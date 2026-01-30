Brasileiros famosos que têm ascendentes na Rússia
Fernanda Montenegro é atriz, nascida no Rio de Janeiro (RJ) em 16 de outubro de 1929. É considerada a maior dama do teatro brasileiro, com destaque em novelas como “Belíssima”, filmes como “Central do Brasil” (que lhe rendeu indicação ao Oscar) e inúmeras peças premiadas.Foto: Viva - wikimedia commons
Sua origem russa vem da parte materna, descendente de judeus do Leste Europeu que imigraram para o Brasil. Seu nome de batismo, Arlette Pinheiro Esteves da Silva, não preserva sobrenome russo, mas a linhagem está registrada na história familiar materna.Foto: Arquivo Nacional /FLICKR
Miguel Falabella é ator, diretor, roteirista e apresentador, nascido no Rio de Janeiro (RJ) em 10 de outubro de 1956. Ficou famoso por séries como “Sai de Baixo”, novelas como “Avenida Brasil” e musicais teatrais, além de dublagens e direção de grandes produções.Foto: Reprodução Instagram /@miguelfalabellareal
Sua origem russa vem de um ramo familiar materno, ligado à imigração judaica do Leste Europeu no início do século XX. Embora o sobrenome artístico Falabella seja italiano, a família guarda registros dessa herança eslava, sem que o nome russo tenha sido mantido publicamente.Foto: Reprodução Instagram /@miguelfalabellareal
Boris Casoy é jornalista, apresentador e ex-âncora de telejornais, nascido em São Paulo (SP) em 13 de fevereiro de 1941. Atuou em emissoras como TV Globo, SBT, TV Record e RedeTV!, marcando presença em telejornais de grande audiência e programas de comentário político. Criou o bordão “Isso é uma vergonha”.Foto: Reprodução do site antenalove.com.br/noticia
-
Sua origem russa vem da família paterna, descendente de judeus russos que emigraram para o Brasil no início do século XX. O sobrenome Casoy (com variação Krasoi/Krasnoi) remete a essa herança eslava, embora ele não utilize outras formas russificadas do nome em seu trabalho.Foto: Reprodução do site faroldabahia.com.br/noticia Foto de Divulgação
Sandra Annenberg é jornalista e apresentadora, nascida em São Paulo (SP) em 5 de junho de 1968. Tornou-se conhecida por sua atuação no “Jornal Hoje”, “Fantástico” e “Globo Repórter”, além de coberturas jornalísticas internacionais e premiações televisivas.Foto: Reprodução do Site veja.abril.com.br/cultura/sandra-annenberg Divulgação
-
Sua origem russa vem da parte paterna: seu pai é descendente de judeus russos que imigraram para o Brasil. O sobrenome Annenberg indica essa herança de raízes do Leste Europeu, preservada na família e presente em sua identidade cultural.Foto: Reprodução do site tvpop.com.br/39684/sandra-annenberg foto: Raphael Dias/TV Globo
Eliana é apresentadora, empresária e ex-cantora infantil, nascida em São Paulo (SP) em 22 de novembro de 1973. Ficou conhecida por programas como “Eliana” no SBT, quadros infantis na TV Manchete e Record, além de produtos licenciados e projetos empresariais.Foto: Divulgação
Sua origem russa vem da parte materna, descendente de famílias judaicas vindas da região do Leste Europeu, incluindo áreas da antiga Rússia e Ucrânia. O sobrenome Michaelichen, que ela não utiliza no nome artístico, é a pista da herança familiar ligada a essa imigração.Foto: Instagram
Angélica é apresentadora, atriz e ex-cantora, nascida em Santo André (SP) em 30/11/ 1973. Ficou famosa ainda criança com o programa “Clube da Criança” e consolidou carreira na TV Globo com atrações como “Vídeo Game” e “Estrelas”. Nos últimos anos, tem se dedicado a projetos pontuais e a apresentar o podcast “Angélica: 50 & Tanto” (GNT/Globoplay), lançado em 2023.Foto: Reprodução do Instagram @angelicaksy
-
Sua origem russa vem da parte paterna, descendente de imigrantes do Leste Europeu que chegaram ao Brasil no início do século XX. Seu sobrenome real, Ksyvickis, que não aparece no nome artístico completo, evidencia essa herança ligada à imigração eslava.Foto: Reprodução do Youtube Canal TV Globo
Renata Sorrah é atriz, nascida no Rio de Janeiro (RJ) em 21 de fevereiro de 1947. Tornou-se referência em novelas como “Senhora do Destino”, “Vale Tudo” e “A Próxima Vítima”, além de longa trajetória no teatro e papéis marcantes no cinema brasileiro.Foto: Reprodução YouTube
Sua origem russa vem da parte materna, filha de imigrante judia do Leste Europeu que chegou ao Brasil fugindo do clima político pré-Segunda Guerra. Seu sobrenome Sorrah, adaptado ao português, aponta para essa herança familiar eslava preservada na genealogia.Foto: Reprodução Instagram
Marcelo Médici é ator e humorista, nascido em São Paulo (SP) em 6 de janeiro de 1972. Destacou-se em novelas como “Alma Gêmea” e “Belíssima”, no humorístico “Sob Pressão” e em peças teatrais solo de grande sucesso, como “Cada Um com Seus Pobrema”.Foto: Humor Multishow wikimedia commons
Sua origem russa vem da parte paterna, descendente de famílias judaicas do Leste Europeu que imigraram para o Brasil no início do século XX. Embora o sobrenome Médici remeta à linhagem italiana, sua ancestralidade eslava é documentada em ramos familiares que não aparecem no nome artístico.Foto: Instagram
Danielle Winits é atriz, cantora e apresentadora, nascida no Rio de Janeiro (RJ) em 5 de dezembro de 1973. Destacou-se em novelas como “A Justiça”, “América” e “Senhora do Destino”, além de musicais e participações em cinema e teatro.Foto: Reprodução Instagram
Sua origem russa vem da parte materna, descendente de judeus provenientes do Leste Europeu que emigraram para o Brasil. O sobrenome Winits (variação de Winitzky/Winitz) indica essa herança de família eslava, embora tenha sido simplificado ao longo das gerações.Foto: Reprodução do site gshow.globo.com/programas/domingao-do-faustao/danca-dos-famosos Foto: Globo / Fábio Rocha
Betty Gofman é atriz, nascida no Rio de Janeiro (RJ) em 3 de junho de 1965. Atuou em novelas como “Top Model”, “Selva de Pedra”, “A Favorita” e “A Regra do Jogo”, além de peças teatrais e filmes, consolidando carreira versátil na TV e nos palcos.Foto: Reprodução do site metropoles.com/celebridades
Sua origem russa vem da parte paterna, descendente de imigrantes judeus do Leste Europeu que se estabeleceram no Brasil. O sobrenome Gofman preserva essa raiz cultural, comum entre famílias judaicas da antiga região russa.Foto: Reprodução do Facebook GloboInternacional/photos
Sérgio Hondjakoff é ator e ex-apresentador, nascido em Nova York (EUA) em 15 de agosto de 1984, mas criado no Brasil. Ficou nacionalmente conhecido como o personagem Cabeção na novela “Malhação”, além de trabalhar em produções como “Bela, a Feia” e programas de variedades.Foto: Reprodução do site veja.abril.com.br/cultura Reprodução/Instagram
Sua origem russa vem da parte paterna, descendente de imigrantes do Leste Europeu cuja família se estabeleceu no Brasil no século XX. O sobrenome Hondjakoff evidencia essa herança eslava, preservada apesar de não compor um nome artístico simplificado.Foto: Reprodução do site emais.estadao.com.br/noticias Foto: Kiko Cabral / Globo / Divulgação
Emerson Fittipaldi é ex-piloto de Fórmula 1, empresário e comentarista, nascido em São Paulo (SP) em 12 de dezembro de 1946. Bicampeão mundial (1972 e 1974), correu por equipes como Lotus e McLaren, tornando-se um dos maiores nomes do automobilismo brasileiro e também campeão das 500 Milhas de Indianápolis.Foto: Reproduçãoo do site motorsport.uol.com.br/f1/news/
-
Sua origem russa vem da parte paterna, já que seu pai, Wilson Fittipaldi Sr., era descendente de imigrantes do Leste Europeu provenientes da antiga Rússia. O sobrenome Fittipaldi, embora associado também a raízes italianas, carrega essa trajetória familiar ligada ao fluxo migratório da época.Foto: Reprodução do site f1templo.com/pilotos-campeoes
Daniel Filho é ator, diretor e produtor, nascido no Rio de Janeiro (RJ) em 30 de julho de 1937. Ficou conhecido por dirigir sucessos da TV Globo como “Estúpido Cupido”, “A Grande Família” (2001) e “Sandy & Júnior”, além de filmes como “Se Eu Fosse Você”.Foto: Aécio Neves wikimedia commons
Sua origem russa vem da parte paterna, já que seu pai era judeu imigrante do Leste Europeu, vindo da antiga Rússia para o Brasil. O sobrenome de batismo, Zem, indica essa linhagem eslava, embora tenha sido substituído profissionalmente por um nome artístico mais simples.Foto: Instagram