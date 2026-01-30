“Sir?t” é indicado a “Melhor Som” no Oscar 2026 e faz história
-
O trabalho sonoro indicado ao “Oscar” em “Sir?t” foi desenvolvido e assinado por Laia Casanovas, Yasmina Praderas e Amanda Villavieja.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/G_SFMk1WkAA5l5X-scaled.jpg?20260130095014" width="1114" height="626">
O trabalho sonoro indicado ao “Oscar” em “Sir?t” foi desenvolvido e assinado por Laia Casanovas, Yasmina Praderas e Amanda Villavieja.Foto: Reprodução X
-
“Somos gratas por sermos a primeira equipe de som liderada por mulheres indicada nesta categoria, e a importância deste momento não nos passa despercebida. O filme exigiu assumir riscos tanto no nível técnico quanto criativo para criar uma paisagem sonora crua, impactante e atmosférica a serviço da história, e ficamos encantadas em ver que esses esforços e escolhas foram reconhecidos por nossos pares da Academia.”, agradeceram.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Captura-de-tela-2026-01-29-184747.jpg?20260130095009" width="1114" height="626">
“Somos gratas por sermos a primeira equipe de som liderada por mulheres indicada nesta categoria, e a importância deste momento não nos passa despercebida. O filme exigiu assumir riscos tanto no nível técnico quanto criativo para criar uma paisagem sonora crua, impactante e atmosférica a serviço da história, e ficamos encantadas em ver que esses esforços e escolhas foram reconhecidos por nossos pares da Academia.”, agradeceram.Foto: Reprodução Instagram
-
Laia Casanovas atuou como editora de som supervisora do filme. Sua filmografia inclui títulos como “Destinos à Deriva”, “Mães Paralelas” e “La Buena Letra”, em diferentes funções dentro do departamento de som.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Captura-de-tela-2026-01-29-175951.jpg?20260130095009" width="1114" height="626">
Laia Casanovas atuou como editora de som supervisora do filme. Sua filmografia inclui títulos como “Destinos à Deriva”, “Mães Paralelas” e “La Buena Letra”, em diferentes funções dentro do departamento de som.Foto: Reprodução Youtube
-
Yasmina Praderas foi a responsável pela mixagem de som de regravação. Entre seus trabalhos anteriores estão “Um Contratempo”, “Durante a Tormenta”, “Entre Irmãs” e “Maridos”. Ao longo da carreira, Praderas também recebeu o “Goya de Melhor Som” e o “Prêmio Platino de Melhor Direção de Som”.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Captura-de-tela-2026-01-29-175745.jpg?20260130095009" width="1114" height="626">
Yasmina Praderas foi a responsável pela mixagem de som de regravação. Entre seus trabalhos anteriores estão “Um Contratempo”, “Durante a Tormenta”, “Entre Irmãs” e “Maridos”. Ao longo da carreira, Praderas também recebeu o “Goya de Melhor Som” e o “Prêmio Platino de Melhor Direção de Som”.Foto: Reprodução Youtube
-
-
Amanda Villavieja ficou encarregada da mixagem de som direto. Sua filmografia inclui produções como “Mimosas”, “Um Ano, Uma Noite”, “Miriam Mente” e “A Lenda do Tempo”.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Captura-de-tela-2026-01-29-175133.jpg?20260130095012" width="1114" height="626">
Amanda Villavieja ficou encarregada da mixagem de som direto. Sua filmografia inclui produções como “Mimosas”, “Um Ano, Uma Noite”, “Miriam Mente” e “A Lenda do Tempo”.Foto: Reprodução Youtube
-
Produzido pela produtora “El Deseo”, dos irmãos Agustín e Pedro Almodóvar, “Sir?t” é um filme espanhol dirigido por Oliver Laxe e indicado a dois “Oscars”, incluindo o de “Melhor Filme Internacional”.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Captura-de-tela-2026-01-29-180103.jpg?20260130095016" width="1114" height="626">
Produzido pela produtora “El Deseo”, dos irmãos Agustín e Pedro Almodóvar, “Sir?t” é um filme espanhol dirigido por Oliver Laxe e indicado a dois “Oscars”, incluindo o de “Melhor Filme Internacional”.Foto: Divulgação
-
A narrativa acompanha um pai e um filho que chegam a uma rave nas montanhas do Marrocos em busca de Mar, filha e irmã, desaparecida meses antes durante uma dessas festas.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Captura-de-tela-2026-01-29-180151.jpg?20260130095011" width="1114" height="626">
A narrativa acompanha um pai e um filho que chegam a uma rave nas montanhas do Marrocos em busca de Mar, filha e irmã, desaparecida meses antes durante uma dessas festas.Foto: Divulgação
-
-
