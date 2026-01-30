Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Diferentes tipos de cereais: nutrientes que sustentam o organismo

RF
Redação Flipar
  • <p>A importância dos cereais vai além da tradição histórica, pois eles desempenham papel fundamental na saúde e no bem-estar da população mundial. Sua composição favorece a liberação gradual de energia, evitando oscilações bruscas no nível de glicose e contribuindo para maior disposição física e mental. </p> <p>As fibras presentes nesses alimentos ajudam na digestão, colaboram para o controle do apetite e auxiliam na prevenção de diversos problemas relacionados ao sistema digestivo. Outro destaq

    A importância dos cereais vai além da tradição histórica, pois eles desempenham papel fundamental na saúde e no bem-estar da população mundial. Sua composição favorece a liberação gradual de energia, evitando oscilações bruscas no nível de glicose e contribuindo para maior disposição física e mental.

    As fibras presentes nesses alimentos ajudam na digestão, colaboram para o controle do apetite e auxiliam na prevenção de diversos problemas relacionados ao sistema digestivo. Outro destaq Foto: Divulgação

  • <p>TRIGO – Cultivado desde a antiguidade no Oriente Médio e se popularizou globalmente. Hoje, países como China, Índia e Estados Unidos são líderes na produção. Ele é adaptável a diversos climas e fundamental na alimentação mundial.</p>

    TRIGO – Cultivado desde a antiguidade no Oriente Médio e se popularizou globalmente. Hoje, países como China, Índia e Estados Unidos são líderes na produção. Ele é adaptável a diversos climas e fundamental na alimentação mundial.

     Foto: minka pixabay
  • <p>O trigo é rico em carboidratos, fibras e vitamina B, ajuda na saúde intestinal e no fornecimento de energia. A versão integral é especialmente benéfica, pois mantém o farelo, auxiliando no controle da glicemia.</p>

    O trigo é rico em carboidratos, fibras e vitamina B, ajuda na saúde intestinal e no fornecimento de energia. A versão integral é especialmente benéfica, pois mantém o farelo, auxiliando no controle da glicemia.

     Foto: shixugang pixabay
  • <p>ARROZ – Cultivado originalmente na Ásia há mais de 5.000 anos, o arroz é um alimento básico global. China, Índia e Indonésia lideram sua produção, com grande presença também na América Latina. É fundamental na dieta de bilhões de pessoas.</p>

    ARROZ – Cultivado originalmente na Ásia há mais de 5.000 anos, o arroz é um alimento básico global. China, Índia e Indonésia lideram sua produção, com grande presença também na América Latina. É fundamental na dieta de bilhões de pessoas.

     Foto: Imagem de PublicDomainPictures por Pixabay
  • <p>Fonte de energia rápida por seus carboidratos complexos, o arroz integral também fornece fibras, magnésio e selênio. Auxilia na saúde cardiovascular e na manutenção do peso.</p>

    Fonte de energia rápida por seus carboidratos complexos, o arroz integral também fornece fibras, magnésio e selênio. Auxilia na saúde cardiovascular e na manutenção do peso.

     Foto: Imagem de pasrasaa por Pixabay
  • <p>MILHO – Nativo da América Central, foi cultivado pelos maias e astecas. Hoje, é amplamente cultivado nos EUA, China e Brasil, onde serve de base para diversos produtos, de alimentos a biocombustíveis.</p>

    MILHO – Nativo da América Central, foi cultivado pelos maias e astecas. Hoje, é amplamente cultivado nos EUA, China e Brasil, onde serve de base para diversos produtos, de alimentos a biocombustíveis.

     Foto: Reprodução
  • <p>O milho é rico em antioxidantes como luteína, benéfico para a visão. Sua fibra ajuda na saciedade, e o milho é uma boa fonte de carboidratos e vitaminas do complexo B.</p>

    O milho é rico em antioxidantes como luteína, benéfico para a visão. Sua fibra ajuda na saciedade, e o milho é uma boa fonte de carboidratos e vitaminas do complexo B.

     Foto:
  • <p>AVEIA – Tem origem na Europa e Ásia Ocidental, mas é popular globalmente. Canadá, Rússia e Austrália estão entre os maiores produtores, onde o clima é frio e temperado, ideal para a planta.</p>

    AVEIA – Tem origem na Europa e Ásia Ocidental, mas é popular globalmente. Canadá, Rússia e Austrália estão entre os maiores produtores, onde o clima é frio e temperado, ideal para a planta.

     Foto: Unsplash/Melissa Di Rocco
  • <p>A aveia contém beta-glucanas, fibras que reduzem o colesterol ruim (LDL) e ajudam na saúde cardíaca. Rica em ferro e magnésio, auxilia no controle da glicemia.</p>

    A aveia contém beta-glucanas, fibras que reduzem o colesterol ruim (LDL) e ajudam na saúde cardíaca. Rica em ferro e magnésio, auxilia no controle da glicemia.

     Foto: Divulgação - Armazém Cerealista
  • <p>CEVADA – Originária da Ásia, foi usada pelas primeiras civilizações como base alimentar e para fermentação. Hoje, Rússia, Alemanha e Canadá são grandes produtores.</p>

    CEVADA – Originária da Ásia, foi usada pelas primeiras civilizações como base alimentar e para fermentação. Hoje, Rússia, Alemanha e Canadá são grandes produtores.

     Foto: Freepik
  • <p>A cevada é alta em fibras solúveis, contribui para a saúde do coração e do intestino. Contém antioxidantes, vitaminas do complexo B e compostos anti-inflamatórios.</p>

    A cevada é alta em fibras solúveis, contribui para a saúde do coração e do intestino. Contém antioxidantes, vitaminas do complexo B e compostos anti-inflamatórios.

     Foto: wirestock freepik
  • <p>QUINOA – Originária da região andina (Peru e Bolívia), é cultivada há milhares de anos pelos povos indígenas locais. Atualmente, é produzida em menor escala em outros países devido à sua versatilidade climática.</p>

    QUINOA – Originária da região andina (Peru e Bolívia), é cultivada há milhares de anos pelos povos indígenas locais. Atualmente, é produzida em menor escala em outros países devido à sua versatilidade climática.

     Foto: Michael Hermann/Wikimédia Commons
  • <p>A quinoa é completa em aminoácidos essenciais, uma proteína vegetal excelente. Rica em fibras, magnésio e ferro, é indicada para a saúde muscular e metabólica</p>

    A quinoa é completa em aminoácidos essenciais, uma proteína vegetal excelente. Rica em fibras, magnésio e ferro, é indicada para a saúde muscular e metabólica

     Foto: Divulgação
  • <p>AMARANTO – Cultivado pelos astecas, é nativo da América Central. Hoje é produzido principalmente no México, Peru e Estados Unidos, mas começa a ganhar popularidade global.</p>

    AMARANTO – Cultivado pelos astecas, é nativo da América Central. Hoje é produzido principalmente no México, Peru e Estados Unidos, mas começa a ganhar popularidade global.

     Foto: jcomp freepik
  • <p>O amaranto é rico em proteínas, fibras e antioxidantes, combate inflamações e ajuda no controle do colesterol. Sua alta densidade nutricional o torna útil para dietas restritivas.</p>

    O amaranto é rico em proteínas, fibras e antioxidantes, combate inflamações e ajuda no controle do colesterol. Sua alta densidade nutricional o torna útil para dietas restritivas.

     Foto: Divulgação
  • <p>CENTEIO – Originário da Ásia Central, foi amplamente cultivado na Europa Oriental. Países como Rússia, Alemanha e Polônia ainda dominam sua produção.</p>

    CENTEIO – Originário da Ásia Central, foi amplamente cultivado na Europa Oriental. Países como Rússia, Alemanha e Polônia ainda dominam sua produção.

     Foto: Unsplash
  • <p>O centeio é uma boa fonte de fibras e compostos bioativos, ajuda a regular o trânsito intestinal e os níveis de açúcar no sangue. Também contém antioxidantes benéficos para o sistema cardiovascular.</p>

    O centeio é uma boa fonte de fibras e compostos bioativos, ajuda a regular o trânsito intestinal e os níveis de açúcar no sangue. Também contém antioxidantes benéficos para o sistema cardiovascular.

     Foto: Mahie wikimedia commons
  • <p>SORGO – Nativo da África, é uma cultura versátil para climas secos. Produzido amplamente nos EUA, Nigéria e Índia, é um cereal resistente à escassez hídrica.</p>

    SORGO – Nativo da África, é uma cultura versátil para climas secos. Produzido amplamente nos EUA, Nigéria e Índia, é um cereal resistente à escassez hídrica.

     Foto: Imagem de Vijaya narasimha por Pixabay
  • <p>Sem glúten, o sorgo é rico em fibras, proteínas e antioxidantes. Auxilia no controle glicêmico e na redução da inflamação.</p>

    Sem glúten, o sorgo é rico em fibras, proteínas e antioxidantes. Auxilia no controle glicêmico e na redução da inflamação.

     Foto: Imagem de Alexander Roy por Pixabay
  • <p>TEFF – Originário da Etiópia, é cultivado há séculos como alimento básico. Atualmente, países como Eritreia e Etiópia continuam como principais produtores, mas sua popularidade cresceu globalmente.</p>

    TEFF – Originário da Etiópia, é cultivado há séculos como alimento básico. Atualmente, países como Eritreia e Etiópia continuam como principais produtores, mas sua popularidade cresceu globalmente.

     Foto: Rasbak wikimedia commons
  • <p>Rico em ferro, fibras e aminoácidos, o teff é ótimo para energia sustentável e para prevenir anemias. Por ser sem glúten, é ideal para celíacos.</p>

    Rico em ferro, fibras e aminoácidos, o teff é ótimo para energia sustentável e para prevenir anemias. Por ser sem glúten, é ideal para celíacos.

     Foto: Rasbak wikimedia commons
  • <p>Fonio – Nativo da África Ocidental, é considerado um dos cereais mais antigos do mundo. Cultivado principalmente em países como Mali, Senegal e Burkina Faso, o fonio se adapta bem a solos áridos e climas quentes.</p>

    Fonio – Nativo da África Ocidental, é considerado um dos cereais mais antigos do mundo. Cultivado principalmente em países como Mali, Senegal e Burkina Faso, o fonio se adapta bem a solos áridos e climas quentes.

     Foto: Jose Hernandez wikimedia commons
  • <p>Rico em aminoácidos essenciais, ferro e fibras, o fonio é ideal para dietas que previnem anemia e favorecem a digestão. Sem glúten, é ótimo para quem tem restrições alimentares.</p>

    Rico em aminoácidos essenciais, ferro e fibras, o fonio é ideal para dietas que previnem anemia e favorecem a digestão. Sem glúten, é ótimo para quem tem restrições alimentares.

     Foto: KAG1LP2MDIAKITE - wikimedia commons
  • <p>Trigo-sarraceno – Apesar do nome, não é trigo; originou-se na Ásia Central e espalhou-se pelo Leste da Europa e Rússia, onde é amplamente cultivado. Adapta-se bem a solos pobres, o que o torna uma cultura resistente.</p>

    Trigo-sarraceno – Apesar do nome, não é trigo; originou-se na Ásia Central e espalhou-se pelo Leste da Europa e Rússia, onde é amplamente cultivado. Adapta-se bem a solos pobres, o que o torna uma cultura resistente.

     Foto: Daderot - wikimedia commons
  • <p>Rico em flavonoides como rutina, o trigo-sarraceno melhora a circulação e a saúde vascular. Também fornece magnésio e fibras, ajudando no controle da pressão arterial e da glicemia.</p>

    Rico em flavonoides como rutina, o trigo-sarraceno melhora a circulação e a saúde vascular. Também fornece magnésio e fibras, ajudando no controle da pressão arterial e da glicemia.

     Foto: Jean Weber wikimedia commons
  • <p>Painço – Este cereal tem origem na África e Ásia e já foi amplamente cultivado na antiguidade. Hoje é produzido principalmente na Índia, Nigéria e China, devido à sua resistência a climas secos.</p>

    Painço – Este cereal tem origem na África e Ásia e já foi amplamente cultivado na antiguidade. Hoje é produzido principalmente na Índia, Nigéria e China, devido à sua resistência a climas secos.

     Foto: STRONGlk7 wikimedia commons
  • <p>Uma excelente fonte de fibras, ferro e proteínas, além de ser naturalmente sem glúten, o painço promove saúde intestinal, saciedade e níveis estáveis de açúcar no sangue.</p>

    Uma excelente fonte de fibras, ferro e proteínas, além de ser naturalmente sem glúten, o painço promove saúde intestinal, saciedade e níveis estáveis de açúcar no sangue.

     Foto: Roger Culos wikimedia commons
  • <p>Kamut – Antigo grão do Oriente Médio, acredita-se que tenha sido cultivado no Egito e em regiões vizinhas há milhares de anos. Hoje, EUA, Canadá e Europa produzem kamut em pequena escala.</p>

    Kamut – Antigo grão do Oriente Médio, acredita-se que tenha sido cultivado no Egito e em regiões vizinhas há milhares de anos. Hoje, EUA, Canadá e Europa produzem kamut em pequena escala.

     Foto: Fructibus - wikimedia commons
  • <p>Rico em selênio, zinco e proteínas, o kamut fortalece o sistema imunológico e combate o envelhecimento celular. Sua digestibilidade é maior que a de outros trigos, sendo indicado para pessoas sensíveis ao glúten.</p>

    Rico em selênio, zinco e proteínas, o kamut fortalece o sistema imunológico e combate o envelhecimento celular. Sua digestibilidade é maior que a de outros trigos, sendo indicado para pessoas sensíveis ao glúten.

     Foto: divulgação iHerb
  • <p>Espelta – Cultivado pela primeira vez na Ásia há cerca de 7.000 anos, é um dos grãos mais antigos. Hoje é produzido principalmente na Europa Central, em países como Alemanha e Áustria.</p>

    Espelta – Cultivado pela primeira vez na Ásia há cerca de 7.000 anos, é um dos grãos mais antigos. Hoje é produzido principalmente na Europa Central, em países como Alemanha e Áustria.

     Foto: Ranveig wikimedia commons
  • <p>O espelta contém fibras, proteínas e nutrientes como ferro, magnésio e fósforo. Ajuda na digestão, saúde óssea e produção de energia, além de ser uma opção menos processada que o trigo comum.</p>

    O espelta contém fibras, proteínas e nutrientes como ferro, magnésio e fósforo. Ajuda na digestão, saúde óssea e produção de energia, além de ser uma opção menos processada que o trigo comum.

     Foto: Kurt Stueber wikimedia commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay