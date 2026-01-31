Enseadas: recantos naturais moldados pela erosão do mar

Historicamente, as enseadas desempenharam papel importante como pontos de abrigo natural para embarcações, protegendo navios de tempestades e correntes mais fortes. Por essa razão, muitas foram utilizadas como portos estratégicos para comércio, pesca e exploração marítima.

Com o passar do tempo, diversas enseadas passaram a ser valorizadas também pelo turismo, graças às águas tranquilas, às praias bem delimitadas e às paisagens formadas por rochas, vegetação e mar. Esses locais atraem