Em meio à música eletrônica e a um ambiente marcado por uma sensação intensa e desconhecida de liberdade, os dois distribuem fotos da jovem enquanto a esperança diminui, mas seguem adiante até uma última festa no deserto, onde enfrentam condições extremas.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Sergi-Lopez-Joshua-Liam-Herderson-Stefania-Gadda-Sirat.jpg?20260130095012" width="1114" height="626">
Em meio à música eletrônica e a um ambiente marcado por uma sensação intensa e desconhecida de liberdade, os dois distribuem fotos da jovem enquanto a esperança diminui, mas seguem adiante até uma última festa no deserto, onde enfrentam condições extremas.Foto: Divulgação
-
O feito é particularmente relevante em uma indústria historicamente dominada por homens, sobretudo em uma categoria que, desde 2021, passou a reunir edição e mixagem de som e que registra baixa participação feminina entre indicados e premiados.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/pexels-tima-miroshnichenko-4988139-scaled.jpg?20260130095015" width="1114" height="626">
O feito é particularmente relevante em uma indústria historicamente dominada por homens, sobretudo em uma categoria que, desde 2021, passou a reunir edição e mixagem de som e que registra baixa participação feminina entre indicados e premiados.Foto: Pexels / Tima Miroshnichenko
-
O trabalho de engenharia de som é um dos pilares técnicos do cinema, embora seus profissionais não sejam conhecidos do grande público, e, durante décadas, a Academia premiou o som em duas categorias distintas: mixagem de som, existente desde 1930, e edição de som, criada em 1963.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2023/01/16745498891765-e1705943554879.jpg?20260130095014" width="1114" height="626">
O trabalho de engenharia de som é um dos pilares técnicos do cinema, embora seus profissionais não sejam conhecidos do grande público, e, durante décadas, a Academia premiou o som em duas categorias distintas: mixagem de som, existente desde 1930, e edição de som, criada em 1963.Foto: divulgação
-
-
A unificação dessas categorias, debatida por cerca de 20 anos, foi motivada pelo avanço tecnológico, que passou a gerar sobreposição entre as funções, além da recorrência de um mesmo filme vencer ambas as premiações e do interesse da Academia em tornar a categoria mais clara para o público.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/pexels-cottonbro-5657676-scaled.jpg?20260130095018" width="1114" height="626">
A unificação dessas categorias, debatida por cerca de 20 anos, foi motivada pelo avanço tecnológico, que passou a gerar sobreposição entre as funções, além da recorrência de um mesmo filme vencer ambas as premiações e do interesse da Academia em tornar a categoria mais clara para o público.Foto: Pexels / cottonbro studio
-
Mas qual a diferença entre edição de som e mixagem de som? A diferença fundamental entre as duas funções é:
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/pexels-cottonbro-5657662-scaled.jpg?20260130095017" width="1114" height="626">
Mas qual a diferença entre edição de som e mixagem de som? A diferença fundamental entre as duas funções é:Foto: Pexels / cottonbro studio
-
A edição de Som é responsável pela captação, criação e organização de todos os elementos sonoros, desde ruídos sutis até grandes explosões.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/captura-de-som.jpg?20260130095018" width="1114" height="626">
A edição de Som é responsável pela captação, criação e organização de todos os elementos sonoros, desde ruídos sutis até grandes explosões.Foto: Imagem gerada por I.A
-
-
A mixagem de som, por sua vez, atua na etapa final, equilibrando esses sons, diálogos, efeitos e trilha musical, com o objetivo de garantir que cada som seja ouvido da forma correta e provoque o impacto desejado no espectador.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Mixagem-de-som.jpg?20260130095018" width="1114" height="626">
A mixagem de som, por sua vez, atua na etapa final, equilibrando esses sons, diálogos, efeitos e trilha musical, com o objetivo de garantir que cada som seja ouvido da forma correta e provoque o impacto desejado no espectador.Foto: Imagem gerada por I.A
-
Em resumo, a edição de som define o que será ouvido, enquanto a mixagem de som determina como esses sons serão ouvidos.”
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/pexels-cristian-rojas-7586136-scaled.jpg?20260130095018" width="1114" height="626">
Em resumo, a edição de som define o que será ouvido, enquanto a mixagem de som determina como esses sons serão ouvidos.”Foto: Pexels / Los Muertos Crew