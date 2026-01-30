Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Árvore brasileira com mau cheiro produz sementes ‘milagrosas’

RF
Redação Flipar
  • <p>Essa fragrância intensa serve na natureza para atrair moscas e abelhas, que atuam como polinizadores essenciais para sua reprodução. Apesar do cheiro forte, as sementes da árvore podem ser torradas e consumidas como castanhas ricas em óleo, com efeitos diuréticos, antifúngicos, anti-inflamatórios, antiparasíticos, antibióticos e antivirais, reconhecidos por estudos da UFRJ e da UENF</p>

    Essa fragrância intensa serve na natureza para atrair moscas e abelhas, que atuam como polinizadores essenciais para sua reprodução. Apesar do cheiro forte, as sementes da árvore podem ser torradas e consumidas como castanhas ricas em óleo, com efeitos diuréticos, antifúngicos, anti-inflamatórios, antiparasíticos, antibióticos e antivirais, reconhecidos por estudos da UFRJ e da UENF

     Foto: UENF / Deborah Barroso / Divulgação
  • <p>A percepção de um cheiro como agradável ou desagradável pode variar bastante de pessoa para pessoa.</p>

    A percepção de um cheiro como agradável ou desagradável pode variar bastante de pessoa para pessoa.

     Foto: PublicDomainPictures por Pixabay
  • <p>De acordo com pesquisadores, moléculas mais pesadas e voláteis geralmente são associadas a odores desagradáveis, enquanto moléculas mais leves tendem a ser mais agradáveis ao olfato.</p>

    De acordo com pesquisadores, moléculas mais pesadas e voláteis geralmente são associadas a odores desagradáveis, enquanto moléculas mais leves tendem a ser mais agradáveis ao olfato.

     Foto: Age Cymru/Unsplash
  • <p>Embora não haja estudos que determinem quais são cheiros mais fedorentos do mundo, o Guinness World Records já identificou alguns itens considerados os mais malcheirosos em suas respectivas categorias; confira!</p>

    Embora não haja estudos que determinem quais são cheiros mais fedorentos do mundo, o Guinness World Records já identificou alguns itens considerados os mais malcheirosos em suas respectivas categorias; confira!

     Foto: benzoix/freepik
  • <p>Queijo – Vieux-Boulogne: Em 2004, cientistas da Universidade de Cranfield, no Reino Unido, o classificaram este queijo francês como o mais fedorento do mundo.</p>

    Queijo – Vieux-Boulogne: Em 2004, cientistas da Universidade de Cranfield, no Reino Unido, o classificaram este queijo francês como o mais fedorento do mundo.

     Foto: reprodução/instagram
  • <p>Ele superou 14 outros tipos durante uma avaliação conduzida por 19 especialistas em olfato, além de uma espécie de “nariz eletrônico”.</p>

    Ele superou 14 outros tipos durante uma avaliação conduzida por 19 especialistas em olfato, além de uma espécie de “nariz eletrônico”.

     Foto: reprodução/instagram
  • <p>A intensidade de seu cheiro foi descrita por um jornalista como semelhante ao de um curral cheio de esterco, sendo detectável a até 50 metros de distância. O odor é tão forte que seu transporte em veículos públicos na França é proibido.</p>

    A intensidade de seu cheiro foi descrita por um jornalista como semelhante ao de um curral cheio de esterco, sendo detectável a até 50 metros de distância. O odor é tão forte que seu transporte em veículos públicos na França é proibido.

     Foto: reprodução/instagram
  • <p>Planta – Rafflesia arnoldii: Conhecida popularmente como flor-cadáver, essa planta emite um odor semelhante ao de carne em decomposição, estratégia que utiliza para atrair moscas que atuam como polinizadoras. </p>

    Planta – Rafflesia arnoldii: Conhecida popularmente como flor-cadáver, essa planta emite um odor semelhante ao de carne em decomposição, estratégia que utiliza para atrair moscas que atuam como polinizadoras.

    Foto: pixabay
  • <p>Além disso, a Rafflesia arnoldii se destaca por ser a maior flor do mundo, podendo atingir até 1,1 m de diâmetro e pesar cerca de 11 kg. Suas pétalas, grossas e carnudas, podem chegar a quase 2 cm de espessura.</p>

    Além disso, a Rafflesia arnoldii se destaca por ser a maior flor do mundo, podendo atingir até 1,1 m de diâmetro e pesar cerca de 11 kg. Suas pétalas, grossas e carnudas, podem chegar a quase 2 cm de espessura.

     Foto: wikimedia commons/Olaf
  • <p>Pássaro – Jacu-cigano: Essa ave encontrada nas regiões de rios e lagos de águas calmas da Amazônia, chama a atenção por sua aparência peculiar, com penas eriçadas e uma cabeça colorida.</p>

    Pássaro – Jacu-cigano: Essa ave encontrada nas regiões de rios e lagos de águas calmas da Amazônia, chama a atenção por sua aparência peculiar, com penas eriçadas e uma cabeça colorida.

