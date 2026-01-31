Assine
Os campos de flores mais espetaculares do mundo

Redação Flipar
    Em diferentes partes do mundo, os campos floridos se tornaram importantes atrativos turísticos ligados à contemplação da natureza. Caminhadas, fotografia e observação da paisagem fazem parte da experiência dos visitantes.

    Muitas regiões organizam festivais durante o período de floração, valorizando tradições locais e estimulando a economia. Cada local apresenta espécies adaptadas às condições climáticas específicas, criando cenários únicos ao longo do ano. Além do turismo, esses campos

    1. Keukenhof, Holanda – Um dos maiores jardins de flores do mundo, fica em Lisse. Ele é especialmente famoso por suas extensas exibições de tulipas, com milhões de flores durante a primavera.

    Criado em 1949, o parque é aberto ao público geralmente de março a maio, oferecendo não apenas belas paisagens, mas também eventos e exposições relacionadas ao cultivo de flores.

     Foto: Instagram @planten.holambra
    2- Campos de lavand- a da Provença, França – São vastas plantações de lavanda conhecidas por suas deslumbrantes paisagens roxas e aroma característico

     Foto: Imagem de David Kooijman por Pixabay
    Ficam na região de Provence-Alpes-Côte d’Azur, com cidades famosas como Gordes, Valensole e Sault. Começaram a ser cultivados em grande escala no século 19, mas o uso de lavanda na região remonta à Idade Média.

     Foto: Imagem de Jörg Prohaszka por Pixabay
    3- Fuji Shibazakura, Japão –
    Fica na região de Fujikawaguchiko, com vastas extensões de shibazakura (flores de musgo rosa) que florescem na primavera, com o Monte Fuji ao fundo.

     Foto: Instagram @threetulipsandatexan
    Também há tulipas, narcisos, e outras flores sazonais que complementam o belo cenário durante um festival que atrai muitos visitantes.

     Foto: Instagram @visitjapan.us
    4- Miracle Garden, Emirados Árabes Unidos – É um enorme jardim floral localizado em Dubai, Inaugurado em 2013, é conhecido por suas impressionantes exibições de flores.

     Foto: Reprodução de Instagram
    As principais flores são petúnias, gerânios, margaridas, e várias espécies de flores exóticas. Também ha arranjos criativos e esculturas feitas de flores, atraindo milhões de visitantes anualmente.

     Foto: Instagram@MiracleGarden
    5- Hitachi Seadide, Japão – Abriga vastas extensões de flores, como as nemófilas e os cosmos, atraindo muitos visitantes, especialmente durante a primavera e o outono.

     Foto: Reprodução de Instagram
    O parque fica na cidade de Hitachi, em Ibaraki, a 150 km ao nordeste de Tóquio. O Parque Hitachi Seaside ocupa cerca de 350 hectares

     Foto: Reprodução do Facebook Parque Litorâneo Hitachi
    6- Campos de girassol da Toscana, Itália – Eles estão localizados em várias cidades da região, como San Gimignano, Volterra e Pienza.

     Foto: Flickr Matteo Bimonte
    São milhões de flores em varios campos cobertos de girassóis que florescem simultaneamente durante a temporada, atraindo visitantes por sua beleza cênica e atmosfera pitoresca.

     Foto: Divulgação
    7- Campos de papoula de Zamora, Espanha – São vastas extensões de flores vermelhas que florescem na primavera, criando paisagens deslumbrantes na região.

     Foto: Divulgação
    Além das papoulas, é comum encontrar flores como margaridas, girassóis e outras plantas silvestres que enriquecem a paisagem.

     Foto: Imagem de ivabalk por Pixabay
    8- Campos de canola em Luoping, China – Essas plantações começaram a se popularizar na década de 1990, quando a canola passou a ser cultivada em larga escala na região.

     Foto: Imagem de Rodrigo Pignatta por Pixabay
    Além da canola, Luoping também abriga outras flores, como margaridas e flores silvestres, mas a canola é a mais emblemática, criando paisagens deslumbrantes durante a floração

     Foto: Instagram @linhscape
    9- Deserto do Atacama, Chile –
    Tem uma florada excepcional, que ocorre principalmente entre agosto e setembro, após chuvas raras.

     Foto: Javier Rubilar wikimedia commons
    Brotam flores do deserto, cactos, malvas e adesmias. fFores coloridas contrastam com a aridez do deserto, criando um espetáculo visual impressionante.

     Foto: Flickr Carolina Salaza Coloma
    10- Valley Skagit, Estados Unidos – Conhecido por campos especialmente tulipas. O parque começou a se destacar na produção de flores na década de 1980.

     Foto: Gina/Wikimédia Commons
    O Festival de Tulipas de Skagit, que acontece anualmente em abril desde 1984 ajuda a promover essa tradição. Também tem lírios e narcisos.

     Foto: Flickr Graeme Somerville
    11- Bloemen Park de Holambra, Brasil – Inaugurado em 1999, o parque destaca-se por sua diversidade de espécies florais, incluindo tulipas, rosas, lírios, gerânios e muitas outras.

     Foto: -Divulgação
    Frequentemente, são realizados eventos e festivais de flores, especialmente durante a Festa das Flores e da Grama.Oferece workshops e palestras sobre cultivo de flores e jardinagem.

     Foto: Divulgação
