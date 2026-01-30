Atores brasileiros que deram voz a personagens da animação

Chico Anysio / Carl Fredricksen – “Up, Altas Aventuras” (2009) – Na trama, Carl Ã© um viÃºvo e solitÃ¡rio velhinho que decide realizar o sonho de sua falecida esposa Ellie de viajar para as Cataratas do ParaÃ­so. Para isso, ele amarra milhares de balÃµes Ã sua casa e a faz voar. O eterno Chico Anysio morreu trÃªs anos depois, em 2012.