     Foto: flickr - Alejandro Bayer Tamayo
  • <p>No entanto, o que mais se destaca no Jacu-cigano é o cheiro forte que ele libera porque ele se alimenta de folhas e as digere de maneira semelhante ao processo digestivo de uma vaca, ou seja, fermenta o alimento em seu intestino e gera um odor que lembra esterco.</p>

    No entanto, o que mais se destaca no Jacu-cigano é o cheiro forte que ele libera porque ele se alimenta de folhas e as digere de maneira semelhante ao processo digestivo de uma vaca, ou seja, fermenta o alimento em seu intestino e gera um odor que lembra esterco.

     Foto: wikimedia commons/Philipp Hoenle
  • <p>Fruta – Durian: Nativo do Sudeste Asiático, o durian é uma fruta conhecida por sua casca cheia de espinhos. No entanto, o que mais afasta possíveis consumidores é o seu cheiro intenso e desagradável.</p>

    Fruta – Durian: Nativo do Sudeste Asiático, o durian é uma fruta conhecida por sua casca cheia de espinhos. No entanto, o que mais afasta possíveis consumidores é o seu cheiro intenso e desagradável.

     Foto: wikimedia commons/Dudva
  • <p>Em vários países da região, o consumo dessa fruta é proibido em hotéis e transportes públicos, já que seu aroma remete a enxofre, esgoto e alimentos estragados.</p>

    Em vários países da região, o consumo dessa fruta é proibido em hotéis e transportes públicos, já que seu aroma remete a enxofre, esgoto e alimentos estragados.

     Foto: freepik/jcomp
  • <p>Apesar do odor marcante, muitas pessoas apreciam o sabor doce do durian. Até por isso, a fruta é muito consumida em alguns lugares.</p>

    Apesar do odor marcante, muitas pessoas apreciam o sabor doce do durian. Até por isso, a fruta é muito consumida em alguns lugares.

     Foto: wikimedia commons/Maksym Kozlenko
  • <p>Planeta – Urano: Um estudo científico revelou que a atmosfera de Urano possui sulfeto de hidrogênio, substância responsável por um odor semelhante ao de ovo podre. </p>

    Planeta – Urano: Um estudo científico revelou que a atmosfera de Urano possui sulfeto de hidrogênio, substância responsável por um odor semelhante ao de ovo podre.

    Foto: domínio público
  • <p>Além disso, Urano possui outro recorde impressionante: é o planeta com a temperatura atmosférica mais fria já registrada no Sistema Solar: –224 °C.</p>

    Além disso, Urano possui outro recorde impressionante: é o planeta com a temperatura atmosférica mais fria já registrada no Sistema Solar: –224 °C.

     Foto: NASA/Domínio Público
  • <p>Sapo-fedorento: O nome já entrega. Quando se sente ameaçado, esse pequeno anfíbio libera um cheiro na pele composto pela mesma substância encontrada no líquido fétido liberado pelos gambás.</p>

    Sapo-fedorento: O nome já entrega. Quando se sente ameaçado, esse pequeno anfíbio libera um cheiro na pele composto pela mesma substância encontrada no líquido fétido liberado pelos gambás.

     Foto: American Museum of Natural History/Reprodução
  • <p>Uma curiosidade é que o sapo-fedorento (Aromobates nocturnus) permaneceu desconhecido pela ciência até ser identificado em 1991, na Venezuela. </p>

    Uma curiosidade é que o sapo-fedorento (Aromobates nocturnus) permaneceu desconhecido pela ciência até ser identificado em 1991, na Venezuela.

    Foto: Reprodução USP Foto: Leandro Moraes
  • <p>Ele tem apenas 6,2 cm de comprimento e é considerado o maior representante da família dos sapos-flecha-venenosos.</p>

    Ele tem apenas 6,2 cm de comprimento e é considerado o maior representante da família dos sapos-flecha-venenosos.

     Foto: Freetoast wikimedia commons
  • <p>Pratos – arenque e tofu fermentados: Dois pratos frequentemente disputam o título de comida mais malcheirosa do mundo: o surströmming (foto), da Suécia, e o tofu-fedorento, de Taiwan.</p>

    Pratos – arenque e tofu fermentados: Dois pratos frequentemente disputam o título de comida mais malcheirosa do mundo: o surströmming (foto), da Suécia, e o tofu-fedorento, de Taiwan.

     Foto: Wikimedia Commons/Lapplaender
  • <p>O surströmming é preparado com arenque fermentado do Mar Báltico, caracterizado por sua textura pegajosa e um cheiro forte que lembra ovos estragados.</p>

    O surströmming é preparado com arenque fermentado do Mar Báltico, caracterizado por sua textura pegajosa e um cheiro forte que lembra ovos estragados.

     Foto: flickr - Wrote
  • <p>Já o tofu-fedorento, preparado com tofu fermentado, exala um odor frequentemente comparado ao de lixo em decomposição. </p>

    Já o tofu-fedorento, preparado com tofu fermentado, exala um odor frequentemente comparado ao de lixo em decomposição.

    Foto: reprodução/tv globo
  • <p>Apesar dos odores intensos e pouco convidativos, ambos os pratos têm seus apreciadores, que garantem que o sabor compensa o cheiro. Será?</p>

    Apesar dos odores intensos e pouco convidativos, ambos os pratos têm seus apreciadores, que garantem que o sabor compensa o cheiro. Será?

     Foto: wikimedia commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay