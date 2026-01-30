Pesquisa aponta as cidades históricas mais atraentes do Brasil
1º lugar – PARATY (Rio de Janeiro) – No Sul fluminense, Paraty lidera o ranking unindo história, cultura e natureza. Fundada em 1667, a cidade tem muita riqueza histórica. Fez parte do Caminho do Ouro, que ligava Minas Gerais a Rio de Janeiro e São Paulo.Foto: Vani Ribeiro - Wikimédia Commons
Este caminho era fundamental, entre os séculos 17 e 18, para o transporte de ouro e outras mercadorias entre os principais centros urbanos do Sudeste do Brasil.Foto: Divulgação Prefeitura de Paraty
As ruelas do Centro Histórico ainda têm o calçamento chamado de pé-de-moleque, que era feito por escravos para a passagem de carroças e carros de boi.Foto: Reprodução do site viagemeturismo.abril.com.br/materias
A cidade faz parte do Sítio Misto Paraty e Ilha Grande, reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco, pela união de cultura e biodiversidade.Foto: Wikipedia Commons Danilomhadek
É que, além do Centro HIstórico, Paraty tem uma natureza exuberante, com belas praias e áreas verdes preservadas. A cidade também é bastante procurada para ecoturismo.Foto: Wikimedia Commons Deni Williams
2º lugar – SALVADOR ( Bahia) – A única capital de um estado que foi citada entre as cinco cidades históricas da pesquisa. Fundada em 1549, Salvador é uma das cidades mais antigas do continente americano. Foi fundada por Tomé de Souza ainda na implantação do Governo-Geral do Brasil pelo Império de Portugal.Foto: Robson Mnendes / AGECOM
Além da riqueza histórica oriunda da colonização portuguesa, Salvador tem forte tradição de costumes trazidos por africanos e, por isso, tornou-se a maior referência no Brasil da cultura afro-brasileira (que uniu formas de expressão). Na foto, o Dique do Tororó, ponto turístico de louvor aos orixás.Foto: Tereza Torres/Setur
O Centro Histórico de Salvador é conhecido pela sua arquitetura colonial portuguesa com monumentos históricos que datam do século XVII até o início do século XX. Destaque para o famoso Largo do Pelourinho, é Patrimônio Mundial pela Unesco desde 1985.Foto: digasalinas por Pixabay
Destacam-se em Salvador belas igrejas, como a de São Francisco, na Praça Anchieta.Foto: Rosino FlickR
O sincretismo com a Umbanda é uma das manifestações de grande valor nas festividades da Bahia. A Lavagem do Bonfim, festa inter-religiosa, é uma de suas maiores expressões.Foto: Divulgaçao Governo do estado da Bahia
Salvador tem uma cidade alta e uma cidade baixa, duas regiões da cidade que se unem não apenas pelas ruas, mas também pelo famoso Elevador Lacerda, inaugurado em 1873, e restaurado duas vezes (em 1930 e 1997). É o primeiro elevador urbano do mundo e tem 72 metros.Foto: Ciroamado wikimedia commons
3º lugar – PETRÓPOLIS (Região Serrana do Rio de Janeiro) – Ali morou a Família Imperial de Dom Pedro II.Foto: Daniel Lisboa wikimedia commons
O centro histórico abriga o Museu Imperial, com mais de 300 mil itens do império brasileiro, incluindo o trono e a coroa.Foto: Oscar liberal wikimedia commons
Petrópolis tem mais de 100 capelas e igrejas construídas, na maioria, entre os séculos 18 e 19.Foto: Wilfredor wikimedia commons
Destaca-se também a beleza natural. Petrópolis fica no topo da Serra da Estrela, que faz parte do conjunto montanhoso da Serra dos Órgãos. Uma paisagem deslumbrante.Foto: Filipo Tardim wikimedia commons
4º lugar – OURO PRETO (Minas Gerais) – Fundada em 1711 por bandeirantes que uniram diversos arraiais, a cidade já tem no nome o ouro que marcou um dos principais ciclos da economia do Brasil.Foto: Rosino FlickR wikimedia commons
A antiga Vila Rica (seu nome anterior) tornou-se um dos principais centros de captação de ouro para Portugal. O interesse era tão grande na época da colonização que a cidade chegou a ser a mais populosa da América Latina em 1730, com 40 mil habitantes.Foto: Raquel Mendes Silva wikimedia commons
As igrejas de Ouro Preto, inclusive, tem muitos detalhes em ouro, como a de São Francisco de Assis, uma das celebradas criações de Aleijadinho.Foto: Alexandre Amorim Fotografo wikimedia commons
A Cidade Histórica foi o primeiro sítio brasileiro considerado Patrimônio Mundial pela UNESCO (em 1980). Foi considerada patrimônio estadual em 1933 e monumento nacional em 1938.Foto: alvesgaspar /wikimedia commons
Atualmente a cidade tem boas faculdades e, com isso, as repúblicas estudantis se tornaram uma de suas referências.Foto: Criscolo por wikimedia commons
5º lugar – TIRADENTES (MG) – O município que recebe o nome do herói da Inconfidência recebe cerca de 280 mil turistas por ano. Fica na região central do estado, a 190 km de Belo Horizonte. Ocupa 80 km², sendo que 5 km² estão em perímetro urbano. Tiradentes tem cerca de 7.800 habitantes.Foto: Jânio Muniz WIKIMEDIA COMMONS
Fundada em 19/1/1718, tornou-se um dos centros históricos da arte barroca mais bem preservados do Brasil, por isso voltou a ter importância, agora turística, na metade do século XX.Foto: Youtube/ Drone do Cerrado
A cidade se chamava Vila de São José e foi ali que nasceu Joaquim José da Silva Xavier. Dentista, tropeiro, minerador, militar e ativista político, apelidado de Tiradentes, ele é herói nacional. Morreu enforcado no Rio de Janeiro em 1792 e deu nome à cidade após a proclamação da República, em 1889.Foto: Bruno Giorgi wikimedia commons
Tiradentes hoje é patrimônio histórico nacional tendo suas casas, lampiões, igrejas e monumentos recuperados .A Matriz de Santo Antônio, de 1710, é a segunda igreja com mais ouro do Brasil, só perdendo para a Igreja de São Francisco da Penitência, em Salvador.Foto: Ricardo André Frantz - wikimedia commons
A matriz tem um famoso relógio de sol na entrada (foto). E No interior do templo há um órgão datado de 1788, considerado um dos quinze mais importantes do mundo.Foto: Gustavo Motta wikimedia commons
Tiradentes mantém até hoje locomotiva a vapor que resgata a antiga tradição desse transporte. O trem é operado pela Estrada de Ferro Oeste de Minas e atrai muitos turistas.Foto: Bruno Caballero wikimedia commons