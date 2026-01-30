Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Estudo afirma que remédios para dormir podem aumentar o risco de demência

RF
Redação Flipar
  • <p>O estudo avaliou cerca de três mil idosos sem demência por nove anos e 20% deles desenvolveram quadro de demência. Ele identificou que esse aumento do risco de demência está atrelado ao tipo e quantidade de medicamentos utilizados.</p>

    O estudo avaliou cerca de três mil idosos sem demência por nove anos e 20% deles desenvolveram quadro de demência. Ele identificou que esse aumento do risco de demência está atrelado ao tipo e quantidade de medicamentos utilizados.

     Foto: Pixabay/stevepb
  • <p>O estudo também concluiu que indivíduos brancos têm uma probabilidade maior de ficarem com demência. Entre remédios que induzem o sono estão diazepam, zolpidem e clonazepam. </p>

    O estudo também concluiu que indivíduos brancos têm uma probabilidade maior de ficarem com demência. Entre remédios que induzem o sono estão diazepam, zolpidem e clonazepam.

    Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>Dois casos de pessoas famosas que sofrem de demência lançaram luz sobre o perigo dessa doença que afeta não apenas o paciente , mas também tem reflexos em toda a família. </p>

    Dois casos de pessoas famosas que sofrem de demência lançaram luz sobre o perigo dessa doença que afeta não apenas o paciente , mas também tem reflexos em toda a família.

    Foto: Reprodução Instagram/ Renato Miranda/TV Globo/Divulgação
  • <p>Em agosto de 2023, o programa Fantástico, da Globo, revelou que o jornalista Maurício Kubrusly havia sido diagnosticado com demência frontotemporal (DFT). Ele trabalhou por 34 anos na emissora até maio de 2019.</p>

    Em agosto de 2023, o programa Fantástico, da Globo, revelou que o jornalista Maurício Kubrusly havia sido diagnosticado com demência frontotemporal (DFT). Ele trabalhou por 34 anos na emissora até maio de 2019.

     Foto: Renato Miranda/TV Globo/Divulgação
  • <p>A doença é a mesma que afeta o ator de Hollywood Bruce Willis, aposentado desde 2022. O drama vivido por Willis e sua família é acompanhado pelos fãs pelas redes sociais em postagens da mulher Emma , da ex-mulher Demi Moore e das filhas.</p>

    A doença é a mesma que afeta o ator de Hollywood Bruce Willis, aposentado desde 2022. O drama vivido por Willis e sua família é acompanhado pelos fãs pelas redes sociais em postagens da mulher Emma , da ex-mulher Demi Moore e das filhas.

     Foto: - Reprodução Instagram
  • <p>A demência frontotemporal (DFT) é uma doença neurodegenerativa que afeta regiões do cérebro e provoca perda progressiva de funções do órgão.</p>

    A demência frontotemporal (DFT) é uma doença neurodegenerativa que afeta regiões do cérebro e provoca perda progressiva de funções do órgão.

     Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
  • <p>Os lobos frontais e temporais laterais são as áreas cerebrais mais afetadas.A DFT é uma condição mais rara que outros tipos de demência e a hereditariedade é um fator muito influente.</p>

    Os lobos frontais e temporais laterais são as áreas cerebrais mais afetadas.A DFT é uma condição mais rara que outros tipos de demência e a hereditariedade é um fator muito influente.

     Foto: - Dominio Publico/hippopx.com
  • <p>A doença costuma aparecer em pessoas com idade entre 45 e 65 anos. A DFT não tem cura, mas seus sintomas podem ser abrandados com uma série de medidas acompanhadas de especialistas de áreas como psicologia, fonoaudiologia e fisioterapia.</p>

    A doença costuma aparecer em pessoas com idade entre 45 e 65 anos. A DFT não tem cura, mas seus sintomas podem ser abrandados com uma série de medidas acompanhadas de especialistas de áreas como psicologia, fonoaudiologia e fisioterapia.

     Foto: Fotos Públicas
  • <p>Os sintomas mais comuns se manifestam em comportamentos e na linguagem. Alterações de personalidade, dificuldade para controlar impulsos e perda de memória são outros efeitos.</p>

    Os sintomas mais comuns se manifestam em comportamentos e na linguagem. Alterações de personalidade, dificuldade para controlar impulsos e perda de memória são outros efeitos.

     Foto: Gerd Altmann pixabay
  • <p>Além da avaliação dos sintomas, o diagnóstico requer exames complementares. Entre eles, tomografia e ressonância magnética. </p>

    Além da avaliação dos sintomas, o diagnóstico requer exames complementares. Entre eles, tomografia e ressonância magnética.

    Foto: Imagem de WikiImages por Pixabay
  • <p>Para evitar remédios para dormir que possam comprometer a saúde , alguns alimentos e algumas ervas podem ajudar bastante a afastar o estresse, permitindo um maior relaxamento. Veja alguns eficazes. </p>

    Para evitar remédios para dormir que possam comprometer a saúde , alguns alimentos e algumas ervas podem ajudar bastante a afastar o estresse, permitindo um maior relaxamento. Veja alguns eficazes.

    Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>Camomila: O chá de camomila é conhecido por suas propriedades calmantes, graças à apigenina, um antioxidante que promove relaxamento e induz o sono. Consumir uma xícara antes de dormir pode ajudar a reduzir a ansiedade e preparar o corpo para o descanso.</p>

    Camomila: O chá de camomila é conhecido por suas propriedades calmantes, graças à apigenina, um antioxidante que promove relaxamento e induz o sono. Consumir uma xícara antes de dormir pode ajudar a reduzir a ansiedade e preparar o corpo para o descanso.

     Foto: Youtube/ Temperos da Vida
  • <p>Lavanda: O aroma da lavanda, seja em forma de óleo essencial ou chá, é eficaz para relaxar a mente e aliviar o estresse. Pesquisas mostram que ela melhora a qualidade do sono e reduz casos leves de insônia.</p>

    Lavanda: O aroma da lavanda, seja em forma de óleo essencial ou chá, é eficaz para relaxar a mente e aliviar o estresse. Pesquisas mostram que ela melhora a qualidade do sono e reduz casos leves de insônia.

     Foto: Imagem de FinjaM por Pixabay
  • <p>Maracujá: Rico em substâncias calmantes, como a passiflorina, o maracujá é ideal para aliviar o estresse e promover uma noite tranquila. Tanto o suco quanto o chá das folhas podem ser consumidos à noite.</p>

    Maracujá: Rico em substâncias calmantes, como a passiflorina, o maracujá é ideal para aliviar o estresse e promover uma noite tranquila. Tanto o suco quanto o chá das folhas podem ser consumidos à noite.

     Foto: Pixabay
  • <p>Banana: Por ser rica em magnésio, potássio e triptofano, a banana ajuda a relaxar os músculos e estimular a produção de serotonina e melatonina, hormônios essenciais para o sono.</p>

    Banana: Por ser rica em magnésio, potássio e triptofano, a banana ajuda a relaxar os músculos e estimular a produção de serotonina e melatonina, hormônios essenciais para o sono.

     Foto:
  • <p>Aveia: Contém melatonina e carboidratos de fácil digestão, que estimulam a produção de serotonina no cérebro. Consumir uma porção de aveia antes de dormir ajuda a acalmar o sistema nervoso.</p>

    Aveia: Contém melatonina e carboidratos de fácil digestão, que estimulam a produção de serotonina no cérebro. Consumir uma porção de aveia antes de dormir ajuda a acalmar o sistema nervoso.

     Foto: Divulgação
  • <p>Amêndoas: Além de serem uma ótima fonte de magnésio, essencial para o relaxamento muscular, as amêndoas contêm proteínas que mantêm estáveis os níveis de açúcar no sangue durante a noite.</p>

    Amêndoas: Além de serem uma ótima fonte de magnésio, essencial para o relaxamento muscular, as amêndoas contêm proteínas que mantêm estáveis os níveis de açúcar no sangue durante a noite.

     Foto: Reprodução do site blog.rodeowest.com.br/agronegocio/oportunidades-plantio-de-cacau/
  • <p>Mel: Consumir uma pequena quantidade de mel antes de dormir estimula a liberação de melatonina e reduz a produção de orexina, um neurotransmissor ligado à vigília.</p>

    Mel: Consumir uma pequena quantidade de mel antes de dormir estimula a liberação de melatonina e reduz a produção de orexina, um neurotransmissor ligado à vigília.

     Foto: Unsplash/Art Rachen
  • <p>Erva-cidreira: Seu chá tem propriedades calmantes que ajudam a reduzir o estresse e a ansiedade, promovendo um sono mais profundo e reparador.</p>

    Erva-cidreira: Seu chá tem propriedades calmantes que ajudam a reduzir o estresse e a ansiedade, promovendo um sono mais profundo e reparador.

     Foto: Maria Maltseva por Pixabay
  • <p>Kiwis: Fonte de serotonina e antioxidantes, o kiwi é eficaz para melhorar a qualidade do sono. Comer dois kiwis à noite pode regular o ciclo circadiano e reduzir a insônia.</p>

    Kiwis: Fonte de serotonina e antioxidantes, o kiwi é eficaz para melhorar a qualidade do sono. Comer dois kiwis à noite pode regular o ciclo circadiano e reduzir a insônia.

     Foto: Imagem de NoName_13 por Pixabay
  • <p>Cerejas: Contêm melatonina natural, um hormônio que regula o sono. Beber suco de cereja ou consumi-las frescas antes de dormir ajuda a melhorar a duração do sono.</p>

    Cerejas: Contêm melatonina natural, um hormônio que regula o sono. Beber suco de cereja ou consumi-las frescas antes de dormir ajuda a melhorar a duração do sono.

     Foto: Frutasdeaz/Youtube
  • <p>Gengibre com limão: Este chá tem efeito calmante, reduzindo a tensão física e mental. Consumir à noite auxilia na digestão e ajuda o corpo a relaxar naturalmente.</p>

    Gengibre com limão: Este chá tem efeito calmante, reduzindo a tensão física e mental. Consumir à noite auxilia na digestão e ajuda o corpo a relaxar naturalmente.

     Foto: Divulgação/Receita de Vó
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay