Temperos e especiarias: um toque especial na Gastronomia

Além de realçar o sabor, os temperos e especiarias desempenham outras funções importantes na culinária. Muitos ajudam na conservação dos alimentos e estimulam o apetite por meio do aroma. Eles são usados em pratos salgados, doces, bebidas e infusões, ampliando as possibilidades gastronômicas.

Algumas variedades são aplicadas em pequenas quantidades por serem muito concentradas, enquanto outras podem ser usadas em maior volume sem perder equilíbrio. Diferentes métodos de secagem e arma