Bolos feios de propósito: confeiteira viraliza ao responder críticas

Redação Flipar
  • <p>Chelsea, como é conhecida, lançou o que ela mesma chamou de “bolo de ódio”.</p>

     Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais
  • <p>Depois de ser demitida do seu antigo emprego, ela decidiu ter a própria loja e abriu a sorveteria Modern Cone, nos Estados Unidos.</p>

     Foto: Reprodução @moderncone
  • <p>A empreendedora usa comentários hostis recebidos online como inspiração para criar bolos decorados.</p>

     Foto: Montagem/Reproduc?a?o @moderncone
  • <p>Um dos episódios mais assistidos exibe a ofensa de uma seguidora chamada Jessica Miranda, que usou termos ofensivos.</p>

     Foto: Montagem/Reproduc?a?o @moderncone
  • <p>O vídeo viralizou rapidamente e já ultrapassou 18 milhões de visualizações!</p>

     Foto: Reproduc?a?o @moderncone
  • <p>Segundo a confeiteira, Miranda ia a grupos locais no Facebook para contestar atÃ© mesmo os elogios direcionados Ã  sorveteria.</p>

     Foto: Reproduc?a?o @moderncone
  • <p>“Alguém diz que gosta do que eu faço, e lá está ela tentando destruir. Isso não é ódio. É obsessão total”, relatou Chelsea.</p>

     Foto: Reproduc?a?o @moderncone
  • <p>A confeiteira disse que buscou contato direto com a “hater”, mas nunca obteve resposta.</p>

     Foto: Reproduc?a?o @moderncone
  • <p>Apesar dos ataques, Chelsea escolheu transformar os ataques em uma ferramenta de crescimento para o seu negócio:</p>

     Foto: Reproduc?a?o @moderncone
  • <p>“Cada comentário de ódio que ela deixa impulsiona meu conteúdo ainda mais. Mais visualizações, mais vendas, mais exposição. Ela está literalmente financiando essa série de bolos de ódio”, comentou.</p>

     Foto: Reproduc?a?o @moderncone
  • <p>Os seguidores também abraçaram a iniciativa com humor: “Quem diabos odeia um confeiteiro?”, questionou um. “Talvez ela seja intolerante à lactose”, sugeriu outro.</p>

     Foto: Reproduc?a?o @moderncone
  • <p>Outra seguidora disse, em tom de brincadeira: “Este bolo parece horrível (eu só queria estar em um bolo)”</p>

     Foto: Montagem/Reproduc?a?o @moderncone
  • <p>Atualmente, Chelsea não só comanda o estabelecimento, mas também compartilha seu conhecimento para ajudar aspirantes a ingressar no mercado.</p>

     Foto: Montagem/Reproduc?a?o @moderncone
  • <p>Um estudo feito pela “Psychology Today” revelou que os chamados “trolls” da internet não agem aleatoriamente.</p>

     Foto: Gilles Lambert/Unsplash
  • <p>Segundo a pesquisa, esses perfis apresentam padrões de comportamento ligados a traços de personalidade específicos, como psicopatia e sadismo.</p>

     Foto: Rob Hampson/Unsplash
  • <p>Apesar disso, eles costumam ter alta empatia cognitiva — entendem o impacto de suas palavras —, mas baixa empatia afetiva, ou seja, não se importam com a dor alheia.</p>

     Foto: Brett Jordan/Unsplash
  • <p>Uma das ações mais comuns desses perfis é focar em insultos pessoais — como aparência e personalidade — em vez de oferecer críticas construtivas.</p>

     Foto: Krzysztof Kamil/Pixabay
  • <p>Atacar sem demonstrar ter consumido o conteÃºdo alvo tambÃ©m Ã© outro comportamento comum dos “trolls”.</p>

     Foto: camilo jimenez/Unsplash
