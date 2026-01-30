Teia gigante mostra comportamento inédito de aranhas
-
Segundo os pesquisadores, mais de 111 mil indivíduos das espécies Tegenaria domestica e Prinerigone vagans compartilham uma teia em formato de funil que cobre cerca de 106 metros quadrados.Foto: Reprodução de vídeo/X/@jameswebb_nasa
-
O ambiente extremo da caverna, marcado pela presença de sulfureto de hidrogênio, parece ter favorecido um comportamento cooperativo nunca antes observado em espécies consideradas solitárias. A formação da colônia foi notada em 2022 por espeleólogos.Foto: Reprodução de vídeo/X/@jameswebb_nasa
-
Mas o que são as teias de aranha, afinal? Elas são estruturas produzidas por aracnídeos para capturar presas, proteger ovos e construir abrigos. Elas são feitas de seda, uma proteína extremamente resistente e elástica.Foto: Pixabay
-
Cada espécie de aranha cria um tipo específico de teia, com formas variadas como espirais, túneis ou folhas dobradas. Essas diferenças atendem às necessidades de caça e habitat de cada uma.Foto: Pixabay
-
-
A seda é secretada por glândulas especiais localizadas no abdome da aranha. A partir dessas glândulas, ela puxa fios com as pernas traseiras para construir suas estruturas. Apesar da aparência delicada, a seda de aranha é cinco vezes mais resistente que o aço do mesmo peso.Foto: Pixabay
-
Ela pode esticar muito antes de romper, sendo também extremamente leve. Essa resistência é possível graças à sua composição proteica e estrutura molecular. A seda é formada por longas cadeias de proteínas chamadas fibroínas, organizadas em padrões cristalinos minúsculos.Foto: Pixabay
-
-
-
Algumas aranhas constroem teias novas todos os dias, reciclando a seda antiga. Elas ingerem os fios velhos para reaproveitar as proteínas na produção de nova teia. Há também aranhas que não usam teias para caçar, mas para outros fins, como criar ninhos ou envolver presas já abatidas.Foto: Pixabay
-
As teias podem ser invisíveis ao olho humano, principalmente em locais escuros ou contra a luz. Por isso, são armadilhas eficazes e discretas na natureza. Curiosamente, há teias que vibram quando algo as toca, funcionando como um sistema de alerta sensorial.Foto: Pixabay
-
Assim, mesmo sem enxergar, a aranha sente a aproximação da presa. Algumas aranhas posicionam-se no centro da teia e permanecem imóveis por longos períodos. Isso economiza energia e permite reação rápida quando uma presa é capturada.Foto: Pixabay
-
-
A construção de uma teia envolve cálculos precisos de distância e tensão. Aranhas seguem padrões geométricos sofisticados, mesmo sem um cérebro grande ou visão nítida. As primeiras voltas da teia são feitas com seda não pegajosa, permitindo à aranha se locomover.Foto: Pixabay
-
Depois, ela aplica fios adesivos na parte externa para prender as vítimas. Há registros de teias medindo até dois metros de diâmetro, especialmente em áreas úmidas e florestadas. Algumas podem durar semanas ou até meses se não forem destruídas.Foto: Pixabay
-
Além da caça, aranhas usam seda para proteger os ovos em casulos. Esses envoltórios servem de abrigo contra predadores e condições ambientais desfavoráveis. Filhotes de aranha também usam a seda para dispersão aérea.Foto: Hamon jp - wikimedia commons
-
-
Esse fenômeno, chamado de balonismo, ocorre quando soltam fios ao vento para serem levados a novos habitats. Na ciência, a seda de aranha é estudada para criação de materiais resistentes e biodegradáveis. Sua estrutura inspira pesquisas em engenharia e medicina regenerativa.Foto: Pixabay
-
Culturalmente, teias de aranha aparecem em mitologias como símbolos de paciência e destino. Em algumas tradições, elas representam a conexão entre o visível e o invisível. As teias também têm papel ecológico importante no controle de insetos.Foto: Pixabay
-
Aranhas ajudam a equilibrar populações e evitar pragas agrícolas e urbanas. Apesar de temidas por muitos, as teias de aranha revelam inteligência natural, economia de recursos e beleza estrutural. São obras-primas da biologia evolutiva.Foto: Pixabay
-
-
O orvalho na teia de aranha forma pequenas gotas que destacam sua delicada estrutura. Esse fenômeno revela padrões geométricos muitas vezes invisíveis a olho nuFoto: Pixabay