Instagram Vida Caiçara por Leonardo Dantas, foram uma manifestação do fenômeno chamado bioluminescência.

    Foto: Reprodução Instagram @vidacaicara.uba
    No caso de Ubatuba, plânctons marinhos dinoflagelados foram os responsáveis pelo show de luzes. Trata-se de um processo químico que acontece em alguns seres vivos. Ele ocorre quando uma substância chamada luciferina entra em contato com oxigênio. Ele ocorre também em algas, peixes, moluscos, fungos e mosquitos, especialmente em ambientes marinhos.

    Foto: Alexandpilat/Wikimedia Commons
    Ao serem estimulados, esses organismos acabam por emitir luz própria fria e visível. Vaga-lumes, por exemplo, são espécies bem conhecidas pelos humanos que produzem luminescência por reações químicas também. Porém, neste caso a luz é produzida com finalidade reprodutiva e de autodefesa.

     Foto: Reprodução de vídeo Cidade de Niterói
    No fim de 2024, imagens similares de encher os olhos no litoral brasileiro viralizaram na internet. O “Mar Iluminado” foi nas praias do Sossego, Camboinhas e Itacoatiara, situadas na Região Oceânica de Niterói, no Rio de Janeiro.

     Foto: Reprodução de vídeo Cidade de Niterói
    Assim como o observado nas praias brasileiras, o fenômeno da bioluminescência já foi registrado em outros locais pelo mundo. O Flipar mostra alguns a seguir!

     Foto: Reprodução de vídeo Cidade de Niterói
    Mosquito Bay – Localizada na ilha de Vieques, em Porto Rico, essa baía é famosa pela bioluminescência. O fenômeno é produzida pelo Pyrondium bahamense, organismo unicelular que brilha ao ser agitado.

     Foto: Reprodução do X @konstructivizm
    Baía de Luminous Lagoon – Lagoa luminosa da Jamaica, no Caribe, é habitat de milhares de organismos que se iluminam quando tocados.

     Foto: Instagram @honeymoons_and_vacations
    Ilha Vaadhoo – Ilha das Maldivas, no Oceano Índico, é conhecida pelo fenômeno bioluminescente causado por plânctons “Mar de Estrelas”.

    Foto: Flickr Doug Perrine
    Praia de Manasquan – Situada em Nova Jersey, nos Estados Unidos, registra o fenômeno de maneira sazonal.

     Foto: Reprodução de Youtube
    A Praia de Manasquan é classificada como o terceiro local em que o fenômeno ocorre com mais frequência, atrás apenas das observadas em localidades de Porto Rico e Hong Kong.

     Foto: Reprodução de Youtube
    Koh Rong – Ilha do Camboja, no sudeste asiático, é plena de plânctons que emitem suas luminosidades à noite.

     Foto: Reprodução de Facebook Green Discovery Indochina
    Baía Toyama – Entre os meses de março e maio, a localidade japonesa é cenário do espetáculo dos lulas-vaga-lumes, ou Hotaru ika, em japonês.

    Foto: Youtube Canal ITIBAN
    Essa espécie de lula aparece na costa japonesa durante a primavera, no período da desova, emitem uma fascinante luz azul que encanta os turistas.

    Foto: Reprodução/Youtube
    Parque Nacional Gippsland Lakes – Situado em VitÃ³ria, na AustrÃ¡lia, o lago Ã© iluminado por dinoflagelados, oferecendo uma visÃ£o deslumbrante.

     Foto: Flickr emraistlin
    Laguna Grande, Fajardo – Na costa de Porto Rico, é mais um destino do protetorado americano que registra o fenômeno natural.

     Foto: Reprodução do X @livyymariee
    Praia de Jervis Bay – Localizada na Austrália, é uma localidade paradisíaca que também verifica o fenômeno natural da bioluminescência.

    Foto: Youtube Canal The Barefoot Geek
    Ilha de Holbox – Pequeno território do estado de Quintana Roo, no México, que é palco de manifestações luminescentes em determinados períodos do ano.

     Foto: Reprodução do X @archeohistories
    Mission Bay – Em San Diego, na Califórnia (EUA), essa baía registra com frequência o espetáculo da bioluminescência pela presença de plâncton capaz dessa reação.

     Foto: Reprodução
    Krabi – Na costa sul da Tailândia, a província tem uma ilha onde a bioluminescência por plânctons é apreciada com frequência.

     Foto: Bruce Anderson /Wikimedia Commons
