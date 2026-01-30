Cidade famosa pelas flores usa pétalas comestíveis no cachorro-quente

Assine
    Criado por Marcio Serafim Godinho e Juliana Exel, o sanduíche passou a ser vendido na lanchonete Kok Holambra, trailer tradicional na cidade que já trabalha com.outras opções de lanches ‘floridos’.

    Foto: Reprodução facebook
    As flores, além de embelezarem nossos jardins e ambientes, podem ser verdadeiras protagonistas na culinária, adicionando um toque de delicadeza, sabor e cor aos pratos.

    Foto: Martin Baron Unsplash
    Embora já fizessem sucesso na chamada alta gastronomia, as flores comestíveis estão ganhando cada vez mais destaque em confeitarias e restaurantes de diversos estilos.

     Foto: freepik
    Numa época em que a estética das receitas se tornou essencial, especialmente por causa das redes sociais, as flores têm sido um bom exemplo dessa tendência.

    Foto: Brooke Lark Unsplash
    Já é possível encontrar flores em uma vasta variedade de alimentos, tais como: risotos, saladas, bolos, drinks, biscoitos e até xaropes.

    Foto: pexels Ron Lach
    Um exemplo que está em alta é a lavanda, que já é usada como ingrediente em queijos e sorvetes.

    Foto: reprodução/youtube
    Outra flor que vem ganhando espaço é a phlox, bastante usada na fabricação de biscoitos.

     Foto: wikimedia commons Gopal sharma
    Além dessas, cravina, capuchinha, ora-pro-nóbis e hibisco (foto) também têm boa aceitação, esta última inclusive auxilia na redução da pressão arterial.

     Foto: Marjon Besteman por Pixabay
    A amor-perfeito, flor típica do inverno, aparece com menos frequência, apesar de ser muito requisitada.

     Foto: wikimedia commons Helio Maia
    Com o crescimento da tendência, pequenos produtores brasileiros têm visto o consumo de flores comestíveis como uma chance de alavancar os negócios.

     Foto: Nicolas Zea P wikimedia commons
    Uma pesquisa realizada pela engenheira agrônoma Lais Rosseto, identificou a existência de 90 produtores de flores comestíveis no Brasil, incluindo ela mesma.

     Foto: Johan Spaedtke wikimedia commons
    Depois de terminar os estudos, ela decidiu ingressar nesse mercado e, em 2022, iniciou o cultivo de flores comestíveis no quintal de sua casa, em Londrina, Paraná.

     Foto: wikimedia commons El goncalves
    O aumento da demanda foi tão significativo que, no final de 2023, a engenheira formou uma parceria com outra produtora da região para conseguir atender aos inúmeros pedidos.

     Foto: Augustine Fou Unsplash
    As flores comestíveis têm sido utilizadas por várias culturas ao longo dos séculos, tanto na culinária quanto na medicina.

    Foto: divulgação
    É importante ressaltar que nem todas as flores são seguras para o consumo, por isso é fundamental ter certeza da origem e da identificação correta da espécie antes de incluí-las em suas receitas.

     Foto: divulgação
    Algumas das flores comestÃ­veis mais comuns incluem a capuchinha, que tem um sabor levemente picante, semelhante ao agriÃ£o, sendo muito usada em saladas.

     Foto: wikimedia commons/Syrio
    A calêndula, conhecida por suas pétalas de cor vibrante e sabor amargo, que pode ser usada em sopas e ensopados.

     Foto: wikimedia commons Ermell
    As flores de abobrinha também são amplamente utilizadas na culinária italiana, muitas vezes recheadas com queijo ou carne e fritas.

     Foto: wikimedia commons/Nativeplants garden
    A rosa é uma das flores mais versáteis, com pétalas que podem ser cristalizadas, utilizadas em geleias, chás e sobremesas, graças ao seu sabor adocicado e aroma marcante.

     Foto: wikimedia commons/M0tty
    Além de seu uso culinário, muitas flores comestíveis têm propriedades medicinais. Por exemplo, a camomila é conhecida por suas propriedades calmantes e é comumente consumida em chás para aliviar o estresse e a insônia.

    Foto: congerdesign por Pixabay
