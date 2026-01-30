Assine
Novo achado revela detalhes do Farol de Alexandria

    A torre, aliás, está desaparecida há cerca de 1.600 anos. As estruturas ficaram preservadas no fundo do porto, na área portuária da cidade egípcia, após o colapso do farol, provocado por terremotos sucessivos entre os séculos XIII e XIV.

     Foto: Reprodução de vídeo / X / Sputnik Brasil
    Entre os materiais resgatados estão peças de até 80 toneladas, como lajes de pavimentação. A análise desses elementos confirma descrições antigas e ajuda a compreender melhor a base, as proporções e a forma original do monumento.

     Foto: Reprodução de vídeo / X / Sputnik Brasil
    As Sete Maravilhas do Mundo Antigo eram um conjunto de obras arquitetônicas e artísticas extraordinárias, das quais apenas uma permanece intacta.

     Foto: Wikimedia Commons/Maj. Mike Feeney
    Trata-se da Grande Pirâmide de Gizé (ou Pirâmide de Quéops), construída no Egito por volta de 2.589-2.566 a.C. Essa é a mais antiga e maior das três pirâmides de Gizé e levou 20 anos para ficar pronta.

     Foto: Wikimedia Commons/Nina
    Formada por mais de dois milhões de blocos de pedra, a Pirâmide de Quéops tem uma base de 230 metros. Patrimônio Mundial da Unesco, foi a estrutura mais alta do mundo por mais de 3 mil anos — chega a 146 metros de altura.

     Foto: Wikimedia Commons/MusikAnimal
    Sua complexa engenharia, com passagens, câmaras secretas e poços internos, continua a intrigar arqueólogos e admiradores até hoje.

    Foto: Divulgação/Ministério de Antiguidades do Egito
    A maioria das Maravilhas do Mundo Antigo foi destruída por desastres naturais, incêndios ou guerras. Conheça todas!

     Foto: Montagem/Wikimedia Commons/Domínio Público
    Estátua de Zeus em Olímpia (Grécia) – Era uma escultura colossal do deus Zeus, feita em ouro e marfim pelo famoso escultor Fídias no século 5 a.C., medindo cerca de 12 metros de altura.

     Foto: Domínio Público
    Representava a supremacia de Zeus e o orgulho da cidade de Olímpia, sede dos Jogos Olímpicos. Foi destruída no século 5 d.C., provavelmente em um incêndio em Constantinopla, para onde teria sido levada.

     Foto: Wikimedia Commons/Rijksmuseum
    Templo de Ártemis em Éfeso (atual Turquia) – Era um majestoso templo dedicado à deusa Ártemis, construído no século 6 a.C., com 127 colunas de mármore.

     Foto: Domínio Público
    Funcionava como um centro religioso e cultural importante da época. Foi incendiado propositalmente em 356 a.C. por Heróstrato, depois reconstruído, mas destruído definitivamente pelos godos no ano 262 d.C.

     Foto: Wikimedia Commons/Ferit BAYCUMAN
    Mausoléu de Halicarnasso (Turquia) – Foi um grandioso túmulo construído por volta de 350 a.C. para Mausolo, rei de Cária, por sua esposa Artemísia. Tornou-se tão famoso que a palavra “mausoléu” passou a designar qualquer grande sepultura.

     Foto: Domínio Público
    O Mausoléu de Halicarnasso sobreviveu por séculos, mas foi destruído por uma série de terremotos entre os séculos 12 e 15. Suas pedras foram usadas pelos Cavaleiros de São João para construir o Castelo de Bodrum.

     Foto: Domínio Público
    Colosso de Rodes (Grécia) – Era uma estátua de bronze de cerca de 33 metros de altura representando o deus do Sol, Hélio, erguida no porto da ilha de Rodes por volta de 280 a.C.

     Foto: Domínio Público
    Simbolizava a vitória de Rodes contra um cerco militar e seu poder marítimo. A estátua foi derrubada por um terremoto em 226 a.C. e nunca reconstruída. Seus restos ficaram no chão por séculos até serem vendidos como sucata.

     Foto: Domínio Público
    Farol de Alexandria (Egito) – Torre de 130 metros construída na ilha de Faros entre 300 e 280 a.C., com um espelho que refletia luz para guiar embarcações. Danificado por terremotos entre os séculos 10 e 14, suas ruínas foram usadas para construir o Forte de Qaitbay no mesmo local.

     Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons
    Jardins Suspensos da Babilônia (atual Iraque) – Supostamente construídos pelo rei Nabucodonosor II, no século 6 a.C., para sua esposa, que sentia saudades das montanhas verdejantes de sua terra natal.

     Foto: Autor Desconhecido/Domínio Público
    Até hoje, não há provas arqueológicas concretas da existência dos Jardins da Babilônia; pode ter sido destruído por terremotos ou ter sido apenas um mito baseado em relatos antigos.

     Foto: Domínio Público
