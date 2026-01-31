Gigantes do planeta: Os maiores países do mundo em área territorial

Entre os países do mundo, alguns se destacam por sua grande extensão territorial, o que influencia diretamente sua organização econômica, política e social. Territórios amplos costumam apresentar climas variados, diferentes tipos de relevo e grande diversidade de recursos naturais.

Essa dimensão permite o desenvolvimento de múltiplas atividades produtivas e favorece a existência de populações com costumes regionais distintos dentro de um mesmo país. Ao mesmo tempo, administrar áreas m