
Recém-casada e com mansão: Selena Gomez chega em alta ao Grammy

Redação Flipar
    A presença no Grammy dialoga com uma carreira marcada por reinvenções, interrompida por desafios de saúde após o diagnóstico de lúpus em 2013, a quimioterapia e o transplante de rim em 2017.

    Mais recentemente, Selena também tornou pública a luta contra o transtorno bipolar, ampliando seu papel cultural além do entretenimento.

    Sua carreira, aliás, ajudou a torná-la integrante do grupo dos bilionários, com uma fortuna estimada em 1,3 bilhão de dólares! Ela é uma das mais jovens bilionárias dos Estados Unidos. Vamos relembrá-la, então!

     Foto: Reprodução/Instagram @selenagomez
    Selena Gomez nasceu em 22 de julho de 1992, em Grand Prairie, no estado do Texas. Sua trajetória no entretenimento começou cedo, com aparições em programas infantis como “Barney e seus Amigos” (2002-2004).

     Foto: reprodução/pbs
    A partir daí, ela ganhou ainda mais notoriedade ao interpretar Alex Russo na série de sucesso “Os Feiticeiros de Waverly Place” (2007-2012), do Disney Channel.

     Foto: reprodução
    No cinema, Selena participou de filmes como “Pequenos Espiões 3: Game Over” (2003), “Monte Carlo” (2011), “Tudo Para Ficar Com Ela” (2014), “Um Dia de Chuva em Nova York” (2019) e Dolittle (2020).

     Foto: reprodução
    Além da atuação, Selena conta com uma carreira musical de sucesso. Iniciou sua trajetória musical em 2009, com a banda Selena Gomez e The Scene, que lançou diversos hits como “Love You Like a Love Song” e “Naturally”.

     Foto: wikimedia commons/Jennifer Zambrano
    Posteriormente, ela seguiu carreira solo, com álbuns como “Stars Dance” (2013), “Revival” (2015), e “Rare” (2020). Seu estilo musical mescla pop, dance e RnB, e suas músicas frequentemente tratam de temas como amor, autoconfiança e superação.

     Foto: wikimedia commons Anthony Quintano
    Selena sempre foi associada às causas sociais, além da defesa pela saúde mental. Ela também sempre foi aberta sobre suas lutas pessoais, incluindo seu diagnóstico de lúpus. Desde 2009, Selena é embaixadora da UNICEF, melhorando a vida de crianças pelo mundo.

     Foto: Reprodução/Instagram @selenagomez
    Sua vida amorosa também já ganhou holofotes do mundo todo. De 2011 a 2014, por exemplo, ela viveu um relacionamento de idas e vindas com o cantor Justin Bieber.

     Foto: Reprodução American Music Awards 2011
    Em 2017, engatou um romance com o também cantor The Weeknd, que não chegou a durar nem um ano. Desde dezembro de 2023, Selena vive um relacionamento com o produtor musical Benny Blanco.

     Foto: reprodução/instagram @selenagomez
    Selena também é conhecida por suas “amizades de milhões”. Suas melhores amigas são as cantoras Taylor Swift e Vanessa Hudgens.

     Foto: Reprodução/Instagram
    Atualmente, ela estrela e produz a série de sucesso “Only Murders in the Building” (2021-), ao lado de Steve Martin e Martin Short.

     Foto: Divulgação/Disney+
    Além disso, Selena Gomez cofundou a startup de saúde mental Wondermind, ao lado de sua mãe, Mandy Teefey, e da empresária Daniella Pierson.

     Foto:
    Avaliada em US$ 100 milhões em 2022, a plataforma disponibiliza uma variedade de recursos voltados para a saúde mental, como artigos, podcasts e uma newsletter.

     Foto: Reprodução/Instagram


