Penedo: joia colonial de Alagoas atrai visitantes às margens do Velho Chico

Redação Flipar
  • <p>Fundada em 1560, a cidade é um verdadeiro museu a céu aberto, onde casarões coloniais, igrejas barrocas e ruas de pedra preservam séculos de história. </p>

    Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • <p>Vizinha de Neópolis e Piaçabuçu, a cerca de 170 quilômetros da capital Maceió, Penedo combina charme colonial, cultura vibrante e o ritmo tranquilo de uma cidade ribeirinha.</p>

     Foto: Reprodução do Instagram @tourpenedo
  • <p>Passear por Penedo é como folhear as páginas de um livro de história. O conjunto arquitetônico colonial, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), impressiona pela preservação e beleza. </p>

    Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
  • <p>Entre os monumentos mais emblemáticos estão a Igreja de Nossa Senhora da Corrente, joia do barroco construída em 1764.</p>

     Foto: Washington Moraes/Wikimédia Commons
  • <p>Outra construção religiosa importante da cidade é o Convento e Igreja Santa Maria dos Anjos, com azulejos portugueses do século 17 e um valioso acervo de arte sacra.</p>

     Foto: ACéz4r /Wikimédia Commons
  • <p>Já o Theatro Sete de Setembro, inaugurado em 1884, é o mais antigo em funcionamento em Alagoas. O Museu Paço Imperial, que já recebeu autoridades do Império, completa o roteiro histórico.</p>

     Foto: Reprodução do Instagram @tourpenedo
  • <p>Mas Penedo não vive apenas de seu passado. A cidade vibra com festas populares e manifestações culturais que traduzem a alma do povo alagoano. </p>

    Foto: Reprodução do Instagram @tourpenedo
  • <p>A Festa de Bom Jesus dos Navegantes, realizada em janeiro, é o maior evento religioso da região. Milhares de fiéis participam da tradicional procissão fluvial, em que embarcações enfeitadas percorrem o Rio São Francisco em um espetáculo de fé e devoção. </p>

    Foto: Divulgação/Fábio Marconi
  • <p>Durante o Natal, apresentações de reisado e pastoril tomam conta das praças, mantendo viva a herança folclórica da cidade.</p>

     Foto: Reprodução do Instagram @tourpenedo
  • <p>O Rio São Francisco, carinhosamente chamado de “Velho Chico”, é o coração de Penedo. Suas águas calmas refletem o pôr do sol dourado que encanta moradores e visitantes. </p>

    Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
  • <p>O passeio de catamarã é uma das experiências mais procuradas, levando turistas a conhecer ilhas e comunidades ribeirinhas enquanto guias contam histórias e lendas do rio que moldou a identidade da região. </p>

    Foto: Caioviniciuscosta/Wikimédia Commons
  • <p>A hospitalidade é uma marca registrada dos penedenses. O ritmo de vida tranquilo, o custo de vida acessível e a sensação de segurança atraem quem busca qualidade de vida longe das grandes cidades. </p>

    Foto: Reprodução do Instagram @tourpenedo
  • <p>A economia local gira em torno do turismo, do comércio e do artesanato, com destaque para peças inspiradas no barroco e nas tradições ribeirinhas. </p>

    Foto: Reprodução Wikimédia Commons
  • <p>O clima tropical, com temperaturas médias entre 23°C e 31°C, torna Penedo um destino agradável durante todo o ano. Com pouco mais de 60 mil habitantes, segundo os dados do censo de 2022 do IBGE, Penedo oferece uma infraestrutura básica de saúde e educação, e mantém um ambiente de forte integração comunitária.</p>

     Foto: Reprodução do Instagram @tourpenedo
  • <p>A Prefeitura tem investido em ações de turismo sustentável e preservação do patrimônio histórico. Projetos de restauração mantêm igrejas, conventos e casarões em ótimo estado de conservação, enquanto iniciativas culturais e oficinas de arte reforçam a identidade local. </p>

    Foto: Reprodução do Flickr Sergio Zeiger
  • <p>Além de abrigar escolas e bibliotecas, a cidade sedia o Circuito Penedo de Cinema, criado em 1973, que atrai cineastas e artistas de todo o país, consolidando o município como referência cultural no Nordeste.</p>

     Foto: Divulgação/Circuito Penedo de Cinema
  • <p>Viver ou visitar Penedo é experimentar uma combinação rara de história, fé, arte e natureza. Suas ladeiras contam histórias de um Brasil colonial que resiste ao tempo, enquanto o Rio São Francisco segue sendo o fio condutor de sua identidade. </p>

    Foto: Reprodução @BoaSorteViajante
