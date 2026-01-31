O universo oculto das criaturas que vivem nas profundezas dos oceanos
-
Apesar de grande parte das espécies abissais ainda ser desconhecida, muitas criaturas marinhas já chamam atenção por suas formas e comportamentos singulares. Algumas possuem bocas desproporcionais, olhos extremamente sensíveis ou órgãos capazes de produzir luz própria para atrair presas ou se comunicar.
Outras desenvolveram corpos flexíveis para resistir à pressão intensa das profundezas. Essas adaptações mostram como a evolução encontrou soluções eficientes para a sobrevivência em umFoto: reprodução YouTube Setta Reef
-
Polvo-mímico – É um imitador, capaz de fingir ser um peixe-leão ou uma enguia, por exemplo. Muda a textura e a cor para se camuflar no ambiente e facilitar a captura da presa.Foto: Steve Cholds wikimedia commons
-
Baiacu-espinho – Coberto por espinhos, como o nome indica, ele tem a habilidade de inflar com água e ar para que o predador não consiga devorá-lo. Pode aumentar em até três vezes o seu tamanho.Foto: reprodução rede social oceaninspiration
-
Dragão-marinho folhado – Pertence à família dos cavalos-marinhos. Tem um formato que parece de alga marinha, com uma espécie de “folha” flutuando junto ao seu corpo, o que o ajuda a se esconder.Foto: Robb wikimedia commons
-
-
Enguia-pelicano – É um peixe abissal também chamado de peixe-boca-de-guarda-chuva, por causa de sua enorme boca. A mandíbula inferior em forma de bolsa lembra a de um pelicano, daí seu nome. A boca é frouxamente articulada e abre o suficiente para engolir peixes maiores.Foto: reprodução YouTube Indoona
-
Caramujo-língua-de-flamingo – É cheio de manchas amarelas que camuflam a sua concha. Normalmente o manto está totalmente estendido, escondendo completamente a sua concha, Mas o animal também pode retrair-se para o seu interior.Foto: Nhobgood wikimedia commons
-
Moreia-fita – Vive em tocas feitas de areia ou corais e se alimenta de peixes e crustáceos. Pode mudar de gênero várias vezes – de macho para fêmea e vice-versa – ao longo da vida.Foto: Nick Hobgood wikimedia commons
-
-
Poliqueta-árvore-de-natal – Tem esse nome por causa da estrutura do seu sistema respiratório, formada por camadas de cílios que permitem agarrar a presa e levá-la até a boca.Foto: Alexander Vasenin wikimedia commons
-
Caramujo-de-ferro – Tem uma armadura de escamas feitas de sulfato de ferro. Ele não precisa de alimentar de animais nem de plantas, pois tem bactérias no próprio organismo que garantem sua nutrição.Foto: reprodução facebook
-
Mais uma do caramujo-de-ferro: Pesquisadores financiados pelos EUA estudam essa concha reforçada para verificar se pode ser útil na confecção de equipamentos e armaduras militares.Foto: reprodução twitter
-
-
Verme-lula – É pequeno (9 cm de comprimento por 1 cm de largura) e se alimenta de neve marinha (partículas de matéria orgânica que caem no fundo do mar)Foto: reprodução redes sociais
-
Camarão-louva-a-deus-palhaço – Ninguém diria, mas é um dos animais mais fortes (proporcionalmente) do mundo. Tem 12 centímetros, mas é capaz de quebrar conchas e até vidros de aquário com seus membros.Foto: Jens Petersen wikimedia commons
-
Esponja-harpa – É uma esponja carnívora, que tem um sistema de canais e poros que mantém o fluxo constante de água no corpo para obtenção de alimentos e para remoção de resíduos. O nome se deve ao seu formato, que parece o instrumento musical de cordas. .Foto: Instituto de Pesquisa do Aquário da Baía de Monterrey wikimedia commons
-
-
Tubarão Wobbegong – Vivem a maior parte do tempo descansando no fundo do mar. A maioria tem no máximo 1,25 metro de comprimento, mas o maior atinge 3 metros. São camuflados com um padrão simétrico de manchas que lhe dão a aparência de um tapete.Foto:
-
Tubarão-duende – Um dos mais antigos tubarões, é raro de ser encontrado. Tem nariz achatado, corpo rosado e flácido e dentes em forma de pregos. O peixe mede de três a quatro metros de comprimento, na idade adulta. Alimenta-se de lulas, camarões, polvos e outros moluscos.Foto: Dianne Bray wikimedia commons
-
Pepino-do-mar rosa – Vive a mais de 2 km de profundidade, mas emite luz. E revela o seu sistema digestivo.Foto: Divulgação Woods Hole Oceanographic Institute
-
-
Axolote – É uma espécie de salamandra que não se desenvolve na fase de larva, permanecendo nesse estado mesmo em adultos. Conserva durante toda a vida brânquias externas, uma característica do estado larval. Os axolotes são muito usados em laboratório devido à sua capacidade de regeneração.Foto: LaDameBucolique wikimedia commons
-
Engolidor-negro – Esse peixe é pequeno. Não passa de 10cm. Mas é perigoso para muitas presas, pois seu estômago comporta 10 vezes o seu tamanho. E sua boca abre o suficiente para ele coma presas duas vezes maior que ele.Foto: reprodução facebook
-
Peixe-bolha – Vive na escuridão a até 1.200 metros de profundidade. Ele nunca sobe às zonas claras, a menos de 300 metros. Para suportar a pressão da água nessa profundidade, a espécie possui ossos flexíveis e carne molenga como gelatina.Foto: Divulgação uglyanimasoc
-