Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Veja o que tem na cápsula para ‘morar’ no fundo do mar

RF
Redação Flipar
  • <p>A cápsula Vanguard foi projetada para permitir que equipes científicas permaneçam por longos períodos no fundo do oceano.</p>

    A cápsula Vanguard foi projetada para permitir que equipes científicas permaneçam por longos períodos no fundo do oceano.

     Foto: Reproduc?a?o/Deep
  • <p>Criada pela Deep, esta câmara pode ser o primeiro habitat humano permanente no fundo do mar. </p>

    Criada pela Deep, esta câmara pode ser o primeiro habitat humano permanente no fundo do mar.

    Foto: Divulgação/Deep
  • <p>Composta por uma robusta estrutura de aço, a Vanguard é capaz de operar a uma profundidade de 50 metros.</p>

    Composta por uma robusta estrutura de aço, a Vanguard é capaz de operar a uma profundidade de 50 metros.

     Foto: Divulgação/Deep
  • <p>Segundo a empresa, o protótipo foi feito para suportar pressões equivalentes a furacões de categoria 5.</p>

    Segundo a empresa, o protótipo foi feito para suportar pressões equivalentes a furacões de categoria 5.

     Foto: Reproduc?a?o/Deep
  • <p>Dentro da câmara, os ocupantes contam com uma base completa para atividades de mergulho.</p>

    Dentro da câmara, os ocupantes contam com uma base completa para atividades de mergulho.

     Foto: Divulgação/Deep
  • <p>O espaço foi concebido para que pesquisadores, ambientalistas e exploradores realizem seus trabalhos com segurança. </p>

    O espaço foi concebido para que pesquisadores, ambientalistas e exploradores realizem seus trabalhos com segurança.

    Foto: Reproduc?a?o/Deep
  • <p>Nelas, eles podem permanecer submersos por vários dias ou até semanas, praticamente vivendo no ambiente marinho.</p>

    Nelas, eles podem permanecer submersos por vários dias ou até semanas, praticamente vivendo no ambiente marinho.

     Foto: Pexels/Blaque X
  • <p>Ao todo, a cápsula mede 12 metros de comprimento por 3,7 metros de largura. </p>

    Ao todo, a cápsula mede 12 metros de comprimento por 3,7 metros de largura.

    Foto: Reproduc?a?o/Deep
  • <p>Dentro, há apenas comodidades essenciais como beliches, uma área de cozinha e um banheiro.</p>

    Dentro, há apenas comodidades essenciais como beliches, uma área de cozinha e um banheiro.

     Foto: Divulgação/Deep
  • <p>A conexão com a superfície é garantida por uma boia, responsável por fornecer ar, água, energia elétrica e realizar o descarte de resíduos.</p>

    A conexão com a superfície é garantida por uma boia, responsável por fornecer ar, água, energia elétrica e realizar o descarte de resíduos.

     Foto: Reproduc?a?o/Deep
  • <p>Segundo a Deep, o habitat foi criado para sustentar até quatro pessoas vivendo no fundo do mar por mais de uma semana.</p>

    Segundo a Deep, o habitat foi criado para sustentar até quatro pessoas vivendo no fundo do mar por mais de uma semana.

     Foto: Reproduc?a?o @deepengineered
  • <p>“Ao superar as limitações de tempo e profundidade que há muito dificultam a exploração”, declarou a empresa. </p>

    “Ao superar as limitações de tempo e profundidade que há muito dificultam a exploração”, declarou a empresa.

    Foto: Montagem/Reproduc?a?o @deepengineered
  • <p>O objetivo, de acordo com a fabricante, Ã© “redescobrir o planeta e formar uma conexÃ£o mais profunda com o oceano que sustenta a vida na Terra.”</p>

    O objetivo, de acordo com a fabricante, Ã© “redescobrir o planeta e formar uma conexÃ£o mais profunda com o oceano que sustenta a vida na Terra.”

     Foto: Pexels/Francesco Ungaro
  • <p>Por enquanto, a Vanguard foi apresentada ao público apenas em Miami, nos Estados Unidos. </p>

    Por enquanto, a Vanguard foi apresentada ao público apenas em Miami, nos Estados Unidos.

    Foto: Reproduc?a?o
  • <p>Seu lançamento operacional está previsto para ocorrer inicialmente na Flórida. Até o dia 6 de novembro de 2025, a data exata de início das operações ainda não havia sido anunciada.</p>

    Seu lançamento operacional está previsto para ocorrer inicialmente na Flórida. Até o dia 6 de novembro de 2025, a data exata de início das operações ainda não havia sido anunciada.

     Foto: Reproduc?a?o
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay