O universo oculto das criaturas que vivem nas profundezas dos oceanos

Apesar de grande parte das espécies abissais ainda ser desconhecida, muitas criaturas marinhas já chamam atenção por suas formas e comportamentos singulares. Algumas possuem bocas desproporcionais, olhos extremamente sensíveis ou órgãos capazes de produzir luz própria para atrair presas ou se comunicar.

Outras desenvolveram corpos flexíveis para resistir à pressão intensa das profundezas. Essas adaptações mostram como a evolução encontrou soluções eficientes para a sobrevivência em um