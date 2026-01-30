Quentes e gelados: a surpreendente variedade dos desertos da Terra

Os desertos ocupam cerca de um terço das terras emersas do planeta e revelam como a vida encontra caminhos mesmo em condições extremas. Nesses ambientes, espécies desenvolveram estratégias únicas de sobrevivência, como hábitos noturnos, camuflagem e economia de água.

Em desertos quentes, encontram-se répteis, aves e pequenos mamíferos adaptados ao calor intenso, enquanto nos desertos gelados predominam organismos resistentes ao frio, além de focas, aves marinhas e microrganismos. A re