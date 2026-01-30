Pesquisadores descobrem amuleto sobre batalha entre o Diabo e o Rei Salomão
Afinal, a peça, que estava nas escavações de Hadrianópolis, uma antiga cidade bizantina, tem uma mensagem simbólica sobre o Rei Salomão. Nela, ele aparece montado a cavalo e segurando uma lança enquanto enfrenta o Diabo.Foto: Universidade de Karabük
O arqueólogo Ersin Çelikba?, da Universidade de Karabük, explicou que o amuleto era utilizado como um talismã de proteção contra as forças do mal, especialmente entre os militares. Ela contém inscrições em grego antigo, um dos idiomas mais influentes da época.Foto: youtube Canal KBÜ MEDYA
Em um dos lados é possível ler: “Nosso Senhor derrotou o mal” e, no outro, são mencionados os anjos Azrael, Gabriel, Miguel e Israfil, figuras importantes tanto na tradição judaica quanto na cristã e islâmica.Foto: youtube Canal KBÜ MEDYA
Embora a figura de Salomão seja amplamente reconhecida em textos religiosos, há pouco apoio arqueológico para confirmar sua existência histórica. O amuleto, então, oferece uma visão única sobre como sua imagem foi usada como símbolo de poder e proteção.Foto: youtube Canal KBÜ MEDYA
Salomão, segundo as tradições bíblicas, é descrito como um grande comandante de exércitos, o que reforça a ideia de que a peça era considerada um símbolo de força e proteção, possivelmente ajudando a manter o moral dos soldados bizantinos.Foto: youtube Canal KBÜ MEDYA
“Embora ele seja referido como um governante na Torá e na Bíblia, ele também é reconhecido como um profeta no islamismo. A representação de Salomão neste [pingente] nos surpreendeu e revelou a importância do artefato para a arqueologia da Anatólia”, diz o líder da escavação.Foto: Universidade de Karabük
O amuleto de Salomão está em análise em laboratório e será exibido em um museu no futuro. Ele pode ajudar a compreender o papel da espiritualidade na consolidação de impérios, especialmente em tempos de guerra e conflito.Foto: Domínio Público/Wikimédia commons
Salomão, também chamado de Jedidias foi um rei de Israel, filho de Davi com Bate-Seba, que teria governado o país durante cerca de quarenta anos (segundo algumas cronologias bíblicas, de 966 a 926 a.C.).Foto: Domínio públicoi/Wikimédia commons
No judaísmo, ele é visto como o mais sábio dentre os reis de Israel, porém, abaixo da sabedoria de homens como Maimônides e Rashi, comentaristas da Torá. Já no cristianismo, ele é visto como sábio, o qual apenas Jesus Cristo pôde superá-lo, o que aconteceu.Foto: Domínio públicoi/Wikimédia commons
Diferentemente de seu pai, Salomão, “o pacífico”, não se tornou um líder guerreiro, pois isso não foi necessário. Mostrou, de acordo com a tradição judaica, ser um grande governante e um juiz justo e imparcial.Foto: Domínio Público/Wikimédia commons
Diante de Deus, Salomão pediu, durante um sonho, sabedoria para governar seu povo. “Deus disse que, por ele não ter pedido riquezas, bens, honras e vitórias sobre os inimigos, lhe seriam concedidos mais bens, sabedoria e conhecimento”.Foto: Domínio Público/Wikimédia commons
De acordo com o relato bíblico, Salomão tinha 700 esposas e 300 concubinas. Apesar disso, a única esposa mencionada por nome é Naamá, a amonita, mãe de Roboão, sucessor do próprio rei.Foto: Domínio Público/Wikimédia commons
Dentre os reis da Antiguidade, Mansa Musa do Império Mali foi o homem mais rico, porém, na tradição judaico-cristã se conta que Salomão teria alcançado maior riqueza em Israel. Algo que não é documentado, mas sim afirmado em trechos bíblicos.Foto: Domínio Público/Wikimédia commons
Salomão ordenou a construção do primeiro Templo de Jerusalém, que começou a ser construído no quarto ano de seu governo, no segundo mês do ano 480 depois da saída de Israel do Egito. Uma das visitantes do local foi a Rainha de Sabá.Foto: Domínio Público/Wikimédia commons
O Rei Salomão sempre é citado como exemplo de sabedoria, porém nem todas as suas decisões foram corretas. Afinal, ele caminhou por pecados como vaidade e soberba, enquanto as classes mais desfavorecidas viviam em dificuldades em Jerusalém.Foto: Domínio Público/Wikimédia commons
Outro nome importante para a bíblia foi o de Moisés, que se tornou um líder religioso, juiz, legislador e profeta reconhecido no Judaísmo, Cristianismo e Islamismo. Segundo a tradição judaico-cristã, foi um instrumento de Deus para libertar os Hebreus.Foto: - Domínio público/Wikimédia Commons
De acordo com a Bíblia, Deus realizou diversos milagres através de Moisés após uma Teofania. Entre eles, libertou o povo de Israel da escravidão no Antigo Egito, instituindo assim a Páscoa Judaica.Foto: Domínio público/Wikimédia Commons
Depois guiou o seu povo em um êxodo pelo deserto durante quarenta anos, que se iniciou com a famosa passagem em que Deus, através de seu servo Moisés, abriu o Mar Vermelho para possibilitar a travessia segura dos filhos de Israel.Foto: Imagem Pixabay
Moisés foi o instrumento humano na criação da nação de Israel, comunicando-lhe a Torá. Tratado nas escrituras como o “mais humilde do que todos os homens que havia sobre a face da terra”.Foto: Michelangelo wikimedia commons
AbraÃ£o Ã© um personagem bÃblico citado em GÃªnesis a partir do qual teriam se desenvolvido as religiÃµes abraÃ¢micas, as principais vertentes do monoteÃsmo: o judaÃsmo, o cristianismo e o islamismo. Ã© lembrado como um exemplo de fÃ© e obediÃªncia a Deus. Sua histÃ³ria Ã© contada em detalhes na BÃblia e continua a ser estudada e ensinada por pessoas de vÃ¡rias religiÃµes.Foto: DomÃnio PÃºblico?wikimÃ©dia Commons
Nas religiões abraâmicas, Noé é o herói bíblico que recebeu ordens do Deus abraâmico para a construção de uma arca, no intuito de preservar a vida humana e animal da destruição iminente que seria causada pelo dilúvio.Foto: Cortesia Church History Museum
Por fim, a história de Noé busca ensinar lições valiosas sobre fé, obediência e resiliência. Mesmo diante de desafios aparentemente sem solução, ele confiou em Deus e seguiu o exemplo de fé.Foto: Domínio Píblico/Wikimédia Commons
