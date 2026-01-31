Estudo revela por que o Brasil concentra tanta diversidade de orquídeas
Uma revisão publicada na revista Plants reuniu quase quatro séculos de pesquisas e explica como clima, relevo e história científica ajudaram o país a concentrar mais de 2.500 espécies.Foto: Imagem de Annette por Pixabay
O estudo, liderado por Edlley Max Pessoa, buscou organizar esse conhecimento e, como destaca o pesquisador, “devolver esse conhecimento para os brasileiros”, em declaração à “Super Interessante”.Foto: Imagem de Wilhan José Gomes wjgomes por Pixabay
Recentemente, uma orquídea com 159 flores entrou para o Livro dos Recordes. Ela pertence a Kevin English, um renomado especialista em plantas de Waterloo, no Canadá, que superou o próprio recorde (113 flores em 2023).Foto: Divulgação Guinness
A orquídea recordista pertence à categoria ‘monopodial’, que cresce ereta a partir de um único caule, produzindo folhas e flores. Ela é branca com manchas magenta, de uma beleza delicada que fascina.Foto: Divulgação Guinness
As orquídeas em geral são plantas da família Orchidaceae, que chamam atenção pela beleza. São originárias de todas as regiões do mundo, exceto os desertos mais secos e as áreas geladas dos polos.Foto: Imagem de JackieLou DL por Pixabay
Como citado, a maior diversidade de espécies de orquídeas é encontrada nas regiões tropicais, especialmente na América do Sul (particularmente no Brasil), América Central, sudeste da Ásia e algumas ilhas do Pacífico.Foto: Imagem de Manuel de la Fuente por Pixabay
As orquídeas possuem uma grande variedade de formas, tamanhos e cores. Elas podem ser bem pequenas, ou ter flores grandes e chamativas.Foto: Imagem de Iva Castro por Pixabay
As cores variam desde o branco puro até tons vibrantes de roxo, rosa, amarelo, vermelho e até verde ou azul.Foto: Imagem de Ralph por Pixabay
As flores de orquídeas têm três pétalas e três sépalas. Uma das pétalas é modificada em um “labelo” (ou lábio), que serve para pouso de polinizadores, como abelhas ou mariposas.Foto: Imagem de armennano por Pixabay
Muitas orquídeas crescem sobre outras plantas (geralmente árvores) sem serem parasitas. Elas obtêm nutrientes e umidade do ar e da chuva, utilizando suas raízes adaptadas para aderir a superfícies como cascas de árvores.Foto: Imagem de Manuel de la Fuente por Pixabay
As orquídeas têm ciclos de vida variados, incluindo reprodução por meio de sementes minúsculas ou através de divisões de rizomas ou brotações laterais.Foto: Imagem de JackieLou DL por Pixabay
As sementes de orquídeas são extremamente pequenas e leves, quase como pó, e não contêm reservas nutritivas, por isso dependem de fungos para germinação e crescimento iniciais.Foto: Imagem de Dmitriy por Pixabay
Algumas espécies de orquídeas são extremamente longevas, podendo viver décadas, especialmente quando cultivadas em condições adequadas.Foto: Imagem de Myriams-Fotos por Pixabay
Orquídeas são conhecidas por sua habilidade de formar híbridos entre espécies e até entre gêneros. Isso tem resultado em uma enorme diversidade de formas e cores, especialmente entre as variedades cultivadas para fins ornamentais.Foto: Imagem de armennano por Pixabay
As folhas das orquídeas variam em forma e textura, dependendo do habitat da espécie. Algumas têm folhas carnudas e suculentas para armazenar água, enquanto outras têm folhas finas e alongadas.Foto: Imagem de armennano por Pixabay
Cuidar de orquídeas em casa pode ser uma experiência gratificante, especialmente se você conhecer suas necessidades básicas. A maioria das orquídeas prefere luz indireta e brilhante. Coloque-as perto de janelas voltadas para o leste ou o oeste.Foto: Imagem de Robson veneziani por Pixabay
Evite a luz solar direta e intensa, que pode queimar as folhas. Se as folhas estiverem muito escuras, pode ser um sinal de falta de luz; se estiverem amarelando, pode ser excesso de luz. Orquídeas geralmente preferem temperaturas amenas.Foto: Imagem de Džoko Stach por Pixabay
Durante o dia, a faixa ideal é de 18 a 30°C, enquanto à noite deve estar entre 15 e 20°C. Evite mudanças bruscas de temperatura. Regue suas orquídeas quando o substrato estiver seco. Em média, uma vez por semana no verão e a cada duas no inverno.Foto: Imagem de Mike Darger por Pixabay