Arqueólogos recuperam fragmentos de palácio real da Polônia no fundo do rio

    Trata-se da Villa Regia, que funcionava como residência de verão do rei W?adys?aw IV Vasa.

     Foto: Museu de História Polonês
    O castelo foi erguido entre 1637 e 1642 e foi devastado durante o chamado “Dilúvio Sueco”, em 1656.

     Foto: Reprodução de Youtube
    Na ocasião, o palácio polonês foi saqueado e destruído por tropas suecas.

     Foto: Reprodução de Youtube
    Uma barcaça que transportava os tesouros que haviam sido roubados naufragou no rio, onde os destroços permaneceram por séculos.

     Foto: Reprodução de Rede Social
    Uma equipe de arqueólogos da Universidade de Varsóvia, liderada por Hubert Kowalski, vem trabalhando há 15 anos no local.

     Foto: Bartosz MOR?G/Wikimédia Commons
    Recentemente, o rebaixamento no nível do rio permitiu a descoberta de peças importantes, como uma seção de arco e um pedaço de coluna.

     Foto: Reprodução de Youtube
    As peças são consideradas “partes de um quebra-cabeça” e Wyborcza espera que elas possam trazer novas informações sobre a arquitetura do palácio.

     Foto: Reprodução do X @histories_arch
    Os achados devem integrar a exposição permanente do Museu de História Polonês, prevista para 2027.

     Foto: Chris Olszewski/Wikimédia Commons
    Para o vice-diretor da instituição, Krzysztof Niewiadomski, a obra servirá para celebrar a cultura polonesa e lembrar a devastação da guerra.

     Foto: Divulgação
    O “Dilúvio Sueco” devastou dois terços da população do reino, destruindo com cerca de 90% do território de Varsóvia.

     Foto: Zhi Xuan Hew/Unsplash
    Apesar de parte do palácio ter sido reconstruído, muitos de seus tesouros originais permanecem espalhados por museus suecos.

    Foto: Yves/Pixabay
    Atualmente, no local, está o Palácio de Casimiro, sede da reitoria da Universidade de Varsóvia.

     Foto: Wistula/Wikimédia Commons
    Nos últimos anos, a Polônia tem reiterado pedidos oficiais de restituição desses fragmentos com base no Tratado de Oliva, de 1660, que determina sua devolução.

     Foto: Reprodução do X @TVPWorld_com
    Com cerca de 1,8 milhão de habitantes, Varsóvia é a atual capital e uma das cidades mais importantes da Polônia.

     Foto: Cybularny/Wikimédia Commons
    Marcada pela resiliência e pela reconstrução, a cidade praticamente renasceu após ser quase totalmente destruída na Segunda Guerra Mundial.

     Foto: Doronenko /Wikimédia Commons
    Seu centro histórico foi cuidadosamente restaurado, a ponto de ser reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO.

     Foto: Maksym Kozlenko /Wikimédia Commons
    Hoje, a cidade de Varsóvia abriga teatros, universidades, óperas e festivais de música, além de ser um polo financeiro, tecnológico.

     Foto: Tilman2007 /Wikimédia Commons
    O rio Vístula, onde foram encontrados os tesouros, é o maior e mais importante da Polônia, com cerca de 1.047 quilômetros de extensão.

     Foto: Tim Adamsi/Wikimédia Commons
    Historicamente, ele foi essencial para o desenvolvimento econômico, cultural e político da Polônia, funcionando como rota de comércio desde a Idade Média e ligando o interior do país aos portos do norte.

     Foto: Feranzai/Wikimédia Commons
    O rio divide a cidade, separando o centro histórico da margem direita, mais moderna e em constante desenvolvimento.

     Foto: Arne Müseler/arne-mueseler.com/CC-BY-SA-3.0
