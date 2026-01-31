Assine
Exame de DNA desvenda mistério da Virgem que ‘chorava sangue’

Redação Flipar
    Porém, exames mostraram que o material genético encontrado no líquido é da própria proprietária da estátua, Gisella Cardia, que se apresenta como vidente e organizava as peregrinações.

     Foto: reprodução
    Segundo a análise, feita pela Universidade de Roma Tor Vergata, o líquido vermelho é sangue humano e tem origem natural.

     Foto: wikimedia commons/Creative Commons
    O estudo também descartou teorias anteriores de que poderia ser sangue de porco ou mesmo de tinta.

     Foto: Jacques GAIMARD/Pixabay
    Desde 2016, a vidente afirmava presenciar aparições de Maria e Jesus em Trevignano, cidade que fica ao noroeste de Roma.

     Foto: reprodução/youtube
    Segundo ela, o fenômeno “sobrenatural” fazia com que a estátua chorasse lágrimas de sangue em alguns momentos.

    Foto: pexels/Paolo Sbalzer
    As proibições incluem missas, orações em grupo, peregrinações e qualquer atividade que pudesse sugerir aprovação oficial da Igreja.

     Foto: Thays Orrico/Unsplash
    Tempos depois, o Vaticano também se posicionou, declarando que o tal “sangue” na estátua não se tratava de um milagre.

     Foto: JEROME CLARYSSE por Pixabay
    De acordo com a imprensa italiana, alguns peregrinos acusam a vidente de fraude e de ter ganhado dinheiro de forma ilegal.

     Foto: reprodução
    Eles querem, entre outras coisas, que a mulher devolva as doações que recebeu.

     Foto: steve buissine/Pixabay
    A advogada de Cardia, Solange Marchignolio, disse que o DNA encontrado pode ser uma mistura, já que sua cliente “tocou, beijou e mexeu na estátua”.

     Foto: pexels/Alba Leader
    Com uma população de aproximadamente 5.800 mil habitantes, Trevignano Romano é uma pequena e charmosa cidade localizada na região do Lácio, na Itália, a aproximadamente 40 km ao norte de Roma.

     Foto: reprodução/youtube
    Com uma atmosfera tranquila, Trevignano é conhecida por seu cenário natural deslumbrante, onde o lago de origem vulcânica se encontra com colinas verdejantes.

     Foto: wikimedia commons/Albarubescens
    A cidade tem origens antigas, remontando à época etrusca, como evidenciado pelos achados arqueológicos na área, incluindo tumbas e artefatos que podem ser explorados no Museu Cívico local.

     Foto: wikimedia commons/Albarubescens
    Durante a Idade Média, Trevignano desempenhou um papel estratégico devido à sua localização privilegiada, e vestígios desse período podem ser vistos nas ruínas do Castelo Orsini, que domina a paisagem da cidade.

     Foto: wikimedia commons/Albarubescens
    A Igreja de Santa Maria Assunta, construída no século XV sobre uma antiga estrutura românica, guarda afrescos renascentistas importantes.

    Foto: wikimedia commons/Creative Commons
