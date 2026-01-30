Muito além das aves: a diversidade das cristas no mundo animal
Nas aves, as cristas costumam estar relacionadas à atração de parceiros e à regulação térmica, funcionando como sinais visuais durante rituais de convivência. Entre os répteis, podem servir como mecanismo de defesa e comunicação, ajudando a intimidar adversários ou marcar território.
Alguns anfíbios utilizam essas estruturas para parecer maiores diante de predadores, aumentando suas chances de sobrevivência. Já nos peixes, as cristas auxiliam tanto na camuflagem quanto na movimentaçãoFoto: Imagem de Andreas Neumann por Pixabay
O dragão barbudo (Pogona vitticeps) possui uma “barba” espinhosa ao redor do pescoço, que pode ser erguida em situações de estresse ou para atrair parceiros. Esse lagarto é originário da Austrália e habita regiões áridas e semiáridas. Adapta-se bem ao cativeiro e pode viver até 15 anos.Foto: Toni Segers - wikimedia commons
O mandril (Mandrillus sphinx), um primata, apresenta uma crista de pelos no topo da cabeça, que pode ser erguida em momentos de excitação ou para exibir dominância. Esse primata é originário das florestas tropicais da África Central. Sua expectativa de vida pode chegar a 20 anos na natureza e até 30 em cativeiro.Foto: Imagem de Foto-RaBe por Pixabay
Já o peixe-borboleta (Chaetodon auriga) possui uma crista óssea na cabeça, que pode ser usada para defesa ou para intimidar predadores. ) Esse peixe tropical vive nos recifes de coral do Indo-Pacífico, em águas rasas, onde se alimenta de pequenos invertebrados. Pode viver entre 5 e 7 anos.Foto: LASZLO ILYES wikimedia commons
Iguana-verde (Iguana iguana)- Nativa da América Central e do Sul. Vive em florestas tropicais úmidas, geralmente em árvores próximas a rios e lagos. Sua longevidade pode chegar a 20 anos em cativeiro, enquanto na natureza enfrenta mais desafios.Foto: Leo za1 / © Rute Martins of Leoa's Photography / CC BY-SA 3.0
Galo (Gallus gallus domesticus) – O galo descende do galo-banquiva, originário do sudeste asiático. Ele habita principalmente ambientes rurais e urbanos, onde é criado para produção de carne e ovos. Sua expectativa de vida varia de 5 a 10 anos, dependendo das condições de manejo.Foto: Imagem de Andreas Neumann por Pixabay
Tritão-cristado (Triturus cristatus) – Esse anfíbio tem origem na Europa e partes da Ásia. Prefere habitats úmidos, como lagoas e florestas temperadas, onde se esconde entre a vegetação. Sua expectativa de vida é de aproximadamente 15 anos na natureza.Foto: Imagem de luxber por Pixabay
Galo-da-serra (Rupicola rupicola) – Essa ave é nativa da América do Sul, especialmente nas florestas da Amazônia. Vive em áreas montanhosas e cavernas, onde se abriga e nidifica. Pode viver cerca de 15 anos.Foto: Juniorgirotto wikimedia commons
Casuar (Casuarius casuarius)Foto: Kreingkrai Luangchaipreeda por Pixabay
– Essa ave de grande porte é encontrada nas florestas tropicais da Austrália e Nova Guiné. Vive em vegetação densa e é essencial para a dispersão de sementes. Pode viver entre 40 e 50 anos.
