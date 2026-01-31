Longe das novelas, Tássia Camargo vive desde 2017 em Portugal: ‘Sei que não vou ser assaltada’
Desde 2017, ela reside em Portugal e se afastou não apenas da teledramaturgia brasileira, mas também do próprio país, para onde não retornou nem mesmo para visitas rápidas ou viagens de lazer.
“Nunca mais voltei ao Brasil, nem a passeio. Obviamente, morro de saudades do Rio de Janeiro, dos meus amigos, do cheiro daí. Mas hoje sinto que a minha casa é aqui”, afirmou, em entrevista ao jornal “Extra”.
“Em Portugal, tenho uma tranquilidade… Saio de carro com a bolsa do lado e sei que não vou ser assaltada. Não existe insulfilm nos vidros. Um dia, quando eu visitar o Brasil, vou bem escondidinha”, completou a atriz, que vive em Pinhal Novo, uma vila localizada a cerca de 25 minutos de carro da capital Lisboa.
Tássia ainda contou que sua convivência diária há oito anos é praticamente restrita a portugueses. Segundo a atriz, esse contato constante fez com que ela incorporasse o sotaque e as expressões locais, e agora ela diz ter o desejo de aprender o hino nacional de Portugal.
Tássia Camargo, nome artístico de Maria Aparecida Pereira Anastasio, nasceu em Guarulhos, em 29 de janeiro de 1961, e construiu uma trajetória marcante na televisão, no teatro e no cinema brasileiro, especialmente durante as décadas de 1980 e 1990.
Reconhecida pelo carisma e pela versatilidade, ela se tornou um rosto familiar para o grande público ao interpretar personagens que atravessaram gêneros distintos, do drama ao humor, consolidando sua presença em produções de grande audiência.
Sua carreira teve início ainda muito jovem, em 1978, quando tinha apenas 17 anos, ao integrar o grupo teatral dirigido por Antunes Filho, um dos nomes mais importantes da cena teatral brasileira.
Foi nesse período que surgiu o nome artístico Tássia, criado a partir de seu sobrenome Anastasio. A experiência no teatro foi fundamental para sua formação artística e abriu caminho para uma carreira sólida e diversificada.
A estreia na televisão aconteceu na Rede Bandeirantes, na novela “Os Adolescentes”. Na Rede Globo, ela conquistou grande popularidade ao interpretar Nicinha, uma das três esposas do personagem de Ney Latorraca na minissérie “Rabo de Saia”.
Ela também interpretou personagens de destaque em novelas como “O Salvador da Pátria e “Tieta”, obras que se tornaram clássicos da televisão brasileira.
Entre outras novelas marcantes em que atuou estão "Despedida de Solteiro", "O Cravo e a Rosa" e "Anjo de Mim".
Outro papel que ajudou a fixar seu nome na memória do público foi Marina da Glória, no humorístico Escolinha do Professor Raimundo, personagem que ela já havia interpretado anteriormente no programa Chico Anysio Show, no início dos anos 1980.
Em 1983, ela foi a primeira apresentadora do Vídeo Show, programa que se transformaria em um dos mais longevos da história da televisão brasileira e teve outros grandes nomes à frente, como Miguel Falabella, Cissa Guimarães, André Marques, Ana Furtado, Zeca Camargo, entre outros.
Em 2006, ela voltou ao centro da teledramaturgia ao interpretar um dos papéis principais da novela “Vidas Opostas”, da RecordTV, produção que foi vencedora do Troféu Imprensa e marcou seu último grande trabalho na televisão brasileira.
No ano seguinte, mudou-se para Lisboa, onde passou a viver de forma permanente e retomou o trabalho na televisão ao integrar o elenco da novela portuguesa “Valor da Vida”, da TVI. No país, ela também fez parte da peça de teatro “De Sogra e Louco… Todos Temos um Pouco”.
Tássia Camargo é mãe de Diego (foto) e Pedro, frutos do casamento de 11 anos com o músico Marinho Boffa. Em janeiro de 1996, ela perdeu a filha Maria Júlia, caçula do casal, que morreu pouco antes de completar dois anos em decorrência de complicações causadas pela rubéola
Atualmente longe da televisão brasileira e vivendo em Portugal desde 2017, Tássia Camargo permanece como um nome relevante da história da teledramaturgia nacional, lembrada por personagens emblemáticos e por uma carreira construída com consistência, talento e diversidade de atuação.
Atualmente longe da televisão brasileira e vivendo em Portugal desde 2017, Tássia Camargo permanece como um nome relevante da história da teledramaturgia nacional, lembrada por personagens emblemáticos e por uma carreira construída com consistência, talento e diversidade de atuação.